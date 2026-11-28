Hàng chục trung tâm dữ liệu đã được xây dựng tại Malaysia trong những năm gần đây. Ảnh: Vincent Thian/AP Photo/picture alliance.

Cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang mở rộng sang một mặt trận mới: quyền tiếp cận năng lực tính toán. Khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington khiến việc nhập khẩu trực tiếp những dòng chip AI hiệu năng cao trở nên khó khăn, các doanh nghiệp Trung Quốc tìm đến một phương thức khác: thuê hoặc sử dụng từ xa năng lực tính toán được triển khai tại các quốc gia thứ ba.

Đông Nam Á, với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng trung tâm dữ liệu, đang trở thành địa bàn quan trọng trong xu hướng này. Tuy nhiên, việc Mỹ bắt đầu tăng cường kiểm soát hoạt động truy cập từ xa cho thấy cuộc cạnh tranh chip AI không còn giới hạn ở hoạt động mua bán, vận chuyển thiết bị, mà đang chuyển sang kiểm soát cả nơi đặt máy chủ, đơn vị vận hành và đối tượng sử dụng cuối cùng.

ĐÔNG NAM Á TRỞ THÀNH ĐIỂM ĐẾN CỦA HẠ TẦNG AI

Làn sóng đầu tư tập trung đáng kể tại bang Johor, nơi có vị trí địa lý thuận lợi, nằm gần Singapore và kết nối với các tuyến cáp viễn thông quốc tế. Theo Bộ Kỹ thuật số Malaysia, trong số 27 trung tâm dữ liệu mới được xây dựng, có 16 trung tâm đặt tại bang này.

Sức hấp dẫn của Malaysia đến từ nhiều yếu tố. Giá điện tương đối thấp giúp giảm chi phí vận hành các trung tâm dữ liệu vốn tiêu thụ lượng năng lượng rất lớn. Bên cạnh đó, khả năng kết nối với hệ thống cáp ngầm quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền tải dữ liệu và cung cấp dịch vụ điện toán xuyên biên giới.

Malaysia đang nổi lên như một trong những trung tâm phát triển hạ tầng dữ liệu đáng chú ý tại Đông Nam Á. Theo Cơ quan Phát triển Đầu tư Malaysia (MIDA), trong 9 tháng đầu năm 2026, các dự án trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại nước này thu hút 123,5 tỷ ringgit (khoảng 30 tỷ USD) vốn đầu tư được phê duyệt, với 86 dự án, chiếm 35,2% tổng vốn đầu tư được phê duyệt trong kỳ.

Chính phủ Malaysia kỳ vọng làn sóng đầu tư này sẽ tạo thêm nhiều việc làm, với khoảng 90% vị trí dự kiến được dành cho lao động địa phương. Việc phát triển trung tâm dữ liệu vì thế không chỉ được nhìn nhận như một lĩnh vực thu hút vốn đầu tư mới, mà còn là một phần trong chiến lược nâng cấp nền kinh tế số và mở rộng vai trò của Malaysia trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Đáng chú ý, các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ cũng đang đẩy mạnh hiện diện tại khu vực. Amazon và Oracle mỗi doanh nghiệp đã đầu tư khoảng 6 tỷ USD, trong khi Microsoft và Google mỗi doanh nghiệp đầu tư 2 tỷ USD. Đầu tháng 11/2026, Alphabet, công ty mẹ của Google, tiếp tục công bố khoản đầu tư bổ sung 15 tỷ USD.

Sự tham gia của những tập đoàn này cho thấy Đông Nam Á đang trở thành địa bàn chiến lược đối với hoạt động phát triển hạ tầng điện toán toàn cầu. Các trung tâm dữ liệu không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa mà còn có khả năng cung cấp dịch vụ lưu trữ, xử lý và tính toán cho khách hàng ở nhiều quốc gia.

Đây chính là yếu tố tạo ra một cơ hội đáng kể cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Thay vì trực tiếp nhập khẩu chip AI tiên tiến bị Mỹ kiểm soát, họ có thể tìm cách tiếp cận năng lực tính toán thông qua những hệ thống máy chủ đặt tại các quốc gia thứ ba.

