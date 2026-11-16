Doanh nghiệp Thâm Quyến (Trung Quốc) đã đầu tư 4,1 tỷ USD vào các nền kinh tế thành viên APEC

Đường phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc được trang hoàng với các biểu tượng APEC 2026 ngày 23/10. (Nguồn: VCG)

Theo truyền thông Trung Quốc, Thâm Quyến là nơi khởi nguồn của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Huawei, BYD, Tencent và DJI.

Năm 2025, Thâm Quyến đạt GDP 3.870 tỷ Nhân dân tệ (580 tỷ USD), với chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển chiếm 7,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) - tỷ lệ cao nhất trong số các thành phố tại Trung Quốc trong hai năm liên tiếp.

Sức mạnh công nghiệp này được củng cố bởi mạng lưới thương mại và đầu tư khu vực sâu rộng. Trong 9 tháng kể từ đầu năm 2026, kim ngạch thương mại của Thâm Quyến với các nền kinh tế thành viên APEC tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm gần 70% tổng kim ngạch ngoại thương của Thâm Quyến.

Theo dữ liệu được công bố mới đây, các doanh nghiệp Thâm Quyến đã đầu tư 4,1 tỷ USD vào các nền kinh tế thành viên APEC, chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của thành phố này.

Ngoài ra, Thâm Quyến cũng trở thành thành phố đầu tiên tại Trung Quốc Đại lục đạt kim ngạch ngoại thương vượt mốc 5.000 tỷ Nhân dân tệ, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5.250 tỷ Nhân dân tệ trong 10 tháng kể từ đầu năm 2026.

Bà Zhang Feimeng, Cục trưởng Cục Thương mại Thâm Quyến, cho biết kim ngạch nhập khẩu trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026 đạt 2.240 tỷ Nhân dân tệ, tăng 70,1%, trong bối cảnh thành phố này nỗ lực mở rộng hơn nữa thị trường cho các nhà cung cấp nước ngoài.

Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm có tính cạnh tranh của Thâm Quyến như máy in 3D, máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại thông minh, đã tăng 15,5% trong cùng kỳ. Tận dụng thế mạnh trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo và sản xuất, Thâm Quyến đã đưa các ứng dụng công nghệ vào phục vụ các hoạt động trong Tuần lễ cấp cao APEC lần này.

Thị trưởng Thâm Quyến Li Yun cho biết, Sân bay Quốc tế Bảo An Thâm Quyến đã đưa vào sử dụng công nghệ soi chiếu kiểm tra hành lý tiên tiến nhằm đẩy nhanh quy trình thông quan.

Hơn 7.000 thiết bị dịch thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được lắp đặt tại các đầu mối giao thông, điểm tham quan du lịch và khu vực mua sắm. Du khách có thể sử dụng thẻ ngân hàng phát hành tại nước ngoài để thanh toán vé tàu điện ngầm hoặc rút tiền mặt từ hơn 3.000 máy ATM trên khắp thành phố.