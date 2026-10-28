Doanh nghiệp Trung Quốc trúng gói thầu EPC 833 triệu USD làm nhà máy alumin tại Bình Phước

Ngày 26/10, Công ty Kỹ thuật Nhôm Quốc tế Trung Quốc (CHALIECO) công bố thông tin về việc trúng thầu một dự án sản xuất alumin quy mô lớn tại Việt Nam. Thông báo được đăng tải trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông.

Theo công bố, ngày 23/10, CHALIECO nhận được thông báo trúng thầu từ CTCP Khai thác và Tuyển quặng Bình Phước đối với dự án nhà máy sản xuất alumin có công suất thiết kế 2,4 triệu tấn/năm. Giá trị gói thầu dự kiến đạt 833 triệu USD, tương đương khoảng 5,6 tỷ nhân dân tệ.

CHALIECO được lựa chọn làm tổng thầu EPC (thiết kế, mua sắm và xây dựng). Theo đó, doanh nghiệp Trung Quốc sẽ đảm nhiệm các công việc từ thiết kế nhà máy, cung cấp vật tư và thiết bị đến thi công xây dựng, lắp đặt, vận hành thử và đào tạo nhân sự. Thời gian thực hiện dự kiến là 27 tháng, tính từ ngày hợp đồng chính thức có hiệu lực.

CHALIECO cho biết nếu hợp đồng được ký kết và triển khai thuận lợi, dự án sẽ góp phần mở rộng quy mô hoạt động, cải thiện năng lực sinh lời và tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm tới. Dù vậy, công ty hiện chưa thể xác định cụ thể mức đóng góp vào các chỉ tiêu tài chính.

Ảnh minh họa.

China Aluminum International Engineering Corporation Limited (CHALIECO) là doanh nghiệp kỹ thuật Trung Quốc chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế, xây dựng, thiết bị và tổng thầu EPC cho ngành công nghiệp kim loại màu, đặc biệt là lĩnh vực nhôm. Doanh nghiệp có trụ sở tại Bắc Kinh, thuộc hệ thống tập đoàn Aluminum Corporation of China (CHINALCO), đồng thời niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong.

CHALIECO được thành lập năm 2003, hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn kỹ thuật, thiết kế công trình công nghiệp, cung cấp thiết bị, xây dựng và lắp đặt nhà máy. Với mô hình tổng thầu EPC, doanh nghiệp có thể đảm nhận toàn bộ quá trình từ thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công đến vận hành thử. Đây cũng là năng lực được áp dụng trong dự án nhà máy sản xuất alumina công suất 2,4 triệu tấn mỗi năm tại Bình Phước.

CHALIECO niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào tháng 7/2012, sau đó tiếp tục niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải vào tháng 8/2018.

Tại Việt Nam, CHALIECO đã tham gia lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản như bô xít, alumina thông qua các dự án của Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Năm 2008, doanh nghiệp ký hợp đồng tổng thầu thiết kế, mua sắm và xây dựng (EPC) trị giá 460 triệu USD để triển khai nhà máy alumina Tân Rai tại Lâm Đồng, công suất thiết kế 600.000 tấn mỗi năm. Đây là một trong những dự án đầu tiên đặt nền móng cho ngành sản xuất alumina tại Việt Nam.

Sau dự án này, CHALIECO tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với TKV. Tháng 4/2025, hai bên trao đổi về khả năng hợp tác trong các dự án điện phân nhôm, chuyển giao công nghệ và xử lý bùn đỏ, quặng đuôi sau tuyển khoáng. Đến tháng 8/2026, hai bên tiếp tục thảo luận về giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất alumina, tiết kiệm năng lượng và nghiên cứu phát triển các dự án mở rộng công suất.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, CHALIECO ghi nhận doanh thu khoảng 23,06 tỷ nhân dân tệ (CNY), giảm so với mức 24 tỷ CNY của năm 2024. Trong khi đó, giá trị hợp đồng mới ký tăng từ 30,83 tỷ CNY lên 46,84 tỷ CNY. Diễn biến này cho thấy lượng hợp đồng mới tăng đáng kể, nhưng chưa chuyển hóa tương ứng thành doanh thu trong cùng kỳ, do đặc thù các dự án kỹ thuật và xây dựng thường được triển khai trong thời gian dài.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận xu hướng suy giảm. Doanh thu của CHALIECO đạt khoảng 12,98 tỷ CNY, giảm 14,71% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 107,49 triệu CNY, giảm 9,58%.

Riêng quý III/2026, lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ của doanh nghiệp chỉ đạt khoảng 401.000 CNY, giảm 97,54% so với cùng kỳ. Mức giảm này cho thấy lợi nhuận trong quý gần như về sát mức hòa vốn, dù cần thêm dữ liệu chi tiết về chi phí hoạt động, thu nhập tài chính và các khoản thu nhập bất thường để xác định nguyên nhân cụ thể.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm đạt khoảng 100,63 triệu CNY, tăng 26% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn ở mức tương đối thấp so với quy mô doanh thu, do đó cần tiếp tục theo dõi khả năng thu hồi công nợ và chuyển hóa doanh thu thành tiền mặt của doanh nghiệp.