Doanh nghiệp tiên phong phát triển kinh tế tuần hoàn

Theo đó, TH liên tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường như: xử lý chất thải và nước thải, sản xuất năng lượng sạch, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu rác thải, đẩy mạnh các giải pháp tiêu dùng thân thiện với môi trường, lan tỏa và khuyến khích lối sống “xanh” hơn...

Điện mặt trời trên mái nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên.

Một trong những điểm sáng của TH là chủ động giảm thiểu tác động đến tài nguyên không tái tạo. Việc chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang điện mặt trời đã giúp TH giảm thiểu đáng kể dấu chân carbon ngay tại khâu đầu tiên của chuỗi sản xuất.

Đại diện Tập đoàn TH cho hay, năm 2025, sản lượng điện mặt trời lắp đặt tại tập đoàn đạt cao nhất từ trước đến nay, với hơn 14,7 triệu kWh, tăng hơn 22% so với năm trước đó. Lượng điện tái tạo này tương đương giảm phát thải hơn 9.707 tấn CO2, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu Net Zero mà Tập đoàn đang theo đuổi.

Ngoài năng lượng mặt trời, việc chuyển đổi từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu sinh khối cũng mang lại những kết quả tích cực, giúp Nhà máy Sữa TH giảm lượng phát thải khí nhà kính xuống mức thấp.

Trong chuỗi sản xuất tuần hoàn tại Tập đoàn TH, sản phẩm phụ và rác thải của quy trình này lại trở thành nguyên liệu đầu vào của một quy trình khác, ở đó vòng đời của vật liệu được duy trì lâu nhất có thể trước khi thải ra môi trường, từ đó phát thải được giảm thiểu.

Đơn cử như tại Nhà máy xử lý nước thải của Tập đoàn TH, có một lượng lớn “bùn sinh học hoạt tính” được thu hồi sau quá trình xử lý. Đây chính là phần dinh dưỡng, khoáng chất trong nước thải được vi sinh hấp thụ và tồn tại ở dạng rắn.

Số “bùn sinh học hoạt tính” này sau khi được tách nước và vận chuyển tới nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ sẽ trở thành nguồn vật chất hữu cơ có độ dinh dưỡng cao, dễ phân hủy và đáp ứng được các yêu cầu để sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng cao.

Bên cạnh đó, quá trình xử lý nước thải tại nhà máy còn tạo ra khí biogas, lượng khí này được tái tạo thành điện năng quay trở lại phục vụ cho các nhà máy hoạt động. Tại đây, TH ứng dụng nhiều công nghệ xử lý hiện đại hàng đầu thế giới, bảo đảm nguồn nước sau xử lý đáp ứng các quy chuẩn môi trường trước khi quay trở lại tự nhiên hoặc sử dụng cho tưới tiêu.

Tương tự, các chất thải từ gia súc tại trang trại bò sữa của Tập đoàn TH đều được xử lý trở thành nguồn tài nguyên hữu dụng. Cụ thể, sau khi được thu gom, chất thải sẽ qua các công đoạn phân loại, phối trộn, ủ chín để thành chất đệm sinh học phục vụ trang trại và sản xuất phân bón hữu cơ.

Hệ thống tưới nước tự động tại đồng cỏ của TH.

Phân bón hữu cơ, chất đệm sinh học, nước phân qua xử lý trở thành “đầu vào” của vòng tuần hoàn mới, trở lại đồng ruộng, phục vụ hoạt động của trang trại. Những công đoạn xử lý tuần hoàn trong trang trại của Tập đoàn TH đều được ứng dụng công nghệ cao để đảm bảo tính hiệu quả. Hiện mỗi năm TH sản xuất khoảng 24.000 tấn phân bón hữu cơ phục vụ hoạt động trồng trọt tại chính các trang trại của mình, đồng thời bán ra thị trường.

Một phần chất thải sau xử lý là nguyên liệu góp phần tạo ra hơn 240.000 m³ vật liệu nền chuồng mỗi năm. Nguồn vật liệu này tạo môi trường sống sạch sẽ, êm ái cho đàn bò, đồng thời tiếp tục kéo dài vòng đời của tài nguyên trong mô hình kinh tế tuần hoàn kiểu mẫu tại TH.

Không chỉ chú trọng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong quá trình sản xuất, TH còn mở rộng vòng tuần hoàn bằng các giải pháp thu gom, tái chế bao bì sau sản xuất và tiêu dùng.

Tại hệ thống cửa hàng TH true mart trên toàn quốc, vỏ hộp sữa sau khi thu gom sẽ trải qua quy trình bóc tách bằng công nghệ tiên tiến để trở thành nguồn nguyên liệu quý giá. Từ đây, một vòng đời mới lại bắt đầu, từ bộ mắc áo, khung tranh, hộp đựng giấy đến bàn ghế, tấm lợp… là những sản phẩm hữu ích được sản xuất từ vật liệu tái chế của chính vỏ hộp sữa.

Bên cạnh đó, TH cũng thực hiện các giải pháp tiêu dùng thân thiện với môi trường như: chấm dứt sử dụng túi nilon tại hệ thống cửa hàng TH True mart; tham gia Liên minh các nhà bán lẻ giảm sử dụng túi nilon...

Với những bước đi một cách bài bản của mình, Tập đoàn TH nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung sẽ đồng hành cùng Chính phủ hướng đến mục tiêu Net Zero trong năm 2050.