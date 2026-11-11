Doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia vì mục tiêu tăng trưởng xanh
Trong bối cảnh tiêu chí đổi mới sáng tạo được nâng trọng số tại kỳ xét chọn Thương hiệu quốc gia năm 2026, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững càng trở thành những nội dung doanh nghiệp cần quan tâm trong chiến lược dài hạn. Đây không đơn thuần là việc đáp ứng một bộ tiêu chí xét chọn mà là quá trình nâng cấp năng lực nội tại, củng cố niềm tin thị trường và gia tăng giá trị thương hiệu Việt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doanh-nghiep-thuong-hieu-quoc-gia-vi-muc-tieu-tang-truong-xanh-246261111150511421.htm