Doanh nghiệp Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh thúc đẩy liên kết đầu tư, kinh doanh

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình Đỗ Đình Hiệu cho biết: Thanh Hóa và thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau.

Thanh Hóa có quy mô kinh tế lớn, không gian phát triển rộng, có Khu Kinh tế Nghi Sơn, hệ thống các khu công nghiệp, nguồn tài nguyên, lao động và dư địa phát triển lớn trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và logistics.

Cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa những năm gần đây cũng phát triển mạnh cả về số lượng, quy mô và năng lực quản trị.

Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và dịch vụ hàng đầu của cả nước, là thị trường lớn, đồng thời là nơi hội tụ của một cộng đồng doanh nghiệp năng động, có kinh nghiệm, có năng lực quản trị và khả năng kết nối sâu với thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Với vai trò là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai địa phương tìm hiểu thông tin, kết nối đối tác, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hợp tác và cùng các tổ chức, doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh duy trì các hoạt động kết nối sau hội nghị.

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh, tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện và dư địa để liên kết, mở rộng hợp tác, phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, hình thành hệ sinh thái thương mại - công nghiệp - dịch vụ năng động, tạo đột phá trong sản xuất, đầu tư và xuất khẩu.

Ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hồ Chí Minh đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số; xây dựng hệ thống phân phối và phát triển thị trường đối với từng lĩnh vực, ngành hàng hai bên có thế mạnh.

Đồng thời, trao đổi nhu cầu kết nối, mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh, đề xuất các giải pháp nhằm tạo sự gắn bó lâu dài, phát huy lợi thế của doanh nghiệp hai tỉnh, thành phố.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng thảo luận tại hội nghị.

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự quan tâm, hợp tác đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa trong các lĩnh vực hai địa phương có thể bổ trợ nhau cùng phát triển, như công nghiệp chế biến, chế tạo; bất động sản công nghiệp; hạ tầng khu, cụm công nghiệp; nông sản, lâm sản và ngành hàng lương thực, thực phẩm,...

Tại hội nghị, các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác về tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, thúc đẩy hoạt động đầu tư, liên kết sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác.

Trong khuôn khổ sự kiện, khu vực trưng bày các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu biểu của các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm của đông đảo đại biểu, doanh nghiệp.