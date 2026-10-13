Doanh nghiệp Thái Lan đầu tư thêm khu công nghiệp tại Đà Nẵng

Theo Quyết định số 4602/QĐ-UBND ngày 8/10/2026, nhà đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng là Công ty WHA Industrial Development International (SG) Pte. Ltd.

Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng có quy mô 400ha, địa điểm thực hiện tại xã Thăng Bình và xã Đồng Dương. Tổng vốn đầu tư 2,709 tỷ đồng, tương đương 105 triệu USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 459 tỷ đồng, chiếm 17% tổng vốn đầu tư; còn lại là vốn huy động gần 2,250 tỷ đồng.

WHA hiện đang phát triển và vận hành nhiều dự án khu công nghiệp tại Nghệ An, Thanh Hóa (ảnh: WHA)

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài đến quý 4/2027; Công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 1/2031.

Dự án được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 rộng 200ha thực hiện từ quý 4/2027 đến quý 4/2030; Giai đoạn 2 từ quý 1/2031 đến quý 1/2034. Tiến độ huy động vốn từ quý 3/2028 đến quý 3/2030.

Thời gian xây dựng cơ bản, đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác, vận hành là 72 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Theo định hướng cử UBND Tp. Đà Nẵng, khu công nghiệp này được phát triển theo mô hình đa ngành, ưu tiên thu hút các lĩnh vực như công nghiệp ô tô, cơ khí, điện, điện tử, viễn thông, y tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics và các ngành nghề thân thiện với môi trường.

UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) cùng các cơ quan liên quan thực hiện quản lý Nhà nước, kiểm tra và giám sát quá trình triển khai, bảo đảm tuân thủ nội dung chấp thuận, quy hoạch được duyệt và quy định pháp luật.

Được biết, WHA Industrial Development International (SG) Pte. Ltd là doanh nghiệp thuộc WHA Corporation PCL (WHA Group) - tập đoàn đa ngành thành lập năm 2003, hoạt động trong các lĩnh vực gồm logistics, phát triển khu công nghiệp, tiện ích và năng lượng, nền tảng kỹ thuật số ở Thái Lan.

WHA Group đang vận hành và phát triển 17 khu công nghiệp tại Thái Lan và Việt Nam, với tổng diện tích 14,224 ha và 855,700 m² nhà xưởng xây sẵn và diện tích phục vụ hoạt động logistics. Tổng vốn đầu tư tại hai thị trường được doanh nghiệp ước tính khoảng 48 tỷ USD.

Tại Việt Nam, tập đoàn này đang đầu tư và vận hành khu công nghiệp WHA Industrial Zones – Nghệ An (diện tích 2,100ha) và khu công nghiệp WHA Smart Technology 1 – Thanh Hóa (diện tích 540ha) và sẽ mở rộng thêm tại Hưng Yên và mới đây là Đà Nẵng.