Sáng 28/11, UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn StaBOO (Thụy Sĩ) về tìm hiểu môi trường đầu tư, tiềm năng và cơ hội hợp tác tại Nghệ An.

Về phía Tập đoàn StaBOO có ông Markus Bard - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Konstantin Templeton - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn; TS. Trần Bảo Toàn - Thành viên Hội đồng quản trị, đồng Chủ tịch Tập đoàn StaBOO, đại diện của Tập đoàn tại Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: T.L

Tại buổi làm việc, ông Markus Bard giới thiệu StaBOO là tập đoàn của Thụy Sĩ, đã nghiên cứu, phát triển công nghệ được cấp bằng sáng chế để sản xuất ván công nghiệp chất lượng cao từ tre, hướng tới thay thế các sản phẩm ván gỗ truyền thống.

Theo đại diện tập đoàn, trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Thụy Sĩ, StaBOO dự kiến đầu tư 8 nhà máy ứng dụng công nghệ chế biến tre, sản xuất các sản phẩm phục vụ ngành xây dựng, vật liệu chống cháy và nội thất cao cấp từ nguồn nguyên liệu tre tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư khoảng 1,25 tỷ Euro. Trong đó, nếu các điều kiện thuận lợi, tập đoàn dự kiến dành khoảng 1/3 tổng vốn đầu tư, tương đương 400 triệu Euro, để triển khai tại Nghệ An. Hiện, doanh nghiệp đang đầu tư nhà máy đầu tiên tại tỉnh Thanh Hóa.

Ông Markus Bard - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn StaBOO (Thụy Sĩ) phát biểu định hướng đầu tư của doanh nghiệp tại Nghệ An. Ảnh: T.L

Bên cạnh đầu tư nhà máy, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm xây dựng vùng nguyên liệu tre đạt chứng chỉ FSC, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của những thị trường lớn như châu Âu và Bắc Mỹ. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, phát triển sản xuất bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm tre Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đại diện StaBOO bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan trong quá trình khảo sát, tìm hiểu, hoàn thiện các điều kiện để triển khai dự án tại Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: T.L

Theo định hướng đầu tư của StaBOO là không xuất khẩu tre nguyên liệu thô mà tập trung chế biến sâu ngay tại địa phương có vùng nguyên liệu. Việc đầu tư công nghệ, tổ chức sản xuất và hình thành chuỗi chế biến tại Nghệ An được kỳ vọng góp phần tạo việc làm, tăng giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người trồng tre và đóng góp nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh trân trọng cảm ơn Tập đoàn StaBOO đã quan tâm, lựa chọn Nghệ An để tìm hiểu cơ hội đầu tư; đồng thời đánh giá cao uy tín của tập đoàn cũng như công nghệ sản xuất ván công nghiệp từ tre có tiềm năng ứng dụng và triển vọng phát triển trên thị trường quốc tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.L

Đồng chí Phùng Thành Vinh khẳng định, Nghệ An sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn khảo sát, nghiên cứu và xúc tiến các bước đầu tư. Tỉnh sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong phát triển vùng nguyên liệu, bảo đảm nguồn lao động và các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng nhà máy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu dự án và thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An. Đồng thời, mong muốn Tập đoàn StaBOO sớm hoàn thiện các bước chuẩn bị, tiến tới khởi công nhà máy; gắn bó, đầu tư lâu dài tại địa phương và tiếp tục giới thiệu các nhà đầu tư, đối tác quốc tế đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Nghệ An.