Nói cách khác, lợi thế của Đông Nam Á không chỉ nằm ở khả năng thu hút đầu tư công nghệ, mà còn ở vị trí kết nối giữa các trung tâm sản xuất, cung cấp chip và những thị trường có nhu cầu lớn về năng lực tính toán. Khi hạ tầng được đặt ngoài lãnh thổ Trung Quốc, hoạt động khai thác công nghệ có thể được tổ chức theo mô hình xuyên biên giới phức tạp hơn, khiến việc xác định người sử dụng cuối cùng trở nên khó khăn.

THUÊ NĂNG LỰC TÍNH TOÁN ĐỂ TIẾP CẬN CHIP AI

Trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc chưa đạt trình độ công nghệ tương đương các dòng chip tiên tiến nhất của Mỹ, việc thuê năng lực tính toán ở nước ngoài đang trở thành một phương án thay thế đáng chú ý.

Theo cách thức này, doanh nghiệp Trung Quốc không nhất thiết phải sở hữu trực tiếp các chip AI. Thay vào đó, họ có thể thuê bộ xử lý đồ họa (GPU) thông qua các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hoặc thuê dung lượng tại các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài. Các chip do Mỹ sản xuất được lắp đặt trong hệ thống máy chủ tại những cơ sở này có thể được khai thác từ xa để phục vụ việc huấn luyện và vận hành các mô hình AI.

Mô hình này tạo ra một khác biệt quan trọng giữa quyền sở hữu thiết bị và quyền sử dụng năng lực tính toán. Nếu các biện pháp kiểm soát xuất khẩu truyền thống tập trung vào việc chip được bán cho ai, vận chuyển đến đâu và nhập khẩu bởi doanh nghiệp nào, thì mô hình thuê dịch vụ điện toán lại khiến việc kiểm soát trở nên phức tạp hơn.

Phần lớn lao động tại các trung tâm dữ liệu ở Malaysia là người địa phương. Ảnh: Cheng Yiheng/Xinhua/picture alliance.

Một doanh nghiệp có thể không trực tiếp mua chip, không đưa thiết bị qua biên giới và cũng không sở hữu trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, thông qua hợp đồng dịch vụ với nhà cung cấp ở nước ngoài, doanh nghiệp đó vẫn có thể tiếp cận năng lực tính toán cần thiết để phát triển các ứng dụng AI.

Tháng 10/2026, Viện Tiến bộ (Institute for Progress - IFP), một tổ chức nghiên cứu độc lập tại Washington, cảnh báo Đông Nam Á đang dần trở thành trung tâm đặt các cụm hạ tầng AI ở nước ngoài phục vụ khách hàng Trung Quốc.

Theo ước tính của tổ chức này, đến cuối năm 2026, khoảng 24% tổng năng lực tính toán của Trung Quốc có thể đến từ việc truy cập từ xa vào các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài. Trong số đó, khoảng ba phần tư nằm tại Đông Nam Á. Tỷ lệ này được dự báo tăng lên 31% vào cuối năm 2027.

IFP nhận định các chip AI của Mỹ được lắp đặt tại những trung tâm dữ liệu ở nước ngoài đang trở thành một nguồn cung cấp năng lực tính toán đáng kể cho Trung Quốc. Tuy nhiên, quy mô thực tế rất khó xác định do thiếu dữ liệu minh bạch về khách hàng và mức độ sử dụng dịch vụ.

Theo tổ chức này, doanh nghiệp Trung Quốc có thể thuê GPU dưới dạng dịch vụ từ các nhà cung cấp điện toán đám mây hoặc thuê trực tiếp dung lượng trung tâm dữ liệu từ các đơn vị phát triển, cũng như thông qua các bên trung gian.

Vấn đề nằm ở chỗ, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và nhà phát triển trung tâm dữ liệu hiếm khi công bố danh tính khách hàng hoặc lượng năng lực tính toán mà từng khách hàng sử dụng. Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng ít tiết lộ thông tin về hoạt động thuê và khai thác hạ tầng ở nước ngoài.

