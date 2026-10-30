Doanh nghiệp Trung Quốc trúng thầu dự án alumin 833 triệu USD tại Việt Nam

Gói thầu EPC khoảng 833 triệu USD, tương đương hơn 20.000 tỷ đồng

Theo thông báo ngày 26/10, doanh nghiệp Trung Quốc nhận được thông báo trúng thầu vào ngày 23/10/2026. Gói thầu có giá trị dự kiến khoảng 833 triệu USD, tương đương hơn 20.000 tỷ đồng, với công suất nhà máy đạt 2,4 triệu tấn alumin mỗi năm.

Theo hình thức tổng thầu EPC, CHALIECO sẽ phụ trách thiết kế kỹ thuật, cung cấp thiết bị, vật liệu, thi công xây dựng, lắp đặt, vận hành thử và đào tạo nhân sự. Thời gian triển khai dự kiến là 27 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

Tuy nhiên, CHALIECO cho biết hợp đồng chính thức chưa được ký kết, do đó giá trị và các điều khoản thực hiện cuối cùng sẽ căn cứ theo hợp đồng được hai bên ký kết.

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Khai thác và Tuyển quặng Bình Phước được thành lập năm 2008, do ông Phan Thành Nam làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật theo thông tin công bố năm 2025.

Trong khoảng tháng 9-10/2024, doanh nghiệp này đã tăng vốn điều lệ gần 16 lần, từ mức 500 tỷ đồng lên 7.989 tỷ đồng. Trước đó vào tháng 3/2025, UBND tỉnh Bình Phước đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chế biến, sản xuất alumin với tổng vốn khoảng 22.780 tỷ đồng, diện tích gần 300 ha và công suất dự kiến 2 triệu tấn alumin/năm.

Nhà máy alumin Nhân Cơ

Dự án nhà máy alumin là một phần của tổ hợp khai thác bauxite, tuyển quặng và chế biến alumin Bình Phước.

Theo hồ sơ tham vấn đánh giá tác động môi trường công bố trên cổng thông tin của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự án khai thác, tuyển quặng bauxite Bình Phước có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 10.143 ha, bao gồm 8.740 ha khu vực khai trường, 113 ha nhà máy tuyển, 1.078 ha bãi chứa quặng đuôi và 212 ha hồ chứa nước.

Dự án có công suất khai thác thiết kế khoảng 12 triệu tấn quặng nguyên khai/năm và công suất tuyển đạt 5 triệu tấn quặng tinh/năm tại hai mỏ Thống Nhất và Thọ Sơn.

Hồ sơ năng lực và bức tranh tài chính của tổng thầu CHALIECO

CHALIECO (tên đầy đủ là China Aluminum International Engineering Corporation Limited) được thành lập năm 2003, có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thuộc hệ thống tập đoàn Aluminum Corporation of China (CHINALCO) và đang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải cùng Hong Kong (Trung Quốc).

Đây là doanh nghiệp kỹ thuật Trung Quốc chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật, thiết kế công trình công nghiệp, cung cấp thiết bị, xây dựng, lắp đặt nhà máy và tổng thầu EPC cho ngành công nghiệp kim loại màu, đặc biệt là lĩnh vực nhôm.

Với mô hình tổng thầu EPC, đơn vị có thể đảm nhận toàn bộ quá trình từ thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công đến vận hành thử và năng lực này tiếp tục được áp dụng tại dự án nhà máy sản xuất alumin công suất 2,4 triệu tấn/năm ở Bình Phước.

Tại Việt Nam, CHALIECO đã tham gia lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản như bauxite, alumin thông qua các dự án của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Năm 2008, doanh nghiệp ký hợp đồng tổng thầu EPC trị giá 460 triệu USD để triển khai nhà máy alumin Tân Rai tại Lâm Đồng với công suất thiết kế 600.000 tấn/năm, một trong những dự án đầu tiên đặt nền móng cho ngành sản xuất alumin trong nước. Sau dự án này, hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác.

Vào tháng 4/2025, CHALIECO và TKV đã trao đổi về khả năng hợp tác trong các dự án điện phân nhôm, chuyển giao công nghệ và xử lý bùn đỏ, quặng đuôi sau tuyển khoáng; đến tháng 8/2026 tiếp tục thảo luận về giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất alumin, tiết kiệm năng lượng và nghiên cứu phát triển các dự án mở rộng công suất.

Nhà máy alumina Tân Rai tại Lâm Đồng, dự án CHALIECO từng tham gia xây dựng

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, CHALIECO ghi nhận doanh thu khoảng 23,06 tỷ nhân dân tệ (CNY), giảm so với mức 24 tỷ CNY của năm 2024, trong khi giá trị hợp đồng mới ký tăng từ 30,83 tỷ CNY lên 46,84 tỷ CNY. Diễn biến này cho thấy lượng hợp đồng mới tăng đáng kể nhưng chưa chuyển hóa tương ứng thành doanh thu trong cùng kỳ do đặc thù các dự án kỹ thuật và xây dựng thường triển khai trong thời gian dài.

Bước sang 9 tháng đầu năm 2026, kết quả kinh doanh của CHALIECO tiếp tục ghi nhận xu hướng suy giảm khi doanh thu đạt khoảng 12,98 tỷ CNY (giảm 14,71% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 107,49 triệu CNY (giảm 9,58%).

Riêng quý III/2026, lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ chỉ đạt khoảng 401.000 CNY, giảm 97,54% so với cùng kỳ. Mức giảm này khiến lợi nhuận trong quý gần như về sát mức hòa vốn, dù cần thêm dữ liệu chi tiết về chi phí hoạt động, thu nhập tài chính và các khoản thu nhập bất thường để xác định nguyên nhân cụ thể.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm đạt khoảng 100,63 triệu CNY, tăng 26% so với cùng kỳ, song vẫn ở mức tương đối thấp so với quy mô doanh thu nên cần tiếp tục theo dõi khả năng thu hồi công nợ và chuyển hóa doanh thu thành tiền mặt của doanh nghiệp.