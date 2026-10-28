Doanh nghiệp Trung Quốc tăng tốc gia nhập lĩnh vực vệ tinh viễn thám

Trung Quốc có khoảng 660 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Báo cáo “Phát triển ngành công nghiệp thông tin địa lý Trung Quốc năm 2026” do Hiệp hội ngành thông tin địa lý Trung Quốc vừa công bố, trong những năm gần đây, nước này duy trì nhịp độ phóng vệ tinh viễn thám dân dụng ở mức cao, với số lượng vệ tinh được bổ sung bình quân hàng năm là hơn 100 chiếc và đa số là vệ tinh thương mại.

Tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc đã phóng tổng cộng 694 vệ tinh viễn thám dân dụng, trong đó khoảng 660 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo. Riêng năm 2025, số vệ tinh viễn thám dân dụng mới được đưa vào hoạt động trên quỹ đạo là 126 chiếc, với gần 80% là vệ tinh thương mại.

Báo cáo cho thấy có sự khác biệt rõ rệt về cơ cấu giữa vệ tinh phục vụ lợi ích công cộng và vệ tinh thương mại.

Tính đến cuối năm 2025, Trung Quốc đã phóng tổng cộng 174 vệ tinh phục vụ lợi ích công cộng do ngân sách nhà nước đầu tư, gồm vệ tinh quan sát Trái Đất với hình ảnh có độ phân giải cao, vệ tinh quan sát đất liền, vệ tinh quan sát đại dương, vệ tinh khí tượng và các vệ tinh thử nghiệm, nghiên cứu khoa học liên quan.

Trong số này, khoảng 150 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo. Năm 2025, Trung Quốc đưa 26 vệ tinh thuộc nhóm phục vụ lợi ích công cộng lên quỹ đạo.

Trong khi đó, Trung Quốc đã phóng tổng cộng 520 vệ tinh viễn thám thương mại, trong đó khoảng 510 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo, chiếm hơn 70% tổng số vệ tinh viễn thám dân dụng đang hoạt động. Riêng năm 2025, nước này phóng tổng cộng 100 vệ tinh viễn thám thương mại.

Quan chức Hiệp hội ngành Thông tin Địa lý Trung Quốc nhận định ưu thế áp đảo về số lượng của vệ tinh thương mại cho thấy lĩnh vực vệ tinh viễn thám dân dụng Trung Quốc đang chuyển từ mô hình do chính phủ chủ đạo sang mô hình kết hợp giữa chính phủ và thị trường, với sự tham gia ngày càng sâu rộng của doanh nghiệp thương mại.

Theo đó, lĩnh vực vệ tinh viễn thám của nước này đã bước vào giai đoạn chuyển đổi kép: Từ mở rộng quy mô sang tối ưu hóa hệ thống và từ xây dựng năng lực sang phát triển ứng dụng toàn diện.