Doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia: Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt

Xây dựng thương hiệu từ chất lượng và năng lực tạo giá trị

Trong hành trình nâng tầm thương hiệu Việt, doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm mà còn bằng năng lực tổ chức sản xuất, đổi mới công nghệ và tạo ra giá trị bền vững cho toàn bộ chuỗi cung ứng. Với lĩnh vực nông nghiệp, yêu cầu này càng rõ nét khi giá trị của một sản phẩm không chỉ được quyết định ở khâu chế biến, mà còn bắt đầu từ chất lượng vùng nguyên liệu, phương thức canh tác, trình độ nghiên cứu và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Với Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS), việc ba thương hiệu sản phẩm đường Mimosa, đường TSU và đường Biên Hòa tiếp tục được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, đánh dấu lần thứ 10 doanh nghiệp được vinh danh tại chương trình, vừa là sự ghi nhận, vừa đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng và giữ vững niềm tin của người tiêu dùng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, một sản phẩm đến tay người tiêu dùng là kết quả của cả hành trình, từ vùng nguyên liệu, khoa học giống, phương thức canh tác đến công nghệ chế biến, quản trị chất lượng và hệ thống phân phối. Do đó, năng lực cạnh tranh của thương hiệu không thể chỉ được xây dựng ở khâu cuối cùng mà phải hình thành từ sự phối hợp hiệu quả giữa các mắt xích trong chuỗi giá trị.

Sản phẩm đường Mimosa của AgriS - tiếp tục được chứng nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, đại diện AgriS cho rằng, một thương hiệu nông nghiệp mạnh cần được bảo chứng bằng năng lực tạo ra giá trị xuyên suốt chuỗi, từ đất đai và người sản xuất đến sản phẩm cuối cùng và niềm tin của người tiêu dùng. Cách tiếp cận này đặt thương hiệu trong mối liên hệ trực tiếp với năng lực tổ chức nguồn lực, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo thêm giá trị từ nông phẩm.

Trên nền tảng ngành đường, AgriS từng bước hướng tới danh mục sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, nguyên liệu và giải pháp dinh dưỡng đa dạng hơn. Định hướng này gắn với yêu cầu ổn định nguồn cung, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và đóng góp vào an ninh lương thực. Qua đó, phát triển thương hiệu không chỉ nhằm mở rộng thị trường cho doanh nghiệp mà còn hướng tới nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

Trong khi đó, với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, thương hiệu được xây dựng từ mối liên hệ trực tiếp giữa chất lượng sản phẩm với hiệu quả sản xuất và đời sống của người nông dân. Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh, chất lượng phân bón gắn với chi phí sản xuất, năng suất, thu nhập của nông dân và việc nâng cao sức khỏe của đất.

Bởi vậy, uy tín của sản phẩm phân bón Đầu Trâu của Bình Điền không thể chỉ được khẳng định qua hoạt động quảng bá mà phải được chứng minh bằng hiệu quả sử dụng qua từng mùa vụ và sự tin tưởng lâu dài của bà con nông dân. Bình Điền xác định lấy nông dân làm trung tâm, khoa học làm nền tảng, hiệu quả làm thước đo và hướng đến nền nông nghiệp bền vững.

Cách tiếp cận này cũng cho thấy ý nghĩa thực chất của việc xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp: Chất lượng không phải một cam kết chung chung, mà cần được chuyển hóa thành lợi ích cụ thể đối với người sử dụng. Khi sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu, mang lại hiệu quả và duy trì được sự ổn định, niềm tin thị trường mới có cơ sở để tích lũy qua thời gian.

Với Bình Điền, những hoạt động như khảo sát đất cùng chuyên gia, xây dựng mô hình, hướng dẫn sử dụng phân bón và theo dõi hiệu quả qua mùa vụ góp phần đưa thương hiệu đến gần hơn với thực tiễn sản xuất. Các chương trình canh tác thông minh, “Hành trình xanh – Đất khỏe, cây trồng khỏe” và hoạt động chuyển giao kỹ thuật tại Campuchia cũng được triển khai theo tinh thần đồng hành đó.

Theo doanh nghiệp, sự công nhận của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam tạo thêm cơ sở tin cậy trong giới thiệu sản phẩm, giúp đối tác và khách hàng có thêm thông tin tham chiếu khi tìm hiểu doanh nghiệp. Tuy nhiên, Bình Điền cũng nhìn nhận không thể tách riêng tác động của danh hiệu để quy thành mức tăng doanh thu hay thị phần, bởi kết quả kinh doanh còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, hệ thống phân phối, dịch vụ, thời tiết, giá nông sản và diễn biến thị trường.

