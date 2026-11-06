Doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường tại TP HCM đã được vay ngân hàng 16.800 tỷ đồng trong 10 tháng

Trong những năm qua, Chương trình BOTT tại TP HCM được đánh giá góp phần bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân với mức giá hợp lý, thấp hơn mặt bằng thị trường. Chính sách này có ý nghĩa đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, những thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa, nguồn vốn tín dụng ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ DN giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, PGĐ NHNN CNKV 2 cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, doanh số cho vay chương trình BOTT trên địa bàn TP HCM đạt hơn 16.800 tỷ đồng, với 31 DN tham gia. Tổng dư nợ cho vay đạt 7.766 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn 7.675 tỷ đồng, chiếm 98,8% tổng dư nợ. Cơ cấu này phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, chế biến, phân phối hàng hóa và nhu cầu vốn lưu động của các DN tham gia chương trình.

Các tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất cho vay khoảng 6,5 - 8%/năm với khoản vay ngắn hạn và 8,8 - 9,8%/năm với khoản vay dài hạn, đã trực tiếp hỗ trợ cho DN về chi phí vay vốn, tạo điều kiện tiết giảm chi phí đầu vào và sử dụng vốn có hiệu quả, từ đó tham gia tích cực vào chương trình.

Bên cạnh cung ứng vốn, các ngân hàng còn hỗ trợ DN phân phối, hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ, người tiêu dùng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện đại, nhất là thanh toán không dùng tiền mặt. Việc mở rộng các phương thức thanh toán này giúp giao dịch thuận tiện hơn, hỗ trợ nâng cao hiệu quả kinh doanh, đặc biệt trong những tháng cao điểm cuối năm, dịp Tết.

Ông Nguyễn Đức Lệnh đánh giá, việc kết hợp nguồn vốn tín dụng với các giải pháp hỗ trợ phân phối, thanh toán và kết nối cung - cầu được kỳ vọng tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình BOTT, góp phần ổn định giá cả và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân TP.

Tại TP HCM, chương trình BOTT năm 2026 và Tết Đinh Mùi 2027 được triển khai từ 1/4, kéo dài trong 12 tháng, với 66 DN tham gia.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, PGĐ Sở Công Thương, nguồn hàng thuộc 11 nhóm lương thực, thực phẩm thiết yếu dự kiến đáp ứng khoảng 20 - 35% nhu cầu thị trường, góp phần chủ động cân đối cung - cầu trong mùa cao điểm.

Giá bán hàng hóa bình ổn được điều chỉnh linh hoạt, kịp thời theo diễn biến chi phí đầu vào và thị trường, bảo đảm thấp hơn giá thị trường 5 - 10%. Qua đó, chương trình góp phần định hướng mặt bằng giá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo cơ quan Thống kê TP HCM, lũy kế 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn TP đạt gần 1,49 triệu tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Với quy mô thị trường lớn và đà tăng trưởng được duy trì trong 9 tháng, mùa mua sắm cuối năm được kỳ vọng tiếp tục tạo động lực cho thương mại, dịch vụ TP, góp phần hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2026.