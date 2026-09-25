Doanh nghiệp Thái Nguyên mở rộng kết nối với thị trường Trung Quốc

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía TASME có bà Trần Nữ Ngọc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội; ông Dương Văn Quân, Phó Chủ tịch danh dự, Trưởng Ban Xúc tiến thương mại; bà Nguyễn Thị Bình, Trưởng Ban Phát triển hội viên, cùng các thành viên Ban Xúc tiến thương mại của Hiệp hội.

Đại diện VCBC có ông Steve Bùi, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc, cùng các thành viên của Hội đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện TASME chia sẻ về những tiềm năng và dư địa phát triển mới của tỉnh Thái Nguyên sau khi mở rộng không gian địa lý. Trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh định hướng thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, du lịch xanh, kinh tế số, kinh tế tư nhân và thu hút đầu tư nước ngoài.

Một trong những nội dung trọng tâm được hai bên trao đổi là khả năng kết nối doanh nghiệp Thái Nguyên tham gia cung ứng nguyên liệu, vật tư, sản phẩm, dịch vụ và các nhu cầu đầu vào cho doanh nghiệp FDI Trung Quốc đang hoạt động trên địa bàn và trong khu vực.

Bên cạnh công nghiệp, hai bên xác định nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, dược liệu, chế biến nông sản và phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương. Cùng với đó, du lịch cũng là một trong những lĩnh vực được hai bên quan tâm trao đổi.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Steve Bùi – Chủ tịch VCBC, giới thiệu về định hướng và mạng lưới hoạt động của Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc.

Mạng lưới của VCBC hiện có sự tham gia của doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế biến, sản xuất công nghệ cao, logistics, thương mại, bất động sản công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và tài chính.

Theo ông Steve Bùi, VCBC có thể phối hợp với TASME trong việc tổng hợp và sàng lọc nhu cầu, lựa chọn doanh nghiệp phù hợp và tổ chức các hoạt động kết nối trực tiếp, qua đó từng bước chuyển các cuộc gặp xúc tiến thành đơn hàng, hợp đồng, dự án và chương trình hợp tác cụ thể.

Một nội dung đáng chú ý tại buổi làm việc là khả năng phối hợp quảng bá và xúc tiến chè Thái Nguyên, đặc biệt là trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Đại diện VCBC bày tỏ sẵn sàng đồng hành, kết nối các doanh nghiệp và đối tác phù hợp nhằm tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại và đưa sản phẩm chè Thái Nguyên tiếp cận sâu hơn với thị trường Trung Quốc.

Kết thúc buổi làm việc, TASME trân trọng mời đoàn VCBC tới thăm và làm việc tại trụ sở Hiệp hội tại Thái Nguyên để tiếp tục khảo sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, trao đổi các chương trình hợp tác và nghiên cứu tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa hai bên.

Sau cuộc làm việc, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi để cụ thể hóa các định hướng bằng khảo sát nhu cầu doanh nghiệp, kết nối B2B, xây dựng danh mục sản phẩm – dự án và lựa chọn các chương trình hợp tác có khả năng triển khai thực tế.