Doanh nghiệp Thái Nguyên chủ động chuyển đổi số

9 tháng 2026, giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tăng 23% so với cùng kỳ.

Với những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, yêu cầu về năng suất, chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng đặt ra ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất và nâng cao hiệu quả điều hành là những giải pháp quan trọng để duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO), việc nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành sản xuất gắn với cải tiến kỹ thuật và khai thác tốt năng lực thiết bị hiện có được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo ông Nguyễn Minh Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty, đơn vị tập trung nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các khâu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, Công ty chủ động chuẩn bị đầy đủ nguyên, nhiên vật liệu, triển khai các giải pháp kỹ thuật và công nghệ để duy trì sản xuất ổn định.

Những nỗ lực này được triển khai trong bối cảnh doanh nghiệp phải thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trong 9 tháng năm 2026, giá trị sản xuất công nghiệp của TISCO đạt hơn 11.200 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ; sản lượng thép cán sản xuất và tiêu thụ đạt hơn 730.000 tấn, tăng 10,5%; doanh thu đạt 15.120 tỷ đồng, tăng 14%.

Cùng hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, các doanh nghiệp FDI tại Thái Nguyên cũng luôn đi đầu trong chuyển đổi số, đổi mới công nghệ trong quá trình sản xuất. Công ty TNHH Myungjin Electronic Vina, doanh nghiệp sản xuất bộ dây dẫn điện ô tô và linh kiện điện tử, đã chú trọng cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Trong định hướng phát triển, Myungjin Electronic Vina đặt mục tiêu doanh thu khoảng 800 tỷ đồng trong năm 2026 và 1.200 tỷ đồng năm 2027. Cùng với việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ là một trong những hướng đi được doanh nghiệp chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và tạo nền tảng cho tăng trưởng trong thời gian tới.

Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp FDI duy trì đà tăng trưởng.

Không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội cho các hợp tác xã, cơ sở sản xuất địa phương mở rộng thị trường tiêu thụ. Tại Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, việc chuẩn hóa bao bì, nhãn mác, ứng dụng mã QR truy xuất thông tin sản phẩm và tăng cường quảng bá trên các nền tảng số được triển khai nhằm giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm thuận tiện hơn.

Theo bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Chè Hảo Đạt, việc ứng dụng công nghệ và phát triển các kênh bán hàng trực tuyến hướng đến mục tiêu cung cấp thông tin rõ ràng hơn về sản phẩm, giúp người tiêu dùng nhận diện, tìm hiểu và tin tưởng chất lượng chè. Năm 2024, doanh thu của Hợp tác xã đạt 43 tỷ đồng; năm 2025 đạt 55 tỷ đồng; riêng 8 tháng năm 2026 đạt 58 tỷ đồng.

Từ doanh nghiệp công nghiệp đến hợp tác xã sản xuất, cách tiếp cận chuyển đổi số có thể khác nhau, nhưng đều hướng đến yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động và thích ứng với thị trường. Nếu doanh nghiệp sản xuất chú trọng cải tiến công nghệ, quy trình và quản trị, thì các cơ sở sản xuất địa phương có thể bắt đầu từ những giải pháp thiết thực như truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa thông tin sản phẩm, bán hàng trực tuyến và xây dựng thương hiệu trên môi trường số.

Để chuyển đổi số mang lại hiệu quả lâu dài, nỗ lực của doanh nghiệp cần đi cùng môi trường thuận lợi về cơ chế, chính sách, hạ tầng và thủ tục hành chính. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ phục vụ hoạt động nội bộ mà còn có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước.

Khi công nghệ được gắn với nhu cầu thực tế, chuyển đổi số không chỉ hỗ trợ giải quyết những khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh trong dài hạn.