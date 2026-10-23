Doanh nghiệp Thanh Hóa giấu doanh thu bán cát, trốn thuế hàng chục tỷ đồng

Như VietNamNet đã thông tin, ngày 29/10 tới, TAND TP Hà Nội dự kiến xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 đồng phạm về các tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Tùng, đại diện Công ty Thiên An Phát, có mối quan hệ với ông Lê Đức Giang. Tùng đã đến gặp, nhờ ông Giang tạo điều kiện trong quá trình làm thủ tục nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại Mỏ số 2 từ Công ty Thanh Tâm.

Sau đó, Công ty Thiên An Phát được cấp phép khai thác tại mỏ với trữ lượng 147.294m³ cát ở trạng thái tự nhiên, vượt trữ lượng còn lại đã được phê duyệt trước đó hơn 46.051m³.

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang. Ảnh: Bộ Công an

Giấu doanh thu hơn 133.000m³ cát

Cáo trạng xác định, trong quá trình khai thác tại Mỏ số 2, các cổ đông góp vốn của Công ty Thiên An Phát, trong đó có Nguyễn Xuân Tùng, thống nhất không kê khai thuế, phí đối với toàn bộ lượng cát khai thác thực tế mà chỉ kê khai theo sản lượng ghi trong giấy phép.

Do doanh nghiệp không có bộ phận kế toán riêng, Tùng điều phối việc ký hợp đồng, xuất hóa đơn và thu tiền khi khách hàng có nhu cầu. Các nhân viên kế toán tại công ty gia đình của Tùng được giao đứng tên kế toán trưởng Công ty Thiên An Phát, thực hiện hợp đồng mua bán, lập biên bản giao nhận và chứng từ thanh toán theo số liệu do Tùng tính toán.

Đến kỳ kê khai thuế, Tùng chỉ đạo các nhân viên cung cấp thông tin, số liệu cho Lê Thị Lan, người được thuê làm kế toán theo tháng, để xuất hóa đơn điện tử và kê khai các loại thuế, phí liên quan.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4 đến tháng 11/2023, Công ty Thiên An Phát đã khai thác toàn bộ sản lượng được cấp phép, hơn 147.294m³ cát ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 165.705m³ cát ở trạng thái nở rời.

Tuy nhiên, Tùng và các cổ đông chỉ thống nhất kê khai 32.337m³ cát, với tổng doanh thu hơn 4,9 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ thuế, phí.

Theo cáo trạng, doanh nghiệp đã để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai doanh thu đối với hơn 133.368m³ cát khai thác và bán cho khách hàng. Kết luận giám định xác định hành vi khai báo gian dối sản lượng khai thác thực tế và doanh thu bán cát gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng tiền thuế, phí.

Chuyển nhượng mỏ cát, trốn thuế hơn 16 tỷ đồng

Một nội dung khác của vụ án liên quan đến việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản giữa Công ty Thanh Tâm và Công ty Thiên An Phát.

Theo cáo trạng, ngày 12/9/2022, Nguyễn Thị Tâm, đại diện Công ty Thanh Tâm, và Nguyễn Xuân Tùng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. Giá trị ghi trên hợp đồng là hơn 2,5 tỷ đồng, trong khi số tiền thực tế hai bên thỏa thuận là 62 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Thiên An Phát chuyển khoản hơn 2,5 tỷ đồng, Tâm chỉ đạo kế toán xuất hóa đơn giá trị gia tăng tương ứng. Phần tiền còn lại được thanh toán bằng tiền mặt.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi trên khiến số tiền thuế bị trốn lên tới hơn 16,3 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Thị Tâm đã tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền trốn thuế.

Vụ án dự kiến được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử ngày 29/10, với cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 đồng phạm.