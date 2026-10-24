Doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam - Trung Quốc mở rộng hợp tác

Chiều 24/10, tại tỉnh Tuyên Quang, Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam với doanh nghiệp Trung Quốc năm 2026 được tổ chức nhằm tăng cường kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và thúc đẩy hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp hai nước.

Tham dự hội nghị có ông Hoàng Anh Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang; ông Trần Hoài Đức, Cục trưởng Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; bà Lý Xuân Toàn, Phó Cục trưởng Cục Thương vụ châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cùng đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp hai nước.

Toàn cảnh Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam với doanh nghiệp Trung Quốc năm 2026. Ảnh: Minh Đức

Khai thác tiềm năng, đa dạng hóa thị trường

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng Anh Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang, nhấn mạnh việc tăng cường kết nối cung cầu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Hoàng Anh Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Minh Đức

Theo ông Hoàng Anh Cương, Tuyên Quang có nhiều sản phẩm nông, lâm sản đặc trưng và tiềm năng mở rộng thị trường như chè, mật ong, sản phẩm từ cây ăn quả, nông sản chế biến và các mặt hàng đặc sản địa phương. Đây là những nhóm sản phẩm có thể kết nối với hệ thống phân phối, doanh nghiệp nhập khẩu và đối tác thương mại Trung Quốc.

“Để sản phẩm địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế, bên cạnh việc bảo đảm chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp cần chủ động đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao năng lực cung ứng, xây dựng thương hiệu, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường và phát triển các mối quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài”, ông Hoàng Anh Cương nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang cho rằng, việc mở rộng thị trường không chỉ phụ thuộc vào tiềm năng sản xuất mà còn đòi hỏi doanh nghiệp nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu của đối tác. Trong đó, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch, an toàn thực phẩm và tuân thủ quy định nhập khẩu là những điều kiện quan trọng để hàng hóa địa phương tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Ông Hoàng Anh Cương đề nghị doanh nghiệp hai nước chủ động giới thiệu năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, khả năng cung ứng và nhu cầu xuất khẩu; đồng thời trao đổi cụ thể về điều kiện thương mại, tiêu chuẩn chất lượng, phương thức thanh toán, vận chuyển và khả năng triển khai hợp tác.

"Các cơ quan quản lý và tổ chức xúc tiến thương mại cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và duy trì kết nối sau hội nghị, qua đó từng bước đưa các nội dung trao đổi thành chương trình hợp tác cụ thể", Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh.

Mở rộng hợp tác thương mại qua biên giới

Từ phía Trung Quốc, ông Trần Hoài Đức, Cục trưởng Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho biết, Bách Sắc có hệ thống cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu song phương và các điểm thông quan biên giới. Thành phố cũng đang hoàn thiện hạ tầng logistics, đồng thời có năng lực cung ứng các sản phẩm nông, lâm sản, vật liệu xây dựng và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo ông Trần Hoài Đức, Tuyên Quang và Bách Sắc có triển vọng hợp tác trong lưu thông nông sản hai chiều, chế biến nông, lâm sản, trao đổi hàng công nghiệp, phát triển chuỗi cung ứng xuyên biên giới và logistics.

“Tôi mong muốn các doanh nghiệp thành phố Bách Sắc chủ động tìm hiểu nhu cầu thị trường tại tỉnh Tuyên Quang cũng như các khu vực phía Bắc Việt Nam; đưa những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, hàng công nghiệp và thực phẩm đặc trưng của Bách Sắc vào thị trường Việt Nam”, ông Trần Hoài Đức chia sẻ.

Đồng thời, ông bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Tuyên Quang đưa các sản phẩm nông nghiệp, nông sản chế biến và hàng thủ công mỹ nghệ đặc trưng của địa phương thông qua các cửa khẩu tại Bách Sắc để tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Ông Trần Hoài Đức, Cục trưởng Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) phát biểu tại hội nghị.

Cục trưởng Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc cũng khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác trong chế biến nông, lâm sản, logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới; nghiên cứu các dự án đầu tư phù hợp với lợi thế của mỗi địa phương, hướng tới xây dựng chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng xuyên biên giới ổn định.

Để duy trì hiệu quả hợp tác, ông Trần Hoài Đức đề xuất các hiệp hội, phòng thương mại và doanh nghiệp hai địa phương thiết lập cơ chế liên lạc thường xuyên, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình lưu thông hàng hóa, logistics và thương mại.

Đại diện đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam, bà Lý Xuân Toàn, Phó Cục trưởng Cục Thương vụ châu Văn Sơn cho biết, tháng 4/2026, doanh nghiệp Tuyên Quang đã đến châu Văn Sơn tham gia hoạt động kết nối, trao đổi cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Theo bà Lý Xuân Toàn, hội nghị lần này là dịp tiếp tục thúc đẩy những kết quả trao đổi trước đó, tăng cường kết nối doanh nghiệp và từng bước đưa các cơ hội hợp tác vào thực tiễn. “Doanh nghiệp là chủ thể của hoạt động hợp tác. Tôi hy vọng tại hội nghị hôm nay, các doanh nghiệp hai bên sẽ trực tiếp trao đổi nhu cầu, tìm kiếm đơn hàng và thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác đi vào thực tế”, bà Lý Xuân Toàn nhấn mạnh.

Bà Lý Xuân Toàn, Phó Cục trưởng Cục Thương vụ châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc chia sẻ về tiềm năng hợp tác thương mại giữa hai địa phương. Ảnh: Phương Trang

Đại diện phía Vân Nam cũng đề xuất tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thương mại, nâng cao mức độ thuận lợi hóa thông quan tại cửa khẩu Thiên Bảo - Thanh Thủy, đồng thời thúc đẩy kết nối chuỗi ngành nghề trong nông nghiệp, dược liệu và công nghiệp chế biến.

Theo bà Lý Xuân Toàn, việc tăng cường kết nối chuỗi cung ứng sẽ tạo điều kiện để các sản phẩm chất lượng của Tuyên Quang tiếp cận thị trường Trung Quốc, đồng thời mở rộng cơ hội đưa hàng hóa Vân Nam vào thị trường Việt Nam.

Tăng cường kết nối hợp tác

Trong khuôn khổ hội nghị, doanh nghiệp hai nước giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của Việt Nam, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc). Hoạt động trưng bày tạo điều kiện để các bên trực tiếp tìm hiểu chất lượng hàng hóa, năng lực sản xuất, khả năng cung ứng và nhu cầu thị trường.

Thông qua hoạt động giới thiệu sản phẩm và trao đổi trực tiếp, doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới phân phối và nghiên cứu phương án hợp tác phù hợp. Đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại nắm bắt nhu cầu thực tế, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giao thương.

Doanh nghiệp hai nước tìm hiểu sản phẩm, trao đổi thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại. Ảnh: Phương Trang

Để khai thác hiệu quả cơ hội tại thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch, an toàn thực phẩm và các quy định nhập khẩu của thị trường đối tác. Cùng với đó, việc xây dựng thương hiệu, bảo đảm năng lực cung ứng và duy trì quan hệ hợp tác lâu dài là những yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa địa phương.

Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam với doanh nghiệp Trung Quốc năm 2026 là dịp tăng cường trao đổi giữa cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Việc duy trì kết nối, cụ thể hoá nhu cầu thị trường và dự án hợp tác sẽ góp phần phát huy lợi thế của mỗi địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc phát triển thực chất, hiệu quả.