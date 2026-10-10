Doanh nghiệp trẻ muốn đi xa cần xây dựng liên kết bền vững

Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

P.V: Sau hợp nhất, cộng đồng doanh nhân trẻ Ninh Bình có những chuyển biến và kết quả nổi bật nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Cường: Việc hợp nhất Hội Doanh nhân trẻ Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định đã đưa doanh nhân trẻ ba địa phương về một tổ chức chung với trên 500 hội viên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Mỗi doanh nghiệp mang theo kinh nghiệm, thế mạnh và những mối quan hệ thị trường riêng, các nguồn lực ấy có thêm điều kiện kết nối, bổ trợ cho nhau.

Điều chúng tôi quan tâm sau hợp nhất là giúp hội viên hiểu nhau và tìm được cơ hội hợp tác. Do đó, Hội phát triển mô hình liên kết nội bộ, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; đồng thời chú trọng số hóa dữ liệu hội viên để phục vụ kết nối giao thương. Các chương trình đào tạo về quản trị, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực.

Trên cơ sở đó, hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai bằng những hình thức cụ thể. Triển lãm sản phẩm với 21 gian hàng là dịp để hội viên giới thiệu hàng hóa, dịch vụ, gặp gỡ khách hàng và đối tác. Việc đưa sản phẩm hội viên vào trưng bày tại Phố cổ Hoa Lư, Tràng An, Tam Cốc giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường du lịch của tỉnh.

Cùng với kết nối thị trường, Hội Doanh nhân tỉnh Ninh Bình tham mưu với UBND tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Phiên đối thoại tỉnh Ninh Bình tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 và Triển lãm xúc tiến thương mại doanh nhân trẻ tỉnh lần thứ II nhằm thúc đẩy liên kết, hợp tác, đổi mới và chủ động hội nhập, đóng góp vào việc xây dựng khu vực kinh tế tư nhân năng động, trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đây là cơ hội để những vấn đề của doanh nghiệp được trao đổi trực tiếp với chính quyền, cơ quan chuyên môn và chuyên gia.

Những hoạt động ấy cần được tiếp nối bằng sự hợp tác thường xuyên. Hiệu quả của Hội phải được nhìn nhận qua khả năng hỗ trợ hội viên giải quyết khó khăn, tìm đối tác và phát triển công việc kinh doanh.

P.V: Trong bối cảnh đó, những định hướng, chính sách của Nhà nước đang mở ra cơ hội như thế nào cho doanh nghiệp trẻ?

Ông Nguyễn Đức Cường: Để mở rộng hợp tác và đầu tư, doanh nghiệp cần một môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định vị trí của kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị tạo định hướng phát triển bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những chủ trương này củng cố niềm tin, tạo cơ sở để doanh nghiệp tính toán kế hoạch lâu dài.

Ninh Bình đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh xác định yêu cầu tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận minh bạch, bình đẳng các nguồn lực về đất đai, tín dụng, thông tin, quy hoạch, hạ tầng và nhân lực; giảm chi phí tuân thủ, tháo gỡ rào cản trong kinh doanh.

Định hướng ấy rất thiết thực với doanh nghiệp trẻ, nhất là những đơn vị còn hạn chế về vốn và kinh nghiệm. Thông tin được công khai, quy trình giải quyết rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tính toán chi phí, tiến độ, lựa chọn phương án đầu tư phù hợp. Tại các diễn đàn trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, cam kết của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính… tiếp tục thể hiện tinh thần đồng hành với doanh nghiệp.

Sự đồng hành đó cũng đặt ra trách nhiệm tương xứng với cộng đồng doanh nhân. Doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu chính sách, chuẩn bị hồ sơ đúng yêu cầu và phản ánh vướng mắc cụ thể để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Được tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực bình đẳng, doanh nghiệp phải sử dụng hiệu quả nguồn lực ấy. Minh bạch tài chính, tuân thủ pháp luật, nâng chất lượng quản trị và giữ chữ tín là những việc cần làm thường xuyên. Đó cũng là cơ sở để đối tác tin tưởng, doanh nghiệp có thể tận dụng cơ hội và duy trì quan hệ hợp tác lâu dài.

P.V: Từ yêu cầu giữ chữ tín trong hợp tác, theo ông, doanh nghiệp trẻ cần xây dựng những liên kết bền vững như thế nào để đi xa hơn?

Ông Nguyễn Đức Cường: Sau hợp nhất, khả năng hợp tác giữa các ngành, địa bàn trong tỉnh rộng hơn. Doanh nghiệp cơ khí, bao bì, vận tải, logistics có thể phối hợp đáp ứng nhu cầu công nghiệp. Doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển có thể kết nối với cơ sở sản xuất đặc sản, làng nghề để xây dựng sản phẩm du lịch. Những mối liên kết ấy giúp khai thác tốt hơn lợi thế của Ninh Bình, đồng thời tạo thêm thị trường cho từng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, muốn hợp tác lâu dài, các bên phải hiểu rõ năng lực và trách nhiệm của nhau. Lợi ích cần được thỏa thuận minh bạch, chất lượng và tiến độ phải được bảo đảm. Quan hệ quen biết tạo điều kiện gặp gỡ ban đầu; việc thực hiện đúng cam kết mới giữ được đối tác.

