Doanh nghiệp Thủ đô nâng tầm sản phẩm công nghiệp Việt

Làm chủ công nghệ, định hướng chiến lược vươn ra hơn 50 quốc gia

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22-3-2018 của Bộ Chính trị đã đưa ra định hướng phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đặt ra yêu cầu nâng cao vị thế của doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam.

Với Tập đoàn Sơn Hà, định hướng này đã được cụ thể hóa từ sớm bằng chiến lược đưa sản phẩm công nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế với quá trình đầu tư bài bản về công nghệ, hệ thống sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng.

Được đầu tư dây chuyền công nghệ, Nhà máy sản xuất ống, cuộn inox của Tập đoàn Sơn Hà đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Ảnh: Khắc Kiên

Ông Nguyễn Đình Quý, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hà khẳng định, chiến lược này phù hợp với chủ trương thúc đẩy phát triển công nghiệp sản xuất, nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

“Từ nền tảng sản xuất, Sơn Hà phát triển thương mại làm đòn bẩy nhằm mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc nâng tầm sản phẩm công nghiệp Việt sẽ gia tăng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng hành cùng quá trình công nghiệp hoá đất nước”, doanh nhân này nói.

Năm 2003, Sơn Hà mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp với sản phẩm ống inox, dựa trên kinh nghiệm và năng lực sản xuất tích lũy. Sau những lô hàng xuất khẩu đầu tiên năm 2005, doanh nghiệp tiếp cận thị trường Mỹ năm 2008. Đến nay, ống và cuộn inox Sơn Hà đã hiện diện tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường thuộc EU, Nga, Mexico, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ…

Ống inox Sơn Hà đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026. Ảnh: Hoàng Anh

Đằng sau hành trình đó là quá trình đầu tư bài bản về công nghệ, hệ thống sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng. Năm 2008, sản phẩm ống inox Sơn Hà đạt chứng nhận ISO 9001:2008, sau đó được nâng cấp lên ISO 9001:2015. Đặc biệt, năm 2009, Sơn Hà là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong được cấp chứng chỉ PED của Tổ chức quốc tế TÜV (Đức), khẳng định khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt của thị trường quốc tế. Sản phẩm đồng thời đạt các tiêu chuẩn phổ biến như ASTM A312/A778 của Mỹ, EN 10217-7 của châu Âu và JIS G 3459 của Nhật Bản, tạo cơ sở để doanh nghiệp tiếp cận các thị trường cao cấp trên thế giới.

Ghi nhận những nỗ lực trong suốt hơn 2 thập kỷ nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp, năm 2026, ống inox cùng 4 sản phẩm thuộc lĩnh vực dân dụng của Sơn Hà được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

"Thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục phát huy thế mạnh từng lĩnh vực, chủ động nắm bắt cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, hướng tới tăng trưởng bền vững", doanh nhân nói.

Doanh nghiệp nâng tầm, chính sách đồng hành

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Cơ điện TOMECO chuyên thiết kế, chế tạo quạt công nghiệp mang thương hiệu Việt. Hệ thống TOMECO gồm công ty mẹ tại Hà Nội, Nhà máy TOMECO An Khang, TOMECO SI, TOMECO miền Nam và TOMECO Service.

Tổ chuyên gia và đại diện các đơn vị tại khu vực lắp đặt quạt ở VICEM Bút Sơn. Ảnh: Hoàng Anh

Bà Vũ Thị Quỳnh, Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện TOMECO thông tin, sản phẩm của TOMECO đã có mặt tại hơn 20 quốc gia, trong đó đơn hàng xuất khẩu đầu tiên được thực hiện năm 2007 sang Austraylia. Doanh nghiệp có các đối tác quốc tế như GE, Greens Combustion (Anh), Raumaster (Phần Lan) và khách hàng OEM tại Mỹ. TOMECO áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, quy trình hàn theo ISO 3834 và ASME IX. Năm 2025, doanh nghiệp được ghi nhận danh hiệu Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam và đạt chuẩn Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Mới đây, TOMECO đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo quạt ly tâm công nghiệp hiệu suất cao, công suất tối thiểu 1.000kW” cho sản phẩm Quạt ly tâm công suất 2.400kW, đã vận hành tại VICEM Bút Sơn từ ngày 30-5-2026.

Kiểm tra sản phẩm và hệ thống thử nghiệm trong quá trình nghiệm thu cấp cơ sở. Ảnh: Khắc Kiên

Bà Vũ Thị Quỳnh tự hào nói: "Đề tài do TOMECO chủ trì, ThS. Nguyễn Đức Đan làm chủ nhiệm, được xếp loại “Đạt” cho thấy doanh nghiệp không đơn thuần sản xuất kinh doanh, mà luôn nỗ lực cho khoa học công nghệ đủ sức cạnh tranh".

Tại VICEM Bút Sơn, yêu cầu đối với thiết bị càng cao do nhà máy thực hiện đồng xử lý chất thải trong lò nung, phải vận hành liên tục trong môi trường nhiệt độ và nồng độ bụi cao. Theo đơn vị ứng dụng, trước đây vị trí này sử dụng quạt nhập khẩu của châu Âu. Song kết quả đo tại hiện trường ghi nhận quạt của TOMECO đạt lưu lượng khoảng 630.000 m³/h, áp suất 7.200 Pa và nhiệt độ làm việc khoảng 85°C, đáp ứng yêu cầu thiết kế.

“Với một doanh nghiệp sản xuất, việc có nhà cung cấp trong nước làm chủ công nghệ và phản ứng nhanh mang lại giá trị lớn: Chủ động hơn về phụ tùng, dịch vụ và thời gian xử lý sự cố, đồng thời giảm phụ thuộc vào nhập khẩu”, ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn nhận định.

Được biết, TOMECO sẽ tiếp tục chuẩn hóa sản phẩm, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ, nâng cao năng lực thử nghiệm và sản xuất; đồng thời mở rộng ứng dụng quạt ly tâm công nghiệp cho các ngành xi măng, thép, năng lượng và lĩnh vực công nghiệp liên quan trong và ngoài nước.

Sản phẩm chứng minh cho định hướng đầu tư công nghệ vào sản xuất. Ảnh; Khắc Kiên

Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) đánh giá, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã có bước phát triển đáng ghi nhận, từng bước đầu tư công nghệ, đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm và tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn FDI.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ cao, Việt Nam cần coi công nghiệp hỗ trợ là nền tảng quan trọng để nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.

Ông Nguyễn Vân kiến nghị, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi về tín dụng, thuế, đất đai; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tự động hóa, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực. Đồng thời, cần đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. “Doanh nghiệp với sự nỗ lực tự thân, chính sách sát thực sẽ góp phần vào sự phát triển chung, cùng đồng hành cùng Thủ đô và đất nước hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng hai con số”, ông Nguyễn Vân nhấn mạnh.