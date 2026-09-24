Doanh nghiệp Thái Lan mong muốn mở rộng đầu tư vào TPHCM

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tiếp Tổng lãnh sự Thái Lan tại TPHCM Wiraka Moodhitaporn. Ảnh: MINH CHÂU

Tại buổi tiếp, bà Wiraka Moodhitaporn chia sẻ bản thân cảm thấy may mắn được chứng kiến nhiều sự thay đổi trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan ở nhiệm kỳ của mình, trong đó có dấu mốc quan trọng là nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2025.

Năm 2026, Thái Lan và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhiều chuyến thăm qua lại của các đoàn cấp cao hai nước đã diễn ra, mới nhất là chuyến thăm cấp nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam từ ngày 14 đến 16-9. Theo Tổng lãnh sự Thái Lan tại TPHCM, những chuyến thăm này đã góp phần tăng cường, củng cố thêm mối quan hệ Thái Lan - Việt Nam.

Bày tỏ ấn tượng với sự năng động của TPHCM, bà Wiraka Moodhitaporn cho hay các doanh nghiệp Thái Lan trong nhiều lĩnh vực như bán lẻ, sản xuất vật liệu xây dựng, bao bì, dịch vụ, y tế, tài chính, bất động sản… luôn theo dõi sát những thay đổi về chính sách đầu tư, kinh tế của TPHCM và muốn được đồng hành lâu dài với Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tặng quà lưu niệm Tổng lãnh sự Thái Lan tại TPHCM Wiraka Moodhitaporn. Ảnh: MINH CHÂU

Bà Wiraka Moodhitaporn mong muốn lãnh đạo Thành phố tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp Thái Lan tìm hiểu, đầu tư vào TPHCM.

Nhất trí với những ý kiến của Tổng lãnh sự Thái Lan tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh sự phát triển trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan nói chung và TPHCM - Thái Lan nói riêng, có đóng góp không nhỏ của bà Wiraka Moodhitaporn.

Đồng chí đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của TPHCM; chia sẻ, đóng góp cho an sinh xã hội của Thành phố với nhiều chương trình từ thiện nhân văn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM hy vọng trong thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan tiếp tục hoạt động hiệu quả và có những đóng góp thiết thực cho kinh tế - xã hội của Thành phố, góp phần vào củng cố quan hệ Việt Nam - Thái Lan.

Bày tỏ trân trọng với sự đóng góp của Tổng lãnh sự Thái Lan tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Lộc Hà mong muốn dù trên bất kỳ cương vị nào, bà Wiraka Moodhitaporn sẽ luôn tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Thái Lan.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà trao tặng Tổng lãnh sự Thái Lan tại TPHCM Wiraka Moodhitaporn Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.