Tôi cho rằng sự đoàn kết trong cộng đồng doanh nhân trẻ cần được vun đắp bằng những việc cụ thể như chia sẻ kinh nghiệm quản trị, thông tin thị trường, giới thiệu khách hàng và hỗ trợ nhau nâng năng lực. Một đối tác làm tốt sẽ giúp cả chuỗi vận hành hiệu quả hơn. Vì thế, sự lớn mạnh của từng hội viên cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp khác mở rộng hợp tác. Đây là cơ sở để cộng đồng doanh nhân trẻ cùng phát triển, thay vì mỗi đơn vị tự tìm cách vượt qua khó khăn của mình.

P.V: Với lĩnh vực công nghiệp, sự liên kết ấy có thể giúp doanh nghiệp trẻ tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng FDI như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Cường: Chúng tôi xác định, đón dòng vốn FDI phải chuẩn bị cả điều kiện cho nhà đầu tư và năng lực để doanh nghiệp địa phương cùng lớn lên. Ninh Bình có nền tảng công nghiệp ô tô, định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao. Cơ hội trở thành nhà cung ứng sẽ rõ hơn khi doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ và có nhân lực đủ khả năng tiếp nhận công nghệ.

Bởi vậy, việc đầu tiên là nắm nhu cầu của đối tác, hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật và đánh giá đúng khả năng của doanh nghiệp mới có cơ sở xác định công đoạn cần cải tiến, thiết bị cần đầu tư, nhân lực cần đào tạo. Quá trình chuẩn bị ấy phải gắn với yêu cầu thực tế của đơn hàng.

Với những nhu cầu vượt khả năng của một đơn vị, các doanh nghiệp có thế mạnh bổ trợ có thể cùng xây dựng phương án cung ứng. Điều quan trọng là phân công công việc phù hợp, thống nhất tiêu chuẩn và bảo đảm chất lượng ở từng công đoạn. Hội đã đề xuất liên kết theo cụm ngành, chuẩn hóa chất lượng, số hóa quy trình và tăng cường học hỏi từ đối tác FDI theo hướng này.

Hội có trách nhiệm nắm nhu cầu của đối tác, kết nối hội viên phù hợp và phối hợp hỗ trợ nâng cao năng lực. Chuyển giao công nghệ phải gắn với đơn hàng, đào tạo và cải tiến sản xuất. Kết quả cần được thể hiện bằng khả năng làm chủ công nghệ của doanh nghiệp, tay nghề và thu nhập của người lao động được nâng lên, tỉnh có thêm giá trị gia tăng. Khi các bên cùng hưởng lợi, sự liên kết mới có nền tảng để duy trì lâu dài.

P.V: Để những kết nối đó đem lại kết quả thực chất, Hội sẽ tập trung vào những việc gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Cường: Hội cần bắt đầu bằng việc nắm chắc nhu cầu của hội viên. Doanh nghiệp đang vướng ở đâu, cần đối tác như thế nào, cần bổ sung năng lực gì phải được xác định cụ thể. Từ đó, Hội mới có thể tổ chức hỗ trợ phù hợp, phản ánh đúng vấn đề và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tìm hướng giải quyết.

Chúng tôi xác định trách nhiệm của Hội là theo sát kiến nghị đến kết quả xử lý; kết nối đến hợp tác thực chất; hỗ trợ ứng dụng công nghệ đến hiệu quả sản xuất. Những nội dung như quản trị, thuế, kế toán, công nghệ và thị trường cần được chú trọng vì gắn trực tiếp với hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp.

Để duy trì sự hỗ trợ lâu dài, Hội đã đề xuất với tỉnh phát triển hạ tầng hỗ trợ khởi nghiệp, không gian kết nối doanh nhân, mạng lưới chuyên gia và các điểm giới thiệu sản phẩm địa phương gắn với du lịch. Chúng tôi mong những kiến nghị phù hợp được nghiên cứu, có cơ chế huy động nguồn lực xã hội và xác định rõ trách nhiệm các bên khi triển khai.

Điều chúng tôi hướng tới là xây dựng doanh nghiệp mạnh hơn, đời sống người lao động tốt hơn và nguồn thu ngân sách bền vững hơn. Những quan hệ hợp tác được xây dựng bằng năng lực, chữ tín và trách nhiệm sẽ giúp doanh nghiệp trẻ phát triển lâu dài, đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Điều chúng tôi hướng tới là xây dựng doanh nghiệp mạnh hơn, đời sống người lao động tốt hơn và nguồn thu ngân sách bền vững hơn. Những quan hệ hợp tác được xây dựng bằng năng lực, chữ tín và trách nhiệm sẽ giúp doanh nghiệp trẻ phát triển lâu dài, đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước.