Doanh nghiệp tối ưu quản trị nhân sự, hoàn thiện chuẩn pháp lý để phát triển

Hội thảo do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) chủ trì, Công ty TNHH Vạn Long Group triển khai, tổ chức ngày 24-10 tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Khắc Kiên

Gợi mở giải pháp quản trị nhân sự

Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, cạnh tranh gia tăng, chuyển đổi số và công nghệ đang làm thay đổi phương thức vận hành của doanh nghiệp. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản trị nhân sự: Không chỉ tuyển dụng đội ngũ đủ năng lực, doanh nghiệp còn phải chú trọng thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài, nâng cao hiệu suất làm việc, đồng thời xây dựng hệ thống quản trị linh hoạt để thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Bên cạnh bài toán về nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động, các quy định pháp luật liên quan đến lao động, tiền lương, bảo hiểm, hợp đồng và quan hệ lao động cũng đòi hỏi doanh nghiệp chủ động rà soát quy trình quản trị, nâng cao ý thức tuân thủ và kiểm soát rủi ro.

Bà Lê Thị Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội). Ảnh: Khắc Kiên

Phát biểu tại hội thảo, bà Lê Thị Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội, nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của chương trình trong việc hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực quản trị nhân sự. Bà kỳ vọng những nội dung được chia sẻ sẽ mang lại giá trị thực tiễn, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động.

Từ góc độ phát triển tổ chức và chiến lược, TS Đỗ Tiến Long phân tích chủ đề “Tư duy quản trị nhân sự 2026 – Kiến tạo hiệu suất, tạo lợi thế cạnh tranh”, tập trung làm rõ những thay đổi trong tư duy quản trị trước áp lực cạnh tranh và yêu cầu thích ứng với thị trường.

Nội dung trình bày đề cập đến sự khác biệt về kỳ vọng, giá trị và cách thức làm việc của thế hệ Gen Z; những thách thức trong thu hút, giữ chân và phát triển nhân tài; đồng thời nhấn mạnh sự chuyển dịch từ quản lý nhân sự sang xây dựng đội ngũ và nâng cao hiệu suất. Qua đó, doanh nghiệp có thêm góc nhìn chiến lược để đổi mới tư duy, hoàn thiện hệ thống quản trị, phát huy nguồn lực con người và tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững.

Trong khi đó, TS, luật sư Đỗ Ngân Bình trình bày chủ đề “Pháp lý nhân sự – Hiểu luật để giảm rủi ro cho doanh nghiệp”. Nội dung tập trung cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến quản trị nhân sự, phân tích những vấn đề pháp lý trong quan hệ lao động và làm rõ các điểm mới cần lưu ý. Qua đó, doanh nghiệp có thể nhận diện rõ hơn trách nhiệm pháp lý, chủ động rà soát quy trình sử dụng lao động, hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp và vi phạm.

Các diễn giả chia sẻ, giải đáp tại sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên

Một điểm nhấn của chương trình là phiên thảo luận, đối thoại giữa các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, với sự tham gia của TS Đỗ Tiến Long, TS, luật sư Đỗ Ngân Bình và luật sư Trần Thị Ngọc Hoa. Đại diện các doanh nghiệp trực tiếp đặt câu hỏi, chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quản trị nhân sự và áp dụng pháp luật lao động. Trên cơ sở đó, các chuyên gia cùng phân tích, trao đổi và đề xuất giải pháp phù hợp.

Hà Nội lắng nghe và đồng hành

Từ những nội dung được chia sẻ tại hội thảo, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức các chương trình kết nối, cung cấp kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân sự và pháp luật lao động. Đây là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng đội ngũ vững mạnh, nâng cao hiệu suất, quản trị nhân tài hiệu quả và chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý.

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, nguồn nhân lực không chỉ đáp ứng yêu cầu vận hành mà còn giữ vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực thích ứng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp rất cần sự chia sẻ để nắm bắt chính sách. Ảnh: Khắc Kiên

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, CEO Trần Hoàng Vũ cho rằng việc cập nhật kiến thức, chính sách về quản trị nhân sự có ý nghĩa thiết thực, nhất là khi lực lượng lao động thế hệ Gen Z có nhiều khác biệt so với các thế hệ trước.

Theo ông Trần Hoàng Vũ, doanh nghiệp có nhu cầu nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, đồng thời thường xuyên tìm kiếm các chương trình tập huấn về chính sách để thích ứng với những thay đổi của thị trường. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, bên cạnh nỗ lực tự thân, doanh nghiệp cần có những chính sách sát thực tế và các hoạt động hỗ trợ cụ thể, trong đó có hội thảo chuyên đề giúp cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực quản trị.

Bà Lê Thị Hiền cho biết, khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Các chủ trương của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang mở ra thêm cơ hội phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp.

Theo bà Lê Thị Hiền, Hà Nội hiện là một trong những địa phương có số lượng doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Thành phố đứng thứ hai toàn quốc về số lượng doanh nghiệp đăng ký, với khoảng 450.000 doanh nghiệp; mỗi năm có thêm khoảng 30.000 doanh nghiệp thành lập mới. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98%.

Với lực lượng doanh nghiệp đông đảo, thành phố Hà Nội xác định hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

“Chuỗi các sự kiện theo từng chủ đề là minh chứng cho sự đồng hành của chính quyền thành phố cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Trung tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo thành phố xem xét, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; từ đó nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội”, bà Lê Thị Hiền khẳng định.