Doanh nghiệp trẻ sẽ được giảm bớt thủ tục và chi phí khởi nghiệp

Tại Chương trình “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026” có chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm” do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì diễn ra chiều 15/10, đại biểu thanh niên gửi câu hỏi đến đại diện Bộ Tài chính xung quanh việc nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên còn khó tiếp cận các nguồn vốn và giải pháp nào để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên?

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn. Ảnh: CP

Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, sự tiếp cận nguồn lực từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có doanh nghiệp của các bạn trẻ, còn khó khăn. Có 98% doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Tuy nhiên, mới tiếp cận được 19-20% về nguồn lực.

Theo ông Tạ Anh Tuấn, để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và đa dạng hóa nguồn lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung, cũng như doanh nghiệp của doanh nhân thanh niên khởi nghiệp, Bộ Tài chính đã tham mưu cho Chính phủ để báo cáo và trình ra Quốc hội Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại kỳ họp tháng 10/2026. Trong đó, tập trung vào một số điểm:

Thứ nhất, sẽ đa dạng và đồng bộ nguồn vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong dự thảo Luật lần này, tiếp cận tín dụng đa dạng hơn và linh hoạt hơn, không chỉ căn cứ vào tài sản mà còn căn cứ vào nhiều yếu tố khác như đánh giá doanh thu, hiệu quả sản xuất kinh doanh… Dự thảo Luật cũng đưa ra định hướng để phát triển hạ tầng công nghệ thông tin. Đây là những thế mạnh của các bạn trẻ trong khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, để nâng cao tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp thì các doanh nghiệp này cũng được hỗ trợ nâng cao quản trị và minh bạch về chuẩn hóa sổ sách tài chính cũng như về mặt hệ thống thông tin.

Thứ hai, sẽ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp với các nhà đầu tư và hệ sinh thái kinh doanh, cũng như kết nối giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ với các doanh nghiệp lớn kể cả trong và ngoài nước, kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các trường, các viện nghiên cứu...

Đồng thời, thu hút nguồn lực xã hội không chỉ tăng lượng vốn cho khởi nghiệp, mà còn giúp cho các doanh nghiệp trẻ tiếp cận được kinh nghiệm quản lý, công nghệ, mạng lưới đối tác và cơ hội mở rộng thị trường. Đây cũng là một điểm hạn chế của các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là doanh nghiệp trẻ. Do vậy, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là của các bạn trẻ, trong tiếp cận thị trường.

Đại biểu Nguyễn Thùy Chi, đồng sáng lập-Phó Giám đốc Công ty TNHH Chạm Vào Xanh đặt câu hỏi. Ảnh: CP

Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết, dự thảo Luật sẽ tiếp tục hoàn thiện về cơ chế chính sách nhằm giảm bớt thủ tục và chi phí khởi nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trẻ phát triển, như rút ngắn thời gian về mặt thủ tục hành chính, giảm chi phí khởi nghiệp, giảm chi phí logistics…

Đồng thời, cũng đưa ra một số mô hình rất đơn giản như doanh nghiệp một người hay hỗ trợ những vấn đề về mặt sổ sách kế toán, và đề xuất cho phép các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng được lựa chọn những phương pháp tính thuế rất đơn giản theo doanh thu.

"Dự kiến khoảng trên 99% hộ, cá nhân kinh doanh và khoảng 81% doanh nghiệp có thể áp dụng được hình thức này, qua đó giảm đáng kể chi phí về mặt tính thuế cũng như sổ sách kế toán và minh bạch vấn đề về tính thuế", ông Tuấn nói.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu cho các cấp nhằm đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, giảm thủ tục, giảm chi phí và khơi thông nguồn lực để triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và đối tượng là thanh niên khởi nghiệp.

"Bộ Tài chính mong muốn các bạn thanh niên không chỉ khởi nghiệp thành công mà còn có khát vọng xây dựng những doanh nghiệp lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh, tạo nhiều việc làm, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và vươn ra tầm khu vực và thế giới", ông Tuấn nói.