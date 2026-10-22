Doanh nghiệp tiếp tục chủ động giảm giá xăng dầu, người tiêu dùng hưởng lợi

Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn các nước lân cận

Tại kỳ điều hành ngày 15/10/2026, cùng với việc giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm, 14 thương nhân đầu mối đã chủ động giảm thêm giá bán so với mức công bố, góp phần giảm chi phí nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động.

Bảng so sánh giá bán xăng dầu tại Việt Nam và các nước lân cận ngày 15/10/2026

Phát biểu tại cuộc họp mới đây về điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, có thời điểm giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ đẩy giá nhiên liệu trong nước lên cao, kéo theo áp lực tăng giá đối với nhiều mặt hàng khác.

Tuy nhiên, nhờ triển khai kịp thời các biện pháp điều hành, Việt Nam vẫn bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường, đồng thời duy trì mặt bằng giá thấp hơn các nước trong khu vực.

Theo Thủ tướng, việc thực hiện các giải pháp điều hành khiến ngân sách giảm thu đáng kể, song đây là nỗ lực nhằm chia sẻ khó khăn với nền kinh tế, thể hiện trách nhiệm đối với người dân và người tiêu dùng.

Số liệu so sánh tại thời điểm ngày 15/10/2026 cho thấy, giá xăng tại Việt Nam không cao hơn 27.029 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan (32.471 đồng/lít), Campuchia (34.026 đồng/lít), Trung Quốc (35.017 đồng/lít) và Lào (52.104 đồng/lít).

Đối với dầu diesel, giá bán lẻ trong nước không cao hơn 29.106 đồng/lít, trong khi giá tại Thái Lan là 33.646 đồng/lít, Trung Quốc 31.924 đồng/lít, Campuchia 35.298 đồng/lít và Lào 40.644 đồng/lít.

Tuy nhiên, việc so sánh giá nhiên liệu giữa các quốc gia cần tính đến sự khác biệt về cơ chế điều hành. Trong đó, Thái Lan áp dụng chính sách trợ giá đối với cả xăng và dầu; Campuchia trợ giá xăng, còn Trung Quốc thực hiện cơ chế khống chế giá.

Tại kỳ điều hành ngày 15/10, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước, trừ dầu mazut, đồng loạt giảm. Trong đó, xăng E10RON95-III ghi nhận mức giảm mạnh nhất, lên tới 1.225 đồng/lít.

Việc điều chỉnh giá bám sát diễn biến thị trường, kết hợp các giải pháp điều hành theo quy định, góp phần hạn chế tác động từ biến động giá năng lượng thế giới đến thị trường trong nước.

Doanh nghiệp chủ động giảm giá, người dân thêm lựa chọn

Điểm đáng chú ý trong kỳ điều hành ngày 15/10/2026 là bên cạnh mức giảm theo giá điều hành, nhiều thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã chủ động điều chỉnh giá bán thấp hơn mức công bố, góp phần giảm chi phí nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, 3 thương nhân gồm PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố. Trong khi đó, 11 thương nhân giảm thêm 300 đồng/lít, kg gồm Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.

Đáng chú ý, Petrolimex áp dụng mức giá bán thấp hơn 300 đồng/lít, kg so với giá điều hành trong thời gian tối thiểu 14 ngày, đến ngày 29/10/2026.

Bên cạnh đó, 12 thương nhân gồm Sài Gòn Petro, Tây Nam S.W.P, Hồng Đức, Nam Sông Hậu, Bình Minh Petro, Giang Nam, Vật tư Xăng dầu Hải Dương, Apollo Oil, Anh Phát, Vĩnh Long Petro, Dầu khí Đồng Tháp và Hải Linh thực hiện bán lẻ theo mức giá điều hành.

Việc 14 thương nhân đầu mối chủ động giảm thêm giá bán cho thấy sự khác biệt về chính sách giá giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Qua đó, người tiêu dùng có thêm lựa chọn khi mua nhiên liệu, đồng thời các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có điều kiện tiết giảm chi phí đầu vào. Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động, sự chủ động điều chỉnh giá bán của doanh nghiệp cũng góp phần thúc đẩy cạnh tranh, giảm áp lực chi phí đối với nền kinh tế.

Ứng dụng chính thức được chạy từ ngày 1/6/2026 trên các nền tảng iOS và Android

Cùng với việc các doanh nghiệp chủ động điều chỉnh giá bán, người dân có thể tra cứu, so sánh giá xăng dầu giữa các cửa hàng thông qua ứng dụng “Quanh tôi” do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) triển khai từ ngày 1/6/2026.

Thông qua bản đồ số, ứng dụng cho phép người dùng tìm kiếm cửa hàng xăng dầu gần nhất, tra cứu địa chỉ, giá bán, loại nhiên liệu, tình trạng hoạt động và lựa chọn địa điểm tiếp nhiên liệu phù hợp. Đặc biệt, việc cập nhật giá bán tại các cửa hàng giúp người dân dễ dàng so sánh, tìm kiếm những điểm bán có mức giá thấp hơn.

Không chỉ hỗ trợ tra cứu thông tin, ứng dụng còn cho phép người dân gửi phản ánh về các dấu hiệu vi phạm như bán sai giá, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường.

Việc công khai thông tin giá bán trên nền tảng số, kết hợp với sự chủ động điều chỉnh giá của doanh nghiệp, góp phần tăng tính minh bạch trên thị trường xăng dầu, tạo điều kiện để người tiêu dùng lựa chọn địa điểm mua nhiên liệu phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả.

Tại kỳ điều hành ngày 15/10/2026, có 14 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động giảm thêm 300 - 350 đồng/lít, kg so với mức giá điều hành được công bố. Trong đó, 3 thương nhân giảm 350 đồng/lít, kg và 11 thương nhân giảm 300 đồng/lít, kg. Ngoài ra, 12 thương nhân thực hiện bán lẻ theo mức giá điều hành.