Doanh nghiệp tạo lực đẩy cho tăng trưởng

10,31%

ĐỘNG LỰC VĨ MÔ

10,31%

Tăng trưởng GRDP Đà Nẵng sau 9 tháng năm 2026

TRỤ CỘT SẢN XUẤT

+10,4%

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

NGÀNH BỨT PHÁ

+34,7%

Tăng trưởng sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC

76 nội dung, dự án

Được Chủ tịch UBND TP trực tiếp đối thoại tháo gỡ (từ 5/2026)

Dây chuyền sản xuất phụ kiện ô tô và linh kiện cơ khí tại Công ty TNHH CTR Vina, Khu công nghiệp Tam Thăng (phường Bàn Thạch). Ảnh: PHAN VINH

Đơn hàng giữ nhịp sản xuất

Sau 9 tháng, GRDP Đà Nẵng tăng 10,31%. Phía sau con số chung đó, là nhịp vận hành khác nhau ở từng nhà máy.

Qua khảo sát, ghi nhận từ thực tế, trong nhịp điệu vận hành góp phần vào tăng trưởng chung, có doanh nghiệp tăng đơn hàng, còn dư công suất để nâng sản lượng, có nơi bước vào mùa cao điểm nhưng thiếu lao động... Những chuyển động ấy cho thấy, doanh nghiệp cần giữ thị trường, tổ chức sản xuất và bảo đảm điều kiện đầu vào trong giai đoạn từ đây đến cuối năm, giữ đà cùng thành phố về đích mục tiêu tăng trưởng.

Dư địa từ đơn hàng

Nhịp tăng của Công ty TNHH Bao bì Tân Long tại Khu công nghiệp Hòa Khánh thể hiện khá rõ ở đơn hàng và khả năng khai thác công suất. Trong 9 tháng của năm 2026, sản lượng và doanh thu của doanh nghiệp này tăng khoảng 7% so với cùng kỳ. Bước sang quý IV, nhu cầu bao bì cho hàng xuất khẩu phục vụ Noel và tết tăng, doanh nghiệp dự kiến sản lượng cao hơn khoảng 10-20% so với cùng kỳ năm trước. Với năng lực khoảng 25 triệu mét vuông sản phẩm mỗi năm, Tân Long vẫn còn dư địa nhận thêm việc ở nhiều nhóm hàng tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Tân Long cho biết, nhà máy đang tận dụng hệ thống hiện có, đồng thời tổ chức lại kế hoạch sản xuất và kho để giảm thời gian chờ giữa các công đoạn, giữ tiến độ giao hàng trong mùa cao điểm.

Công nhân xử lý sản phẩm bao bì carton tại nhà máy của công ty ở Khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Liên Chiểu). Ảnh: ĐVCC

“ “Đơn hàng tăng thì việc đầu tiên là sắp xếp sản xuất hợp lý để giao hàng đúng tiến độ và giữ chất lượng ổn định. Chúng tôi còn dư địa từ hệ thống máy móc hiện có, nhưng phần dư ấy chỉ phát huy khi bộ phận kinh doanh, kế hoạch, kho và sản xuất phối hợp chặt chẽ. Những tháng cuối năm, công ty tập trung khai thác công suất và kiểm soát chi phí để đơn hàng tăng thêm mang lại hiệu quả”. Bà Nguyễn Thị Thu Hà — Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Tân Long

Tại Công ty TNHH Hoàng Thịnh Phan (xã Thăng Bình), sản lượng 9 tháng của năm 2026 đạt khoảng 6.000 máy bơm nước HTP, tăng 1.000 máy so với cùng kỳ. Thị trường chính hiện vẫn nằm trong địa bàn thành phố. Công suất thiết kế của nhà máy khoảng 1.000 - 1.500 sản phẩm mỗi tháng, trong khi sản lượng thực tế bình quân ở mức 600 - 1.000 sản phẩm. Khoảng cách này cho thấy doanh nghiệp còn công suất có thể khai thác nếu sức mua tiếp tục cải thiện.

Ông Phan Hoàng Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Thịnh Phan cho biết, doanh nghiệp đang củng cố mạng lưới đại lý, tìm thêm khách hàng ở nhóm dân dụng, công trình, sản xuất và nông nghiệp. Trước mắt, công ty bố trí lại lao động, cải thiện quy trình và tăng hiệu quả sử dụng thiết bị.

