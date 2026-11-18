Biên lợi nhuận ngành thép chịu sức ép từ giá bán giảm

TCBS dự báo biên lợi nhuận gộp quý IV/2026 của Hòa Phát (HPG) có thể đạt 16,5–18,5%, với mức trung bình 17,5%, giảm 1,7 điểm phần trăm so với quý trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao trong quý IV dự kiến thấp hơn quý III khoảng 20–25 USD/tấn, kéo giá bán bình quân giảm khoảng 12 USD/tấn. Yếu tố mùa vụ cũng có thể khiến biên lợi nhuận giảm thêm 0–2 điểm phần trăm.

Với nhóm tôn mạ, biên lợi nhuận gộp quý IV được dự báo ở mức 10–12% đối với Hoa Sen (HSG), 6–9% với Nam Kim (NKG) và 12,5–13,5% đối với Tôn Việt Nam (TVN).

Theo TCBS, mức độ ảnh hưởng từ giá nguyên liệu khác nhau giữa các doanh nghiệp. Nếu giá quặng sắt tăng 10 USD/tấn, lợi nhuận trước thuế của Hòa Phát có thể giảm khoảng 6.068 tỷ đồng mỗi năm. Trong khi đó, giá than mỡ tăng 10 USD/tấn có thể khiến lợi nhuận trước thuế giảm 2.655 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, giá HRC tăng 10 USD/tấn có thể giúp Hòa Phát tăng lợi nhuận trước thuế khoảng 2.050 tỷ đồng. Với Hoa Sen và Nam Kim, giá HRC tăng cùng mức có thể khiến lợi nhuận trước thuế lần lượt giảm khoảng 390 tỷ đồng và 269 tỷ đồng.

Biến động giá nguyên liệu và giá bán được dự báo tiếp tục tác động đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp thép trong quý IV/2026 và năm 2027.

Hòa Phát chịu sức ép từ than mỡ, tôn mạ có cơ hội riêng

Trong kịch bản cơ sở năm 2027, TCBS giả định giá HRC ở mức 520 USD/tấn, quặng sắt 90 USD/tấn và than mỡ 230 USD/tấn. Với các giả định này, lợi nhuận trước thuế của Hòa Phát có thể giảm khoảng 2.840 tỷ đồng, tương đương 8,3% lợi nhuận sau thuế bốn quý gần nhất.

Đáng chú ý, nếu giá than mỡ tăng lên 250 USD/tấn, mức giảm lợi nhuận của Hòa Phát có thể lên tới 24,5%. Trong kịch bản bất lợi hơn, khi giá than tăng lên 260 USD/tấn và HRC giảm về 500 USD/tấn, lợi nhuận có thể giảm khoảng 23.950 tỷ đồng.

Với nhóm tôn mạ, triển vọng có phần khác biệt. TCBS dự báo trong kịch bản cơ sở, giá HRC thấp hơn mức bình quân bốn quý gần nhất khoảng 27 USD/tấn, trong khi giá kẽm tăng khoảng 5%. Nếu doanh nghiệp chuyển được 67% biến động chi phí sang giá bán, lợi nhuận của Hoa Sen có thể tăng khoảng 262 tỷ đồng và Nam Kim tăng 172 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá HRC giảm cũng có thể khiến doanh nghiệp phát sinh lỗ hàng tồn kho. TCBS ước tính khoản lỗ này có thể vào khoảng 250 tỷ đồng tại Hoa Sen và 210 tỷ đồng tại Nam Kim, qua đó làm giảm hoặc thậm chí triệt tiêu lợi ích từ chi phí đầu vào thấp hơn.

Giá than và năng lượng là những chỉ báo cần theo dõi

Một trong những rủi ro đáng chú ý với Hòa Phát là giá than mỡ. Tính đến ngày 13/11, giá than mỡ FOB Australia bình quân quý IV/2026 đạt khoảng 263 USD/tấn, cao hơn ngưỡng 250 USD/tấn trong kịch bản cơ sở của TCBS. Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn có thể được hỗ trợ trong quý IV nhờ lượng nguyên liệu mua từ quý III với giá bình quân khoảng 247,5 USD/tấn.

TCBS cho rằng cần theo dõi sát nếu giá than vượt 280 USD/tấn trong một tháng. Rủi ro sẽ đáng lưu ý hơn nếu giá than bình quân quý vượt 250 USD/tấn trong hai quý liên tiếp, đồng thời biên lợi nhuận gộp của Hòa Phát giảm dưới 16%.

Đối với chi phí năng lượng, áp lực đã phần nào dịu lại khi giá dầu Brent xuống dưới 100 USD/thùng. Tuy nhiên, doanh nghiệp thép vẫn cần theo dõi trường hợp giá dầu vượt 120 USD/thùng trong một tháng hoặc giá điện tăng từ 5% trở lên trong một lần điều chỉnh.

Nhìn chung, triển vọng ngành thép năm 2027 sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến giá nguyên liệu và khả năng chuyển chi phí sang giá bán. Hòa Phát cần kiểm soát rủi ro từ quặng sắt và than mỡ, trong khi nhóm tôn mạ phải cân đối giữa lợi ích từ giá HRC đầu vào giảm với nguy cơ lỗ hàng tồn kho. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng duy trì biên lợi nhuận của từng doanh nghiệp.