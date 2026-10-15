Doanh nghiệp trong hệ sinh thái Sunshine dự kiến tăng vốn thêm 2.385 tỷ đồng

Theo nghịquyết ngày 13/10/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (mãchứng khoán: KSF) đã chấp thuận việc Sunshine Homes mua cổ phần phát hành thêmcủa Xuân La theo phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể,Xuân La dự kiến tăng vốn điều lệ từ 780 tỷ đồng lên 3.165 tỷ đồng. SunshineHomes đăng ký mua hơn 231,33 triệu cổ phần, tương ứng giá trị khoảng 2.313,38tỷ đồng. Nếu các cổ đông khác không thực hiện hoặc chỉ thực hiện một phần quyềnmua, Sunshine Homes có thể mua thêm tối đa gần 7,16 triệu cổ phần, trị giá71,62 tỷ đồng.

Như vậy,tổng số tiền Sunshine Homes dự kiến chi có thể lên tới gần 2.385 tỷ đồng. Theonghị quyết, mục đích tăng vốn của Xuân La là mở rộng quỹ đất phục vụ hoạt độngkinh doanh bất động sản, thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.

Trước đó,Sunshine Homes đã thông qua chủ trương để Xuân La nhận chuyển nhượng một phầnDự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake) từ Công ty TNHH Phát triểnTHT.

Dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake)

Phần dựán được đề cập là lô đất K1-HH2, diện tích khoảng 11.483 m², có chức năng dịchvụ công cộng, thương mại kết hợp nhà ở cao cấp. Giá trị giao dịch dự kiếnkhoảng 2.277 tỷ đồng, gồm khoảng 1.566 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 711 tỷ đồnggiá chuyển nhượng dự án thành phần.

Xuân Lalà công ty con gián tiếp của Tập đoàn Sunshine thông qua Sunshine Homes. Doanhnghiệp được thành lập năm 2016, có trụ sở tại tòa nhà Sunshine Center, số 16Phạm Hùng, Hà Nội.

Ngoài kếhoạch tại Starlake, Xuân La còn gắn với dự án nhà ở thấp tầng Sunshine CapitalTây Thăng Long tại khu chức năng đô thị Tây Tựu, Hà Nội. Theo báo cáo thườngniên năm 2024 của Sunshine Homes, dự án có diện tích khoảng 13.001 m², gồm 32lô liền kề và 16 lô biệt thự, tổng mức đầu tư dự kiến 640 tỷ đồng; dự án đãđược bàn giao và đưa vào sử dụng.