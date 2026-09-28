Gắn đào tạo với vị trí việc làm

Theo quy định tại Quy chế, nội dung đào tạo phải gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn kỹ năng nghề và điều kiện công nghệ thực tế; đồng thời bảo đảm an toàn, sức khỏe và quyền lợi của người học.

Doanh nghiệp phối hợp đào tạo phải đáp ứng các điều kiện về ngành, nghề hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị và người dạy nghề. Việc phối hợp phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng hoặc thỏa thuận, trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền lợi của các bên và những điều kiện bảo đảm an toàn cho người học.

Doanh nghiệp tham gia đào tạo, đánh giá kỹ năng nghề

Doanh nghiệp cũng tham gia sâu hơn vào quá trình đánh giá năng lực nghề nghiệp. Đối với đánh giá kỹ năng, năng lực nghề nghiệp trong thực tập tốt nghiệp, ít nhất 50% thành viên Hội đồng đánh giá phải là người sử dụng lao động, đại diện hiệp hội nghề nghiệp hoặc chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở chuẩn đầu ra và yêu cầu kỹ năng nghề, thông qua bài thực hành, thực hành tích hợp hoặc nhiệm vụ nghề nghiệp tổng thể.

Đối với một số ngành, nghề làm việc trên môi trường số, thời gian người học tham gia các dự án thực tế của doanh nghiệp, được giao khoán và đánh giá từ xa, có thể được tính vào thời lượng đào tạo tại doanh nghiệp.

Quy định này tạo điều kiện để nội dung đào tạo bám sát yêu cầu thực tế của thị trường lao động, đồng thời tăng trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc hình thành và đánh giá kỹ năng nghề của người học.

Quy chế cũng bổ sung các quy định về công nhận, chuyển đổi kết quả học tập và miễn trừ nội dung học tập.

Người đã tích lũy năng lực nghề nghiệp thông qua chứng chỉ kỹ năng nghề, quá trình học tập, làm việc, thực hành nghề hoặc các hình thức phù hợp khác có thể được xem xét công nhận kết quả đối với môn học, mô đun tương ứng nếu đáp ứng yêu cầu về nội dung, mục tiêu và chuẩn đầu ra.

Việc công nhận được thực hiện thông qua đánh giá năng lực nghề nghiệp thực tế, với sự tham gia của đại diện cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Người học cũng được xem xét chuyển ngành, nghề đào tạo hoặc học đồng thời hai chương trình khi đáp ứng đủ điều kiện. Kết quả môn học, mô đun hoặc tín chỉ đã tích lũy được xem xét công nhận, chuyển đổi theo quy định.

Mở rộng phương thức học tập

Quy chế thống nhất các hình thức, phương thức tổ chức đào tạo, gồm đào tạo chính quy, đào tạo thường xuyên; đào tạo trực tiếp, từ xa và kết hợp giữa trực tiếp với từ xa.

Đối với đào tạo thường xuyên, người học có thể lựa chọn, sắp xếp thời gian học tập và tích lũy kết quả theo mô đun, tín chỉ phù hợp với điều kiện cá nhân. Văn bằng, chứng chỉ của hình thức đào tạo thường xuyên có giá trị pháp lý như hình thức đào tạo chính quy.

Tỷ lệ dạy học trực tuyến tối đa là 30% thời lượng đối với môn học, mô đun thực hành và mô đun tích hợp; 70% đối với môn học lý thuyết chuyên ngành và các môn học chung.

Một số nhóm ngành, nghề phù hợp với thực hành mô phỏng, nghiệp vụ số có thể tổ chức trực tuyến tối đa 50% thời lượng thực hành. Kết quả học tập trực tuyến được công nhận tương đương với học trực tiếp.

Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được sử dụng với vai trò hỗ trợ, không thay thế trách nhiệm chuyên môn của cơ sở đào tạo, nhà giáo và người học. Những nội dung thực hành, thí nghiệm, thực tập, thao tác nghề nghiệp cần sử dụng trực tiếp máy móc, thiết bị vẫn phải được tổ chức trực tiếp.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp phải rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế đào tạo, các quy định nội bộ phù hợp với Quy chế mới.

Các khóa đào tạo đã tuyển sinh trước ngày Thông tư có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo quy định được áp dụng tại thời điểm tuyển sinh cho đến khi kết thúc khóa học, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.