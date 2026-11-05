Doanh nghiệp Thủ đô đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng hai con số

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10.2026 tăng 0,20% so với tháng trước. Biến động giá xăng dầu theo thị trường thế giới và việc điều chỉnh một số dịch vụ công thiết yếu đã tác động đến mặt bằng giá tiêu dùng, trong đó nhóm giao thông ghi nhận mức tăng 2,66%.