Thiếu lao động đang tạo sức ép lên tiến độ sản xuất của doanh nghiệp may mặc trong những tháng cao điểm cuối năm. TRONG ẢNH: Công nhân làm việc tại xưởng may của Công ty TNHH MTV U Word Sports Việt Nam (xã Chiên Đàn). Ảnh: PHAN VINH

“ “Chúng tôi vẫn có thể nâng sản lượng trên hệ thống hiện tại khi đơn hàng tăng. Điều doanh nghiệp phải giữ là chất lượng động cơ, độ ổn định của sản phẩm và tiến độ giao hàng. Nếu nhu cầu duy trì ở mức cao trong thời gian đủ dài, công ty sẽ tính đến đầu tư thêm máy móc, mặt bằng và nhân lực kỹ thuật. Hiện nay, phần công suất chưa khai thác hết là dư địa gần nhất để HTP tăng sản lượng”. Ông Phan Hoàng Thịnh — Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Thịnh Phan

Giữ nhịp trong cao điểm

Giai đoạn sản xuất cuối năm không phải doanh nghiệp nào cũng bị giới hạn bởi đơn hàng. Tại Công ty TNHH MTV U Word Sports Việt Nam, đơn vị thuộc doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài (xã Chiên Đàn), lượng đơn năm 2026 tương đương những năm trước và quý IV tiếp tục là mùa cao điểm. Nhà máy hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 630 lao động, nhưng việc tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn, khiến tiến độ sản xuất chịu áp lực khi doanh nghiệp cần tăng tốc để kịp lịch giao hàng.

Bà Wang Hsiu Yueh, đại diện Công ty TNHH MTV U Word Sports Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đã áp dụng thưởng nhận việc, thưởng giới thiệu nhân sự và rút gọn quy trình tuyển dụng. Một số chính sách thưởng, phúc lợi gắn với năng suất cũng được bổ sung nhằm giữ nhân lực trong giai đoạn lượng việc tập trung.

Dự án Khu công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown (phường Hòa Cường) đang được tập trung thi công và đạt được khối lượng thi công lớn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

“ “Đơn hàng năm nay vẫn giữ được như những năm trước, nhưng nhân lực là vấn đề ảnh hưởng rõ nhất đến sản xuất. Cuối năm, nhà máy bước vào mùa cao điểm nên chúng tôi phải đẩy nhanh tiến độ, tổ chức lại lao động để bảo đảm lịch giao hàng. Với ngành may mặc, thiếu lao động ở một vị trí có thể làm chậm cả dây chuyền. Công ty đang cải thiện tuyển dụng để giữ nhịp sản xuất ổn định”. Bà Wang Hsiu Yueh — Đại diện Công ty TNHH MTV U Word Sports Việt Nam

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp trong 9 tháng giảm 1,1% so với cùng kỳ, trong khi chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10%. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 1% lao động. Diễn biến này một phần phản ánh việc các nhà máy nâng năng suất, tăng cơ giới hóa, tự động hóa và sử dụng nhân lực hiệu quả hơn.

Khảo sát 172 doanh nghiệp chế biến, chế tạo về khả năng sản xuất trong quý IV cho thấy, có 34,5% doanh nghiệp kỳ vọng sản xuất kinh doanh khởi sắc; 39,18% dự báo ổn định và 26,32% cho rằng sẽ khó khăn hơn. Một chỉ dấu khác nằm ở đầu ra khi chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 10%, còn chỉ số tiêu thụ của công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,5%. Khoảng cách này cho thấy tăng sản lượng vẫn phải đi cùng khả năng bán hàng và quay vòng vốn.

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng của năm 2026 tăng 10%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,4%. Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 34,7%, sản xuất máy móc, thiết bị tăng 14,9%

Bức tranh sản xuất công nghiệp 9 tháng và kỳ vọng Quý IV/2026

So với cùng kỳ năm trước (%) và khảo sát 172 doanh nghiệp chế biến, chế tạo

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy+34,7%

Sản xuất máy móc, thiết bị+14,9%

Công nghiệp chế biến, chế tạo+10,4%

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành+10%

Chỉ số tiêu thụ công nghiệp chế biến, chế tạo+5,5%

Chỉ số sử dụng lao động (Chế biến, chế tạo: -1%)-1,1%

Dự báo sản xuất kinh doanh Quý IV/2026 (Khảo sát 172 doanh nghiệp chế biến, chế tạo)

34,5% Khởi sắc

39,18% Ổn định

26,32% Khó khăn hơn

Kỳ vọng khởi sắc (34,5%) Dự báo ổn định (39,18%) Dự báo khó khăn hơn (26,32%)

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Nguồn: Thống kê thành phố Đà Nẵng

Mở thêm dư địa từ nội lực

Những khoản đầu tư đang mở ra phần tăng trưởng mới cho doanh nghiệp, khi máy móc, dữ liệu và cách vận hành gắn chặt hơn với chi phí, chất lượng và thị trường trong từng khâu sản xuất.

Công nhân vận hành, kiểm tra thiết bị tại Công ty CP Tập đoàn Timico, Cụm công nghiệp Đông Quế Sơn (xã Xuân Phú). Ảnh: PHAN VINH

Đầu tư vào phần còn dư

Ở Công ty CP Tập đoàn Timico (Cụm công nghiệp Đông Quế Sơn, xã Xuân Phú), dư địa tăng trưởng năm nay được tìm trước hết trong chính dây chuyền đang vận hành.

Ông Phạm Ngọc Bình, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Timico thông tin, nhu cầu bao bì carton trong 9 tháng qua có chuyển biến tích cực, nhất là ở nhóm khách hàng hàng tiêu dùng, thực phẩm và đồ uống. Các dây chuyền hiện được khai thác với cường độ khá cao, song doanh nghiệp vẫn còn khả năng nâng sản lượng bằng cách giảm thời gian chờ, điều phối đơn hàng tốt hơn và sử dụng nguyên liệu sát định mức.

Ông Bình cho biết, giấy chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành bao bì carton. Vì vậy, hiệu quả được tạo ra từ những thay đổi ở tỷ lệ hao hụt, sản phẩm lỗi hay tốc độ vận hành. Doanh nghiệp đồng thời đào tạo người lao động và tổ chức lại sản xuất để khai thác tốt hơn công suất hiện có.

“ “Trong sản xuất bao bì, tăng thêm sản lượng chưa chắc phải bắt đầu bằng một dây chuyền mới. Chúng tôi đang đi vào từng công đoạn để xem chỗ nào còn thời gian chờ, chỗ nào còn hao phí và vị trí nào có thể nâng năng suất. Khi thị trường ổn định và hệ thống hiện tại thực sự chạm giới hạn, Timico sẽ tính đến đầu tư thêm máy móc, công nghệ và nhân lực. Còn trước mắt, điều quan trọng là biến phần năng lực đang có thành hiệu quả rõ hơn”. Ông Phạm Ngọc Bình — Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Timico

Cách tìm thêm giá trị từ nội lực cũng được Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Lục Đông (xã Đại Lộc) áp dụng hiệu quả. Doanh nghiệp chuyển dần từ cung ứng mây nguyên liệu xuất khẩu thô sang chế biến sâu. Trong 9 tháng của năm 2026, tỷ lệ hàng chế biến sâu tăng từ 10% lên 30%, tập trung vào sợi mây chất lượng cao. Nhà máy hiện mới vận hành khoảng 30% công suất, cho thấy khoảng tăng sản lượng còn lớn nếu nguồn nguyên liệu được bảo đảm.

Ông Trần Trung Hiếu, Giám đốc công ty cho biết, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống cân tự động, thiết bị gắp mây, máy ép phế liệu, máy mở mây cùng nhiều cải tiến trong dây chuyền. Mục tiêu là giảm thao tác thủ công, kiểm soát nguyên liệu tốt hơn và tạo ra sợi mây có chất lượng đồng đều.

Công nhân sơ chế, phân loại mây tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lục Đông (xã Đại Lộc). Ảnh: PHAN VINH

Theo ông Hiếu, đơn vị đang chuyển phần giá trị từ nguyên liệu thô sang sản phẩm chế biến sâu. Nhà máy mới vận hành khoảng 30% công suất nên khả năng tăng thêm còn rất lớn. Vùng nguyên liệu của công ty đã bắt đầu cho thu hoạch. Khi đầu vào được khơi thông, những thiết bị đã đầu tư sẽ được khai thác tốt hơn và phần giá trị tạo ra trên mỗi đơn vị nguyên liệu cũng tăng lên”.

