Hiệu quả từ những cuộc gặp trực tiếp

Lần thứ hai tham dự Triển lãm Công nghệ thông minh lần thứ 4 tại Việt Nam (OCTF 2026), ông Ngô Xuân Luận - Giám đốc Công ty TNHH Gỗ GERVIN (Nghệ An), cho biết doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm các giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số tại nhà xưởng.

Tại OCTF 2025, GERVIN đã ký hợp đồng với một đơn vị để đổi mới hệ thống máy móc với giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Khoản đầu tư này giúp doanh nghiệp giảm nhu cầu bố trí 3 lao động trong dây chuyền sản xuất và dự kiến thu hồi vốn sau khoảng hai năm nhờ tiết giảm chi phí nhân công.

Từ kết quả này, GERVIN tiếp tục tham dự OCTF năm nay để tìm kiếm thêm các giải pháp phù hợp với nhu cầu sản xuất.

Không chỉ tìm kiếm công nghệ, doanh nghiệp tham gia triển lãm còn tìm kiếm cơ hội tiếp cận khách hàng và ký kết đơn hàng.

Triển lãm OCTF 2026 đã giúp doanh nghiệp tìm được giải pháp công nghệ, thiết bị phù hợp với nhu cầu sản xuất.

Ông Phạm Ngọc Giáp - Quản lý kinh doanh mảng thiết bị của Công ty GK FineChem Việt Nam cho biết doanh nghiệp mang đến OCTF hai nhóm sản phẩm chính gồm hóa chất và thiết bị quan trắc môi trường từ Nhật Bản do doanh nghiệp phân phối.

Các sản phẩm hóa chất được giới thiệu phục vụ hoạt động sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm và xử lý môi trường, từ xử lý nguyên liệu, nước đầu vào đến xử lý nước thải và chất thải. Doanh nghiệp cũng cung cấp nguyên liệu, hóa chất chuyên dụng cho các cơ sở sản xuất.

Đặc biệt, trong thời gian triển lãm, GK FineChem Việt Nam đã nhận được hai đơn hàng từ các doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam đối với thiết bị quan trắc phục vụ phòng thí nghiệm mới xây dựng.

Trong khi đó, bà Zheng Yongshi - Chủ tịch Điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Doanh nhân Hoa kiều Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng Giám đốc Tập đoàn OCTF chia sẻ, triển lãm OCTF hướng tới trở thành nền tảng hỗ trợ các sản phẩm thông minh do Trung Quốc chế tạo tiếp cận sâu hơn thị trường Việt Nam, chuyển từ xuất khẩu sản phẩm đơn thuần sang hội nhập sâu hơn về trong chuỗi cung ứng và sản xuất công nghiệp. Đồng thời, mở rộng cơ hội cho sản phẩm công nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, nhà mua hàng quốc tế ngay tại Việt Nam.

Mở rộng kết nối công nghệ và chuỗi cung ứng

Diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, từ ngày 16-18/9, OCTF 2026 có quy mô khoảng 6.500 m², với chủ đề "Liên kết Nam - Bắc, thúc đẩy thương mại nội địa và hỗ trợ doanh nghiệp gia công vươn ra thị trường quốc tế".

Triển lãm tập trung vào các nhóm ngành điện tử tiêu dùng thông minh, năng lượng xanh và hạ tầng sạc, công nghiệp hỗ trợ điện tử - thông tin, chế tạo thiết bị và vật liệu tiên tiến.

Nhiều sản phẩm, giải pháp được giới thiệu tại sự kiện như tai nghe Bluetooth TWS, pin đổi nhanh thông minh cho xe điện hai bánh, thiết bị phiên dịch AI hai màn hình, phim TPU đổi màu dành cho ô tô, linh kiện điện tử công suất, thiết bị lưu trữ năng lượng và thiết bị sản xuất thông minh.

Bên cạnh các sản phẩm hướng tới người tiêu dùng, OCTF 2026 còn có nhiều thiết bị, linh kiện phục vụ sản xuất như dây cáp kết nối điện tử, thiết bị lưu trữ năng lượng và vật liệu tiên tiến. Đây là nhóm sản phẩm có khả năng tham gia vào hoạt động sản xuất, gia công và chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, hội nghị giao lưu và kết nối chuyên đề ngành phụ tùng ô tô, xe máy thông minh Trung Quốc - Việt Nam năm 2026 tập trung trao đổi về chuỗi cung ứng phụ tùng, sản xuất bản địa hóa và phát triển kênh phân phối.

Khu vực kết nối cung - cầu B2B cũng hoạt động trong suốt thời gian triển lãm, tập trung vào 8 lĩnh vực gồm công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo, linh kiện chính xác, công nghệ số, sản xuất thông minh, ô tô - xe máy, vật liệu xây dựng, năng lượng mới và thiết bị điện.

Tại lễ khai mạc, Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược có sự tham gia của Hiệp hội Doanh nghiệp Cung ứng Khu công nghiệp Việt Nam và Hội Khoa học Kỹ thuật Hàn Việt Nam đưa hàng trăm đoàn, hàng nghìn doanh nghiệp và hàng vạn sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế được ký kết.