Doanh nghiệp trước thách thức giữ chân khách hàng trong kỷ nguyên Agentic AI

Câu lạc bộ Giám đốc Sales và Marketing Việt Nam (CSMO Vietnam) cùng Công ty Le Bros tổ chức họp báo công bố diễn đàn chuyên ngành thường niên VSMCamp & CSMOSummit 2026.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc tròn 10 năm thành lập và phát triển của diễn đàn kể từ năm 2016. Suốt một thập kỷ qua, sự kiện đã đồng hành cùng cộng đồng kinh doanh trong nước qua nhiều chuyển dịch lớn như trải nghiệm khách hàng, dữ liệu, chuyển đổi số và cá nhân hóa. Bước sang năm thứ 10, Ban tổ chức tiếp tục nâng tầm mục tiêu bằng việc đi sâu vào bản chất sự thay đổi trong cấu trúc thị trường thay vì chỉ đơn thuần chạy theo các xu hướng công nghệ bề mặt.

Từ “được chú ý” đến “được AI lựa chọn”

Chủ đề năm nay xuất phát từ bước ngoặt công nghệ mang tên Agentic AI. Nếu trước đây trí tuệ nhân tạo chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu hay tự động hóa tác vụ, thì nay các AI agent đã có khả năng tự nhận mục tiêu, tìm kiếm, đánh giá phương án, ra quyết định và thực hiện chuỗi hành động hoàn chỉnh.

Đáng chú ý, AI đang hiện diện mạnh mẽ ở cả hai đầu của thị trường. Về phía doanh nghiệp, công nghệ này tham gia tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nhận diện tín hiệu mua, tối ưu hóa truyền thông, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Về phía người tiêu dùng, người mua sắm ngày càng có xu hướng ủy quyền cho AI sàng lọc, so sánh và đưa ra quyết định mua sắm thay cho mình.

Nghiên cứu The Agentic Divide do Razorfish công bố tháng 9/2026 cho thấy 94% người dùng AI sẵn sàng cân nhắc thương hiệu khác với lựa chọn quen thuộc nếu được AI gợi ý, và 57% thực tế đã mua sản phẩm từ thương hiệu ban đầu họ không nhắm tới. Cùng với đó, số liệu từ Shopify được The Wall Street Journal trích dẫn hồi tháng 10/2026 cũng ghi nhận lượng truy cập và đơn hàng do AI dẫn dắt đã tăng gấp ba so với cùng kỳ.

Thực tế này làm mờ dần ranh giới của hành trình khách hàng truyền thống và nén các giai đoạn nhận thức, cân nhắc, mua hàng lại trong một cuộc hội thoại tương tác với máy móc. Bài toán marketing vì thế chuyển dịch căn bản từ cuộc cạnh tranh để được chú ý sang cuộc cạnh tranh để được tìm thấy, được hiểu đúng, được tin và được AI lựa chọn đề xuất.

Giá trị con người và sức mạnh của thương hiệu trong kỷ nguyên mới

Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch CSMO Vietnam kiêm Chủ tịch Le Bros phát biểu tại họp báo.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch CSMO Vietnam kiêm Chủ tịch Le Bros và là Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh, diễn đàn năm nay muốn nhìn nhận AI trong việc thay đổi cấu trúc thị trường và quyền lực lựa chọn. Theo ông Vinh, khi một AI agent có thể tìm kiếm sản phẩm rẻ hơn và tiện lợi hơn chỉ trong vài giây, điều giữ chân khách hàng ở lại với thương hiệu không thể chỉ dựa vào sự bất tiện của việc tìm kiếm hay thói quen cũ. Thương hiệu bắt buộc phải tạo dựng được niềm yêu thích thực sự, bởi đó là nơi các giá trị cốt lõi như tình yêu, niềm tin và tài sản thương hiệu phát huy sức mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức khẳng định diễn đàn sẽ đặt song song hai câu hỏi then chốt về việc máy móc có thể làm được những gì và con người cần trở nên tốt hơn ở những khía cạnh nào. Câu trả lời cho vị thế của con người sẽ nằm ở những phẩm chất khó tự động hóa nhất, bao gồm năng lực phán đoán, sự thấu cảm, trách nhiệm, văn hóa và khả năng gây dựng niềm tin.

Theo thông tin từ Ban tổ chức,Chương trình năm nay được phân bổ thành hai không gian tiếp cận phù hợp cho từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, ngày 19/11 là Đại hội Sales & Marketing toàn quốc (VSMCamp), mở ra không gian thảo luận rộng mở cho cộng đồng chuyên viên, giới sáng tạo, công nghệ, truyền thông, agency và thế hệ trẻ học hỏi cũng như kết nối nghề nghiệp.

Ngày 20/11 là Hội nghị cấp cao Giám đốc Sales & Marketing (CSMOSummit), tập trung sâu vào các bài toán chiến lược tăng trưởng liên tục dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, CMO, CSO và các cấp quản lý.

Xuyên suốt hai ngày làm việc, sự kiện tập trung vào 7 nhóm chủ đề lớn gồm sự ủy quyền lựa chọn cho AI, chiến lược để thương hiệu được AI đề xuất, cuộc cạnh tranh mới giữa thương hiệu và thuật toán, chuyển đổi sang hệ thống tăng trưởng liên tục, sự hội tụ của một hệ thống tăng trưởng duy nhất, giá trị vượt trội của con người, cùng bài toán xây dựng niềm tin trong kỷ nguyên các AI agent.