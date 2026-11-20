Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đang từng bước thu hút các định chế tài chính và trung tâm dịch vụ toàn cầu (GCC). Cùng với đó, nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong những năm tới được dự báo lên tới hàng trăm nghìn người, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đào tạo và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế.