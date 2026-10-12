Doanh nghiệp Thái Lan đầu tư khu công nghiệp 400ha tại Đà Nẵng

Tại Việt Nam, WHA hiện đang phát triển và vận hành nhiều dự án khu công nghiệp tại Nghệ An, Thanh Hóa. (Ảnh: WHA)

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 4602/QĐ-UBND ngày 8/10/2026, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng.

Cụ thể,, nhà đầu tư dự án là Công ty WHA Industrial Development International (SG) Pte. Ltd. Khu công nghiệp có quy mô 400ha, nằm trên địa bàn xã Thăng Bình và xã Đồng Dương (thuộc Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng), với tổng vốn đầu tư 2.709 tỷ đồng, tương đương 105 triệu USD.

Trong cơ cấu vốn, nhà đầu tư góp 459,24 tỷ đồng, chiếm 16,95% tổng vốn đầu tư; phần vốn huy động là 2.249,76 tỷ đồng, tương ứng 83,05%. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày Nhà nước quyết định cho thuê đất hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo kế hoạch, giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài từ quý II/2026 đến quý IV/2027. Công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý I/2031. Dự án được chia thành hai giai đoạn, mỗi giai đoạn có quy mô 200ha. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến triển khai từ quý IV/2027 đến quý IV/2030; giai đoạn 2 thực hiện từ quý I/2031 đến quý I/2034.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động, khai thác, vận hành là 72 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Việc huy động vốn dự kiến diễn ra từ quý III/2028 đến quý III/2030.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các cơ quan liên quan quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện dự án, bảo đảm tuân thủ quy hoạch được duyệt và các quy định pháp luật.

Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô, địa điểm và tiến độ được chấp thuận; thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và kinh doanh bất động sản. Đồng thời, dự án phải bố trí quỹ đất cho nhà lưu trú công nhân, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng phục vụ người lao động theo quy hoạch được phê duyệt.

Theo tìm hiểu, WHA Industrial Development International tiền thân là Hemaraj Land and Development, hiện là doanh nghiệp phụ trách mảng bất động sản khu công nghiệp thuộc Tập đoàn WHA của Thái Lan. Tập đoàn WHA được thành lập năm 2003, hoạt động trong các lĩnh vực logistics, phát triển khu công nghiệp, tiện ích và năng lượng.

Theo giới thiệu, tại Việt Nam, tập đoàn đang phát triển và vận hành nhiều dự án khu công nghiệp, trong đó có WHA Industrial Zone 1 Nghệ An, WHA Industrial Zone 2 Nghệ An và WHA Smart Technology 1 tại Thanh Hóa. Đồng thời, Tập đoàn này cũng cho biết, thời gian tới sẽ mở rộng phạm vi hoạt động thêm tại Hưng Yên và TP Đà Nẵng, cụ thể là dự án vừa được chấp thuận nêu trên.

Dữ liệu cập nhật được từ WHA Vietnam cho thấy, tập đoàn hiện phát triển hơn 17 khu công nghiệp và quỹ đất công nghiệp tại Thái Lan và Việt Nam, với tổng diện tích 14.224ha. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có khoảng 855.700m² nhà xưởng xây sẵn và diện tích phục vụ hoạt động logistics. Tổng vốn đầu tư tại hai thị trường được doanh nghiệp ước tính khoảng 48 tỷ USD.

Theo Quyết định số 773/QĐ-UBND về điều chỉnh Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố định hướng phát triển 40 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 13.148ha. Trong số này, 19 khu công nghiệp nằm trong Khu kinh tế mở Chu Lai và 23 khu đã được thành lập.

Ngoài ra, quy hoạch còn xác định một khu công nghệ cao có diện tích 1.710ha và 115 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 5.000ha. Trong đó, 63 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập và đang hoạt động.