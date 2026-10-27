Doanh nghiệp trước bài toán bảo vệ và phục hồi dữ liệu trong kỷ nguyên AI

Chương trình Synology Solution Day 2026, tổ chức trong tháng 10/2026 tại TP Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 khách hàng doanh nghiệp, đối tác và chuyên gia công nghệ thông tin. Tại đây, các chuyên gia đã thảo luận về yêu cầu đối với hạ tầng dữ liệu trong bối cảnh AI đang thay đổi phương thức vận hành của các tổ chức.

Các nội dung trao đổi tập trung vào khả năng mở rộng lưu trữ, bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ tấn công mạng, ứng dụng AI và nâng cao hiệu quả quản trị hệ thống. Qua đó, dữ liệu được nhìn nhận không chỉ là tài nguyên công nghệ mà còn là tài sản gắn trực tiếp với tính liên tục của hoạt động kinh doanh.

Ông Antoine Yang - Quản lý Synology khu vực Đông Nam Á, cho biết doanh nghiệp cần duy trì nguồn dữ liệu đáng tin cậy và chuẩn bị phương án phục hồi phù hợp khi xảy ra gián đoạn, nhất là khi quy mô ứng dụng AI ngày càng tăng.

Thực tế, dữ liệu hiện được lưu trữ và xử lý trên nhiều nền tảng, tại nhiều địa điểm, phục vụ đồng thời các hoạt động sản xuất, quản lý và cộng tác. Hạ tầng càng phức tạp, yêu cầu kiểm soát, bảo vệ và duy trì khả năng truy cập thông tin càng cao.

Các diễn giả trao đổi tại phiên tọa đàm “Ứng dụng vào thực tiễn: Thảo luận cùng các chuyên gia trong ngành”.

Trong khi đó, các cuộc tấn công mạng, đặc biệt là mã độc tống tiền (ransomware), có thể nhắm cả vào hệ thống sao lưu, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi khôi phục dữ liệu. Sự cố không chỉ gây mất thông tin mà còn có thể làm gián đoạn quy trình vận hành, ảnh hưởng năng suất và chất lượng dịch vụ.

Do đó, sao lưu dữ liệu là cần thiết nhưng chưa đủ để bảo đảm hệ thống có thể nhanh chóng hoạt động trở lại sau sự cố. Doanh nghiệp cần bảo vệ bản sao lưu khỏi nguy cơ bị chỉnh sửa hoặc xóa trái phép, phân quyền truy cập phù hợp, kiểm thử khôi phục định kỳ và giám sát hệ thống tập trung.

Tại phiên tọa đàm “Ứng dụng vào thực tiễn: Thảo luận cùng các chuyên gia trong ngành”, các chuyên gia gồm ông Phạm Trung Thành - Chuyên gia Tư vấn Bảo mật tại NCS; ông Bùi Đình Giang - Giám đốc Chuyển đổi số, Trưởng ban An toàn, Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số tại PVTRANS; ông Phan Văn Sang, chuyên gia hệ thống công nghệ thông tin tại Tôn Đông Á, đã trao đổi về những thách thức trong quản trị, bảo vệ và phục hồi dữ liệu.

Các ý kiến tập trung vào nguy cơ mã độc tống tiền, áp lực từ khối lượng dữ liệu ngày càng lớn và yêu cầu bảo vệ hệ thống trong mô hình vận hành tại nhiều địa điểm. Khi công nghệ thông tin gắn trực tiếp với quy trình kinh doanh, bảo vệ dữ liệu không còn là nhiệm vụ riêng của bộ phận kỹ thuật mà liên quan đến khả năng duy trì hoạt động của toàn tổ chức.

Phiên thảo luận cũng đề cập vai trò của AI trong giám sát an ninh và hỗ trợ vận hành. Công nghệ này có thể giúp phân tích dữ liệu, nhận diện bất thường và hỗ trợ xử lý sự cố, nhưng đồng thời có thể bị lợi dụng để gia tăng mức độ tinh vi của các cuộc tấn công. Vì vậy, việc ứng dụng AI cần đi cùng quản trị rủi ro và giám sát của con người.

AI mở ra cơ hội nâng cao năng suất và tối ưu hóa hoạt động, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính toàn vẹn và khả năng kiểm soát dữ liệu. Khi được tích hợp sâu vào quy trình làm việc, các ứng dụng AI cần nguồn dữ liệu đầu vào được quản lý phù hợp, quyền truy cập được kiểm soát và phương án khôi phục đối với các hệ thống trọng yếu.

Theo ông Henry Nguyễn - Quản lý Kinh doanh Synology Việt Nam, khi doanh nghiệp tin tưởng vào cách dữ liệu được quản lý và bảo vệ, các sáng kiến AI mới có thể chuyển hóa thành kết quả kinh doanh bền vững.

Điều này cho thấy yêu cầu đối với hạ tầng dữ liệu không chỉ dừng ở dung lượng lưu trữ hay khả năng xử lý thông tin. Năng lực quản trị, bảo vệ và phục hồi dữ liệu cần được phát triển song hành với quá trình ứng dụng AI, giúp doanh nghiệp chủ động trước rủi ro và duy trì hoạt động ổn định.