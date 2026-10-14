Doanh nghiệp Trung Quốc nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất pin ô tô tại Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ông Hu Xiaodong, Chủ tịch HĐQT Công ty Rept Battero (Trung Quốc). Ảnh: NGỌC PHÚ

Ông Hu Xiaodong, Chủ tịch HĐQT Công ty Rept Battero cho biết, trong kế hoạch hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng, doanh nghiệp sẽ phụ trách sản xuất pin, phục vụ hoạt động sản xuất ô tô và hướng đến cung ứng sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự góp ý, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng trong quá trình khảo sát, lựa chọn địa điểm, nghiên cứu phương án đầu tư và triển khai các thủ tục liên quan.

Doanh nghiệp kỳ vọng thông qua hợp tác với đối tác sản xuất ô tô tại Trung Quốc, dự án tại Đà Nẵng sẽ tạo nền tảng phát triển hoạt động sản xuất pin, mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, năng lượng mới.

Tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Dân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô cũng nêu một số kế hoạch của tập đoàn; mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai dự án tại Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ông Trần Ngọc Dân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang hoan nghênh kế hoạch khởi công dự án lắp ráp ô tô với công suất dự kiến 150.000 xe của Công ty CP Tập đoàn Tân Thành Đô; đồng thời đánh giá cao định hướng nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất pin phục vụ ngành công nghiệp ô tô của Công ty Rept Battero.

Theo Bí thư Thành ủy, Đà Nẵng được định hướng trở thành một cực tăng trưởng mới của đất nước đến năm 2030, giữ vai trò quan trọng tại khu vực miền Trung. Thành phố đang tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, logistics, du lịch và dịch vụ; trong đó, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điện tử, chip và bán dẫn.

Hiện Đà Nẵng có 1.162 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký khoảng 11 tỷ USD; riêng doanh nghiệp Trung Quốc có 119 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 878 triệu USD.

Bí thư Thành ủy đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát và lựa chọn Đà Nẵng làm địa điểm đầu tư nhà máy sản xuất pin ô tô; trong đó nghiên cứu vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng để đầu tư nhà máy sản xuất pin và thiết bị năng lượng.

Khu vực này có hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kết nối giao thông thuận lợi, gần cảng Liên Chiểu và được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư công nghệ cao.

Việc phát triển thêm nhà máy sản xuất pin bên cạnh dự án lắp ráp ô tô sẽ góp phần tăng cường liên kết giữa các khâu trong chuỗi sản xuất, tạo điều kiện phát triển hệ sinh thái công nghiệp ô tô tại khu vực. Thành phố hiện có tổ hợp sản xuất, lắp ráp ô tô Trường Hải tại Khu kinh tế mở Chu Lai, tạo cơ sở để thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp trong ngành.

Đối với các đề xuất đầu tư cụ thể, Bí thư Thành ủy đề nghị doanh nghiệp tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng, sở, ngành liên quan để khảo sát địa điểm, nghiên cứu phương án triển khai và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đối với dự án sản xuất, lắp ráp ô tô có công suất dự kiến tối đa 150.000 xe/năm, định hướng chủ yếu phục vụ xuất khẩu, lãnh đạo thành phố đánh giá dự án có ý nghĩa đối với phát triển công nghiệp. Các sản phẩm xuất khẩu đòi hỏi tiêu chuẩn công nghệ cao, chất lượng nghiêm ngặt và tỷ lệ nội địa hóa lớn, qua đó tạo cơ hội thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Lãnh đạo thành phố khẳng định chủ trương quan tâm, ủng hộ các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển; đồng thời cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các thủ tục pháp lý được giải quyết thuận lợi, nhanh chóng, góp phần thúc đẩy tiến độ triển khai dự án.