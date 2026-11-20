Doanh nghiệp tìm cách tiếp cận khách hàng trong kỷ nguyên AI
Sự phát triển của AI Agent đang thay đổi cách người tiêu dùng tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ. Khi AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình tư vấn và thực hiện yêu cầu của khách hàng, doanh nghiệp phải thay đổi cách xây dựng thương hiệu, tiếp cận người tiêu dùng và triển khai hoạt động Marketing & Sales.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doanh-nghiep-tim-cach-tiep-can-khach-hang-trong-ky-nguyen-ai-246261120225058673.htm