Đổi mới sáng tạo, mở rộng chuỗi giá trị và vươn ra thị trường quốc tế

Nếu chất lượng là nền tảng của thương hiệu, đổi mới sáng tạo là động lực giúp doanh nghiệp tạo thêm giá trị và thích ứng với những yêu cầu phát triển mới. Đối với AgriS, dư địa tăng trưởng của nông nghiệp Việt Nam nằm ở khả năng khai mở những giá trị mới từ nguồn tài nguyên hiện hữu, thông qua tổ chức lại chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

Doanh nghiệp tích hợp AgTech, FoodTech và FinTech trong mô hình kinh tế nông nghiệp thông minh. Dữ liệu về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, lịch sử giao dịch và thông tin chất lượng được sử dụng để hỗ trợ quản trị mùa vụ, truy xuất nguồn gốc, phân bổ nguồn lực và nâng cao tính minh bạch của chuỗi cung ứng. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, doanh nghiệp và các đối tác có cơ sở tốt hơn để đưa ra quyết định về sản xuất, thị trường và tài chính.

Tháng 9/2026, AgriS đưa Trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu AgriS Global Innovation Center vào hoạt động tại Singapore. Đây là bước triển khai nhằm kết nối viện nghiên cứu, đối tác công nghệ, nguồn vốn, năng lực sản xuất và thị trường, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa.

Song song với đó, doanh nghiệp phát triển mô hình liên kết 5 nhà, gồm Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và định chế tài chính, hướng tới phối hợp nguồn lực trong một cấu trúc phát triển chung. Cách tiếp cận này cho thấy đổi mới sáng tạo không chỉ nằm ở việc đưa công nghệ mới vào sản xuất, mà còn ở khả năng kết nối các chủ thể để biến kết quả nghiên cứu thành sản phẩm và giá trị kinh tế.

Định hướng mở rộng chuỗi giá trị của AgriS được thể hiện qua những bước đi cụ thể. Trong niên độ 2025-2026, chuỗi giá trị lúa gạo của doanh nghiệp ghi nhận sản lượng hơn 210.000 tấn. Doanh nghiệp cũng đầu tư khoảng 500 tỷ đồng cho nhà máy và dây chuyền mới trong lĩnh vực thực phẩm - đồ uống, đồng thời mở rộng vùng nguyên liệu cây ăn quả công nghệ cao phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Những hoạt động này hướng tới gia tăng năng lực sản phẩm, năng lực chế biến và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Thay vì chỉ tập trung vào sản lượng nguyên liệu, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào giá trị thu được trên mỗi hecta, mỗi đơn vị nguyên liệu và hiệu quả kinh tế của toàn chuỗi. Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm nâng cao khả năng tham gia vào các phân khúc giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đổi mới sản phẩm từ chính thực tế của sản xuất nông nghiệp.

Đối với Bình Điền, đổi mới cũng phải xuất phát từ những vấn đề thực tế của sản xuất nông nghiệp. Yêu cầu bảo đảm năng suất, nâng cao chất lượng nông sản, sử dụng vật tư tiết kiệm và giảm tác động đến môi trường đòi hỏi doanh nghiệp phân bón phải phát triển các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với từng vùng đất, cây trồng và điều kiện canh tác. Nghiên cứu chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại lợi ích cụ thể cho người sử dụng.

Trên thị trường quốc tế, AgriS xác định lợi thế thuộc về những doanh nghiệp làm chủ tiêu chuẩn, duy trì tính đồng nhất về chất lượng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm và nâng cao khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Thương hiệu Việt vì thế cần được xây dựng trên chất lượng có thể kiểm chứng và năng lực hiện diện trong những phân khúc giá trị cao.

Về phía Bình Điền, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp có thêm cơ sở giới thiệu năng lực nghiên cứu, sản xuất và tinh thần đồng hành của doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận đối tác nước ngoài. Doanh nghiệp cũng mong muốn hình thành một cộng đồng các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia để cùng phát triển thị trường quốc tế.

Với nông nghiệp Việt Nam, yêu cầu đặt ra không chỉ là sản xuất được nhiều hơn, mà còn là tạo ra giá trị cao hơn từ nguồn lực sẵn có, nâng cao hiệu quả của toàn chuỗi và giữ lại nhiều giá trị hơn trong nước. Đó cũng là nền tảng để doanh nghiệp có sản phẩm được chứng nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam đóng góp vào sự phát triển bền vững của nông nghiệp, đồng thời từng bước nâng cao vị thế hàng Việt trên thị trường quốc tế.