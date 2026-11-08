Doanh nghiệp thực phẩm Việt đón cơ hội kết nối với mạng lưới SIAL toàn cầu

Từ ngày 11 - 14/11/2026 sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 - Vietnam Foodexpo 2026. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, do Bộ Công Thương chủ trì giao Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, đây là sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế quan trọng có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, nông sản và thủy sản tại Việt Nam. Triển lãm năm nay quy tụ hơn 700 gian hàng của trên 500 doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước, cùng sự có mặt các đại diện đến từ hơn 20 tỉnh thành trên cả nước các doanh nghiệp quốc tế từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Hà Lan, Australia, Italy...

Các ngành hàng trưng bày và giới thiệu tại triển lãm rất phong phú, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, bên cạnh có các mặt hàng nông sản gồm rau quả, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều và thủy sản nguyên liệu, thủy sản chế biến.

Cụ thể, các sản phẩm thực phẩm chế biến và đồ uống gồm: bánh kẹo các loại, bơ, sữa, thực phẩm đóng hộp và chế biến sẵn, phụ gia, gia vị, đồ uống, thực phẩm chức năng; cùng hệ thống máy móc, thiết bị, công nghệ chế biến thực phẩm, công nghệ bảo quản, đóng gói bao bì, an toàn và vệ sinh thực phẩm.

Điểm sáng lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam tại Vietnam Foodexpo 2026 chính là sự chuyển mình mạnh mẽ về chất lượng để chinh phục các thị trường khó tính. Không chỉ đa dạng về sản phẩm, các doanh nghiệp trong nước còn chú trọng đầu tư chất lượng, công nghệ sản xuất và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế, với hơn 90% doanh nghiệp tham dự đáp ứng tiêu chuẩn HACCP, ISO và hơn 80% doanh nghiệp sở hữu các chứng nhận quốc tế như BRC, FSSC, Halal, EU Organic cùng các chứng nhận liên quan để xuất khẩu vào những thị trường khắt khe như Nhật Bản, Mỹ, châu Âu.

Một trong những dấu ấn đặc biệt của triển lãm là sự xuất hiện của hơn 100 doanh nghiệp sở hữu chứng chỉ Halal, tạo bước đi chiến lược nhằm giúp mặt hàng nông sản và thực phẩm Việt Nam tiếp cận trực tiếp vào thị trường Halal toàn cầu đầy tiềm năng với khoảng 2 tỷ người tiêu dùng tại 112 quốc gia, tương đương khoảng 25% dân số thế giới.

Để thu hút các nhà mua hàng quốc tế tham dự triển lãm, Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức nước ngoài để quảng bá rộng rãi thông tin về Triển lãm. Công tác mời khách mua hàng quốc tế được triển khai hiệu quả thông qua các kênh xúc tiến thương mại và công nghệ thông tin.

Đặc biệt, lần đầu tiên Vietnam Foodexpo kết hợp cùng SIAL - một trong những thương hiệu triển lãm thực phẩm hàng đầu thế giới với hơn 60 năm tiên phong đổi mới trong ngành thực phẩm, mang đến một không gian giao thương quốc tế quy mô chưa từng có.

Sự hợp tác này mang lại lợi ích kép vô cùng vượt trội cho khách tham quan thương mại: Tiếp cận đồng thời các đặc sản, thực phẩm chế biến, đồ uống cao cấp, đậm chất truyền thống của Việt Nam cùng những thương hiệu thực phẩm quốc tế hàng đầu và các xu hướng ẩm thực tiên phong từ mạng lưới SIAL toàn cầu; khai thác hệ sinh thái đối tác đa dạng, mở rộng cơ hội chốt các hợp đồng mua bán, phân phối độc quyền và hợp tác xuyên biên giới; cập nhật xu hướng tiêu dùng mới nhất, công nghệ chế biến - đóng gói hiện đại và giải pháp phát triển bền vững từ cả thị trường trong nước lẫn quốc tế tại cùng một không gian.

Nhờ những nỗ lực tìm kiếm của Cục Xúc tiến thương mại, hệ thống đăng ký trực tuyến của triển lãm đã ghi nhận nhiều đoàn thương nhân và khách mua hàng quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Hoa Kỳ, Philippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia đăng ký tham dự và giao dịch để tìm kiếm đối tác cung ứng dài hạn tại Việt Nam.

Cùng với việc trưng bày hàng hóa, trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra hàng loạt hoạt động sôi động như Hội nghị Quốc tế ngành Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Food Forum 2026) với chủ đề thúc đẩy bao bì bền vững và nâng cao năng lực đưa thực phẩm Việt Nam vào chuỗi cung ứng EU; Diễn đàn Chính sách phát triển thương mại trong nước lần thứ III năm 2026 với chủ đề kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm và hệ thống phân phối bán lẻ; kết nối giao thương với chuỗi các siêu thị; hội nghị giao thương kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc; hội nghị giao thương Việt Nam - Malaysia.