Công nghệ mở thêm thị trường

Ở khu vực dịch vụ số, ông Đoàn Văn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và công nghệ Go Media (phường Cẩm Lệ) cho biết, đơn vị đang tạo thêm năng lực bằng cách tự xây hạ tầng công nghệ. Trong 9 tháng, doanh thu dịch vụ thuần của doanh nghiệp tăng 35-40% so với cùng kỳ, số hợp đồng mới cũng tăng khoảng 25%. Mảng thương mại điện tử tăng hơn 240% về số lượng chiến dịch, còn giá trị bình quân mỗi hợp đồng cao hơn khi doanh nghiệp đi sâu vào các gói dịch vụ gắn với bán hàng, vận hành và công nghệ.

Nhân viên Công ty TNHH Truyền thông và công nghệ Go Media trao đổi công việc tại không gian sản xuất nội dung số của doanh nghiệp. Ảnh: PHAN VINH

Theo ông Hiền, năm 2026 là thời điểm doanh nghiệp đầu tư mạnh nhất vào hạ tầng công nghệ nội bộ. Hệ thống quản lý dự án, CRM, chatbot AI, công cụ sản xuất video, thiết kế bằng AI, kho tri thức nội bộ và báo cáo quảng cáo theo thời gian thực được tự xây để phù hợp với cách vận hành của doanh nghiệp.

“ “Hiệu quả rõ nhất là thời gian ra báo giá từ 2-3 ngày rút xuống còn khoảng nửa ngày, số dự án có thể xử lý song song tăng khoảng 40% mà chưa phải tuyển thêm người. Khi dữ liệu về khách hàng, dự án, doanh thu và tiến độ được nhìn thấy trong ngày, người quản lý ra quyết định nhanh hơn rất nhiều. Phần năng suất tạo thêm từ hệ thống này đang giúp chúng tôi có thêm khả năng nhận việc và mở rộng dịch vụ trên cùng một nền nhân lực”. Ông Đoàn Văn Hiền — Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và công nghệ Go Media

Khoản đầu tư ấy cũng tạo điều kiện để Go Media mở thêm những thị trường trước đây chưa khai thác sâu. Với vị thế đối tác TikTok Shop và mạng lưới hơn 8.000 KOC, KOL, doanh nghiệp đang tham gia từ xây kênh, livestream đến vận hành gian hàng cho nhiều thương hiệu. Một hướng khác là khai thác hệ sinh thái Yandex và Yango để tiếp cận nhóm khách Nga và các nước CIS cho các đơn vị du lịch, khách sạn, nhà hàng, thẩm mỹ và dịch vụ tại Đà Nẵng cùng một số điểm đến lớn. Từ nền tảng đã có, Go Media dự kiến tiếp tục đầu tư vào SaaS, AI và tự động hóa, đồng thời mở rộng mảng thương mại điện tử sang nhiều nền tảng. Những giải pháp sát sườn cùng sự nhạy bén thị trường tạo nền tảng để doanh nghiệp tăng trưởng trong thời gian tới.

Đòn bẩy nội lực: Khai thác công suất, chế biến sâu và tự động hóa

Những chuyển động cụ thể tại các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ số trong 9 tháng năm 2026

Bao bì Tân Long (KCN Hòa Khánh)

+10–20%

Dự kiến mức tăng sản lượng Quý IV so với cùng kỳ. 9 tháng tăng khoảng 7%; năng lực đạt 25 triệu m² sản phẩm/năm.

Hoàng Thịnh Phan (xã Thăng Bình)

6.000 máy bơm

Sản lượng 9 tháng (tăng 1.000 máy). Thực tế đạt 600–1.000 sản phẩm/tháng so với thiết kế 1.000–1.500 sản phẩm/tháng.

Xây dựng & TM Lục Đông (xã Đại Lộc)

10% → 30%

Tỷ lệ hàng mây chế biến sâu tăng gấp 3 lần trong 9 tháng. Nhà máy hiện mới vận hành khoảng 30% công suất thiết kế.

Truyền thông & CN Go Media (Cẩm Lệ)

+240%

Tăng trưởng chiến dịch thương mại điện tử; doanh thu thuần tăng 35–40%, xử lý dự án song song tăng 40%, mạng lưới hơn 8.000 KOC/KOL.

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Nguồn: Ghi nhận thực tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Gỡ lực cản cho chặng tăng tốc

Dư địa tăng trưởng sẽ khó chuyển thành kết quả nếu những vướng mắc về vốn, đất đai, thủ tục, nhân lực và thị trường còn kéo dài.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vào ngày 9/10 vừa qua. Ảnh: VINH ANH

Qua kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp gửi đến Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng, điểm nghẽn đã được nhận diện và đang được gấp rút tháo gỡ để nguồn lực đi vào nhu cầu sản xuất, đầu tư.