Điều này tạo ra khoảng trống đáng kể trong hoạt động giám sát. Cơ quan quản lý có thể xác định được nguồn gốc của chip hoặc địa điểm đặt máy chủ, nhưng việc xác định chính xác ai đang sử dụng năng lực tính toán và mục đích sử dụng là một bài toán khó hơn nhiều.

Sự hiện diện của Alibaba Cloud tại Malaysia cho thấy vai trò ngày càng lớn của các doanh nghiệp Trung Quốc trong hệ sinh thái trung tâm dữ liệu khu vực. Tập đoàn này hiện vận hành 6 trung tâm dữ liệu tại Malaysia, trong đó 3 trung tâm ở Johor và 3 trung tâm tại khu vực đô thị Kuala Lumpur. Trung tâm mới nhất được đưa vào hoạt động ngày 19/11/2026.

Alibaba đã đầu tư tổng cộng 53 tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu trên nhiều thị trường, bao gồm Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Mexico và Malaysia. Trong khi đó, công ty mẹ của TikTok cũng đang vận hành năng lực trung tâm dữ liệu tại Johor.

Một diễn biến đáng chú ý khác liên quan đến Tencent. Đầu tháng 10/2026, tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Thâm Quyến này ký hợp đồng trị giá 7 tỷ USD trong thời hạn 5 năm với Oracle, cho phép sử dụng năng lực tính toán tương đương 100.000 chip AI hiện đại để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo. Theo kế hoạch, Tencent phải thanh toán trước 30% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, thỏa thuận đã đổ vỡ chỉ vài tuần sau đó. Hai doanh nghiệp không công bố nguyên nhân, nhưng các thông tin truyền thông cho rằng quyết định này chịu sức ép từ cả Bắc Kinh và Washington.

Trung Quốc đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ. Trong khi đó, các quan chức cấp cao Mỹ được cho là đã nêu quan ngại về an ninh với Oracle liên quan đến thỏa thuận này.

Diễn biến trên cho thấy việc thuê năng lực tính toán ở nước ngoài không đơn thuần là một giao dịch thương mại giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng. Khi liên quan đến các dòng chip AI tiên tiến, những hợp đồng như vậy có thể trở thành vấn đề an ninh công nghệ và chịu sự giám sát trực tiếp của chính phủ.

MỸ SIẾT KIỂM SOÁT, MỞ RỘNG PHẠM VI HẠN CHẾ

Trước nguy cơ các doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng hạ tầng ở nước thứ ba để tiếp cận chip AI tiên tiến, Mỹ đang từng bước mở rộng phạm vi kiểm soát, từ hoạt động xuất khẩu thiết bị sang cả việc cung cấp dịch vụ tính toán từ xa.

Giữa năm 2025, Washington từng đe dọa áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Malaysia nhằm ngăn chặn hành vi né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip. Theo công ty tư vấn Equal Ocean của Trung Quốc, trước động thái này, Chính phủ Malaysia đã phản ứng bằng cách phản đối hoạt động bán lại chip trái phép và đưa ra yêu cầu cấp phép đối với việc trung chuyển một số dòng chip cao cấp.

Đến tháng 11/2026, Mỹ tiếp tục có những bước đi cứng rắn hơn. Cùng ngày Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị APEC tại Thâm Quyến, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ ban hành các quy định mới liên quan đến việc truy cập từ xa vào chip AI và máy chủ tiên tiến.

Theo BIS, mục tiêu của những quy định này là ngăn chặn các chủ thể nước ngoài khai thác năng lực tính toán tiên tiến dựa trên công nghệ Mỹ để đe dọa an ninh quốc gia và lợi ích chính sách đối ngoại của Washington.

Đáng chú ý, phạm vi kiểm soát không chỉ hướng đến hoạt động mua bán, vận chuyển chip mà còn áp dụng đối với các trung tâm dữ liệu cung cấp năng lực tính toán đáng kể cho những doanh nghiệp có liên hệ với các quốc gia thuộc Nhóm D:5 hoặc Macau.

Theo quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, Nhóm D:5 bao gồm Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên và một số quốc gia khác. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong tương lai sẽ phải thực hiện quy trình thẩm tra chặt chẽ hơn, nhằm xác định cơ cấu sở hữu và quyền kiểm soát thực tế đằng sau khách hàng.

