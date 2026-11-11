Doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia vì mục tiêu tăng trưởng xanh

Thái Lan đang chuyển từ thu hút nhà máy lắp ráp sang yêu cầu “nội địa hóa thực chất”, từ cell pin đến từng bộ phận cụ thể. Khi nước này thông qua việc nâng thuế với xe điện nhập khẩu lên 35% từ năm 2027, và tiêu chí "Made in Thailand" dựa trên linh kiện thật đang được hoàn thiện, cuộc đua chuỗi cung ứng xe điện Đông Nam Á bước vào giai đoạn mới. Việt Nam có lợi thế từ VinFast, nhưng nền tảng linh kiện và pin vẫn còn những khoảng trống.