UBND TP HCM vừa ban hành quyết định cho phép CTCP Delta chuyển mục đích sử dụng hơn 1,91 triệu m² (tương đương hơn 191 ha) đất nông nghiệp tại số 110 đường Đặng Công Bỉnh, ấp 6, xã Bà Điểm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội.

Vị trí khu vực làm dự án Khu nhà ở xã hội quy mô 191ha tại xã Bà Điểm. (Nguồn: CĐT)

Theo quyết định, toàn bộ diện tích đất trước đây đã được Nhà nước cho Delta thuê để đầu tư nhân giống và phát triển cây trồng, vật nuôi. Nay doanh nghiệp được phép chuyển sang sử dụng để thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư đã được UBND TP HCM chấp thuận.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất có hiệu lực.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND xã Bà Điểm phê duyệt ngày 14/10/2026, khu đất có cơ cấu sử dụng gồm nhiều loại hình, trong đó đất ở chiếm khoảng 37,76 ha.

Cụ thể, diện tích đất nhà ở xã hội là 264.269,1 m², tương đương khoảng 26,43 ha. Bên cạnh đó, dự án có 37.886,5 m² đất nhà ở xã hội cho thuê, tương đương gần 3,79 ha.

Như vậy, tổng diện tích đất dành cho nhà ở xã hội và nhà ở xã hội cho thuê khoảng 30,22 ha.

Ngoài ra, dự án còn bố trí 75.467,5 m² đất nhà ở thương mại, tương đương khoảng 7,55 ha.

Đáng chú ý, phần lớn diện tích khu đất được dành cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật với 1.022.129,8 m², tương đương hơn 102,2 ha. Hạng mục này bao gồm đất giao thông, mặt nước, cây xanh chuyên dụng và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Diện tích đất công trình hạ tầng xã hội là 336.442,5 m², tương đương khoảng 33,64 ha, gồm đất xây dựng các công trình y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, bãi đỗ xe và những công trình hạ tầng xã hội khác.

Đất thương mại, dịch vụ có diện tích 179.913,9 m², tương đương gần 18 ha, bao gồm các lô đất dịch vụ và khu đất chợ.

Đối với phần đất thương mại, dịch vụ và đất công trình hạ tầng xã hội, việc cho thuê đất hoặc bàn giao cho Nhà nước sẽ được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định phương thức đầu tư, quản lý và khai thác theo quy định.

Theo tìm hiểu, dự án được triển khai đến hết năm 2030, hướng đến phát triển nhà ở xã hội cao tầng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh và các công trình thương mại, dịch vụ phục vụ cư dân.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ gần 64.054 tỷ đồng, do Delta đề xuất và sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án.

Về nghĩa vụ của chủ đầu tư, UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xác định giá đất, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể để tính nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Cơ quan thuế có trách nhiệm xác định, thông báo nghĩa vụ tài chính đối với Công ty Delta, đồng thời hướng dẫn các thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

Về phía doanh nghiệp, Công ty Delta có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, sử dụng đất đúng mục đích, diện tích, ranh giới và quy hoạch được duyệt. Doanh nghiệp cũng phải đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch và bàn giao các công trình thuộc diện phải bàn giao cho Nhà nước.

Sở Xây dựng được giao theo dõi, kiểm tra tiến độ triển khai dự án, việc đầu tư xây dựng các công trình theo quy hoạch và chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Cơ quan này cũng có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, xác định giá bán và giá cho thuê nhà ở xã hội.

CTCP Delta được thành lập vào cuối tháng 7/2007, doanh nghiệp có vốn điều lệ 9.700 tỷ đồng. Hiện, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng là người đại diện theo pháp luật của Delta. Đáng chú ý, bà Hằng cũng là người đại diện pháp luật của một số doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Da Vi Na, CTCP Phát triển Phú Sơn.

Dữ liệu cập nhật được cho thấy, tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã soát xét của Tập đoàn Vingroup, Delta là công ty con của tập đoàn này, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản.