Doanh nghiệp Thủ đô đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng hai con số
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đặt ra yêu cầu cao đối với mọi động lực phát triển của Thủ đô, trong đó cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bằng việc chủ động mở rộng đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và tìm kiếm thị trường, nhiều doanh nghiệp Hà Nội đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo sức bật cho kinh tế thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doanh-nghiep-thu-do-dong-hanh-cung-muc-tieu-tang-truong-hai-con-so-246261105121148065.htm