Mỹ cũng tăng cường kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến sang Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan thông qua cơ chế cấp phép mới, nhằm ngăn chặn nguy cơ các dòng chip AI công nghệ cao bị chuyển hướng hoặc sử dụng để phục vụ các đối tượng thuộc diện hạn chế.

Những động thái trên cho thấy Mỹ đang chuyển từ cách tiếp cận kiểm soát hàng hóa sang quản lý rộng hơn toàn bộ chuỗi cung ứng và khai thác công nghệ. Nếu trước đây trọng tâm là ngăn chặn chip tiên tiến được xuất khẩu trực tiếp sang Trung Quốc, thì hiện nay Washington muốn giám sát cả địa điểm lắp đặt, đơn vị vận hành và khách hàng cuối cùng sử dụng năng lực tính toán.

Mỹ không chỉ xem xét quốc gia nào được tiếp nhận chip AI trong tương lai mà còn muốn có tiếng nói quyết định đối với nơi chip được sử dụng, đơn vị vận hành và nhóm khách hàng được phục vụ.

Ông Xu Sanlang Chuyên gia công nghiệp Trung Quốc

Theo ông, điều này đồng nghĩa với việc các trung tâm dữ liệu đang cung cấp năng lực tính toán từ xa cho khách hàng Trung Quốc sẽ phải tuân thủ những hạn chế mới.

Có thể thấy, sự phát triển của các trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á đang tạo ra một nghịch lý trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung. Một mặt, khu vực trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư quy mô lớn từ các tập đoàn công nghệ Mỹ, Trung Quốc và nhiều nền kinh tế khác. Mặt khác, chính hạ tầng được xây dựng tại đây lại có thể trở thành kênh để các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận năng lực tính toán dựa trên công nghệ mà Mỹ đang tìm cách hạn chế.

Đối với Trung Quốc, thuê năng lực tính toán ở nước ngoài là giải pháp giúp duy trì hoạt động nghiên cứu, phát triển và huấn luyện mô hình AI trong bối cảnh khả năng tiếp cận chip tiên tiến bị thu hẹp. Đây cũng là cách giảm bớt sự phụ thuộc vào khả năng tự sản xuất những dòng chip có hiệu năng cao nhất trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, giải pháp này không đồng nghĩa với việc Trung Quốc có thể hoàn toàn vượt qua các rào cản công nghệ. Việc phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài khiến doanh nghiệp Trung Quốc phải đối mặt với những rủi ro mới, từ thay đổi chính sách kiểm soát xuất khẩu, yêu cầu cấp phép, giám sát khách hàng cho đến khả năng các hợp đồng cung cấp năng lực tính toán bị đình chỉ.

Trường hợp thỏa thuận giữa Tencent và Oracle không được triển khai là một minh chứng cho thấy ngay cả những giao dịch thương mại quy mô lớn cũng có thể bị tác động bởi các cân nhắc về an ninh và địa chính trị.

Với Đông Nam Á, làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu mở ra cơ hội thu hút vốn, phát triển hạ tầng số, tạo việc làm và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, khi khu vực ngày càng trở thành địa bàn kết nối giữa các nhà cung cấp công nghệ Mỹ và khách hàng Trung Quốc, áp lực tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu cũng sẽ gia tăng.

Đặc biệt, các quốc gia có tham vọng trở thành trung tâm dữ liệu và điện toán khu vực sẽ phải quan tâm nhiều hơn đến tính minh bạch trong cơ cấu sở hữu, hoạt động trung chuyển thiết bị, danh tính khách hàng và mục đích sử dụng cuối cùng của năng lực tính toán.

Về dài hạn, cuộc cạnh tranh AI giữa Mỹ và Trung Quốc có thể không chỉ được quyết định bởi quốc gia nào sản xuất được những con chip tiên tiến nhất, mà còn bởi khả năng kiểm soát hạ tầng, dữ liệu và quyền tiếp cận năng lực tính toán trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Đông Nam Á đang đứng trước cơ hội trở thành một mắt xích quan trọng của hệ sinh thái AI quốc tế, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những sức ép ngày càng lớn từ cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.