Doanh nghiệp thiết bị y tế tìm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam

Triển lãm Pharmedi Vietnam 2026 quy tụ hơn 600 thương hiệu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ giới thiệu công nghệ, thiết bị giải pháp y tế, mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Pharmedi Vietnam 2026 mở rộng kết nối hợp tác đầu tư

Pharmedi Vietnam 2026 giới thiệu các nhóm sản phẩm, công nghệ trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế, xét nghiệm - chẩn đoán, công nghệ y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn, phẫu thuật, hồi sức, phục hồi chức năng và y tế số. Ghi nhận tại triển lãm, các sản phẩm và giải pháp trưng bày trải rộng từ máy móc sản suất dược phẩm, nguyên liệu dược, thiết bị y tế, công nghệ xét nghiệm, chẩn đoán đến các giải pháp phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà, chăm sóc người cao tuổi và ứng dụng công nghệ số trong y tế.

Doanh nghiệp trưng bày máy móc tại triển lãm Pharmedi Vietnam 2026.

Năm nay, triển lãm mở rộng quy mô trưng bày máy móc thiết bị trên diện tích hơn 12.000 m², cho thấy nhu cầu của thị trường y tế không chỉ tập trung vào chẩn đoán, điều trị mà ngày càng mở rộng sang các lĩnh vực phòng ngừa, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Pharmedi Vietnam 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo Thứ trưởng, triển lãm là nơi kết nối doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng với các cơ sở y tế và người dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại lễ khai mạc Pharmedi Vietnam 2026.

Ông Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định mục tiêu xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Trong khi đó, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; dược phẩm và trang thiết bị y tế là những lĩnh vực có tiềm năng phát triển, đổi mới sáng tạo và hội nhập.

Theo Thứ trưởng, khu vực y tế tư nhân có lợi thế trong đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, đào tạo, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cần có sự phối hợp giữa khu vực công lập và ngoài công lập.

Dư địa thị trường và cơ hội đầu tư

Theo báo cáo của Vietnam Report, khoảng 78,6% doanh nghiệp trong ngành nhận định thị trường giai đoạn 2025 - 2026 sẽ tiếp tục tăng trưởng. Ngành dược Việt Nam đang hướng tới quy mô khoảng 10 tỷ USD, trong khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn EU-GMP. Đối với thiết bị y tế, dự báo quy mô thị trường Việt Nam có thể đạt 2.862,6 triệu USD vào năm 2028.

Ông Ben Wong, Tổng Giám đốc Informa Markets Việt Nam.

Theo ông Ben Wong, Tổng Giám đốc Informa Markets Việt Nam, đại diện Ban tổ chức triển lãm, với nền kinh tế ngày càng phát triển, những thay đổi về cơ cấu dân số và nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ, công nghệ và giải pháp chăm sóc sức khỏe, Việt Nam đang trở thành một thị trường ngày càng quan trọng trong bức tranh y tế khu vực. Triển lãm qua đó tạo cơ hội để doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ và tìm kiếm đối tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Mở rộng sang phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi

Trong khuôn khổ Pharmedi Vietnam 2026, RAVEX - Triển lãm quốc tế sản phẩm phục hồi chức năng và thiết bị hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam – giới thiệu thiết bị vật lý trị liệu, sản phẩm phục hồi sau điều trị, thiết bị hỗ trợ vận động và các giải pháp phục hồi chức năng.

Trong khi đó, Eldercare Expo tập trung vào thiết bị hỗ trợ sinh hoạt, vận động, thiết bị y tế, phục hồi chức năng, giải pháp nhà thông minh, sản phẩm dinh dưỡng và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại nhà, cộng đồng. Việc mở rộng các nhóm sản phẩm cho thấy xu hướng thị trường đang dịch chuyển từ điều trị sang phòng ngừa, chăm sóc chủ động và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đại biểu thăm gian hàng trưng bày tại triển lãm Pharmedi Vietnam 2026.

Bên cạnh khu vực trưng bày, Pharmedi Vietnam 2026 tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên ngành về những vấn đề thực tiễn của thị trường y tế.

Theo Ban tổ chức, triển lãm có các khu gian hàng quốc gia của Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ. Đáng chú ý, lần đầu tiên trong khuôn khổ Pharmedi Vietnam 2026 diễn ra Hội thảo quốc tế với chủ đề “Đầu tư vào tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe: Đổi mới, Cơ sở hạ tầng, Y tế & Tăng trưởng bền vững”.

Hội thảo tập trung vào tăng trưởng ngành chăm sóc sức khỏe, quản lý và vận hành bệnh viện, xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe an toàn và hiệu quả, với sự tham gia của chuyên gia đến từ Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản, Australia và một số quốc gia khác. Các phiên tọa đàm chuyên sâu cũng đề cập quản lý chất lượng thiết bị y tế, hợp tác doanh nghiệp Việt Nam – Australia, chăm sóc người cao tuổi, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết bị y tế.

Hoạt động B2B Matchmaking và các đoàn tham quan chuyên ngành cũng được triển khai nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận nhà mua hàng, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác tiềm năng. Việc kết hợp giữa trưng bày, hội thảo và kết nối trực tiếp giúp doanh nghiệp cập nhật xu hướng công nghệ, tìm hiểu nhu cầu thị trường và mở rộng quan hệ thương mại.

Trong bối cảnh nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và thiết bị y tế gia tăng, Pharmedi Vietnam 2026 cho thấy dư địa phát triển của các lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi và y tế số; đồng thời tạo thêm không gian để doanh nghiệp trong nước và quốc tế tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Pharmedi Vietnam 2026 do Gloex và Informa Markets tổ chức, sự hỗ trợ của Bộ Y tế cùng sự đồng hành của Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam (VNPCA), Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam và Hội Thiết bị y tế TP. Hồ Chí Minh (HMEA), diễn ra từ ngày 22 đến hết 24/9/2026.