Theo đến cùng từng vướng mắc

Ở vai trò đầu mối đại diện cộng đồng doanh nghiệp, thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng đã đi sâu vào việc tiếp nhận, phân loại và theo dõi từng vướng mắc cụ thể. Từ tháng 5/2026 đến nay, trên cơ sở nội dung do hiệp hội tổng hợp, Chủ tịch UBND thành phố đã trực tiếp đối thoại với 47 tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, liên quan đến 76 nội dung, dự án. Vấn đề trải từ đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư đến tín dụng, môi trường, hạ tầng khu công nghiệp và giao thông.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố cho biết, cũng trong khoảng thời gian nói trên, có 43 văn bản liên quan đến chỉ đạo, phản hồi và phối hợp xử lý kiến nghị của hiệp hội, gồm 12 văn bản của cơ quan Trung ương và 31 văn bản của UBND thành phố, sở, ngành, cơ quan, địa phương. Nội dung phản hồi chủ yếu là đất đai, thuế, tín dụng, thủ tục hành chính, dự án kéo dài và các kiến nghị chuyên ngành. Doanh nghiệp cần một quy trình xử lý có thể dự báo, biết rõ vướng mắc thuộc cơ quan nào xử lý, thời gian giải quyết ra sao và kết quả được phản hồi thế nào. Với doanh nghiệp sản xuất, chậm một thủ tục có thể kéo theo chậm đầu tư, chậm đơn hàng và kế hoạch sử dụng lao động.

Cơ chế đối thoại và xử lý kiến nghị doanh nghiệp (từ tháng 5/2026 đến nay)

Tiếp nhận, phân loại và theo dõi đến cùng từng nhóm vướng mắc

BƯỚC 1: ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP

47→

Tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư được Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp đối thoại

BƯỚC 2: RÀ SOÁT ĐIỂM NGHẼN

76→

Nội dung, dự án được rà soát (đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, tín dụng, môi trường, hạ tầng)

BƯỚC 3: CHỈ ĐẠO & PHẢN HỒI

43

Văn bản chỉ đạo, phản hồi và phối hợp xử lý kiến nghị (12 văn bản Trung ương, 31 văn bản địa phương)

Cơ cấu 43 văn bản chỉ đạo, phản hồi và phối hợp xử lý kiến nghị

12 văn bản Trung ương

31 văn bản UBND TP, sở, ngành, địa phương

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Nguồn: Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng đang cố gắng đi vào từng trường hợp cụ thể, xác định doanh nghiệp vướng ở đâu, thuộc thẩm quyền của cơ quan nào và vấn đề nào cần ưu tiên xử lý. Doanh nghiệp thiếu vốn lưu động cần một cách tháo gỡ khác với doanh nghiệp đang vướng mặt bằng. Doanh nghiệp có thị trường nhưng thiếu nhân lực kỹ thuật cũng cần giải pháp khác với đơn vị đang thiếu đơn hàng. Sau mỗi cuộc đối thoại, các doanh nghiệp quan tâm vấn đề nào đã được giải quyết, dự án nào có thể triển khai tiếp, nguồn vốn nào được khơi thông và hoạt động sản xuất kinh doanh có chuyển biến ra sao.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, trao đổi thông tin tại một sự kiện kết nối do Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: PHAN VINH

Từ thực tế tiếp nhận kiến nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng cũng nhìn thấy khoảng trống ở kết nối thị trường. Nhiều doanh nghiệp địa phương có năng lực sản xuất nhưng còn khó tiếp cận khách hàng lớn, dự án đầu tư, hệ thống phân phối hoặc chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Vì vậy, cùng với kiến nghị chính sách, hiệp hội xác định tăng hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, tìm đối tác và mở rộng thị trường.

“ “Hiệp hội cần nắm sát hơn tình hình đơn hàng, doanh thu, dòng tiền, nhu cầu vốn, lao động và những vướng mắc phát sinh của từng nhóm doanh nghiệp. Kiến nghị cụ thể giúp trao đổi thuận lợi hơn. Song song với tháo gỡ chính sách, chúng tôi sẽ đẩy mạnh kết nối kinh doanh, đầu tư, thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp nâng năng lực quản trị, tài chính, chuyển đổi số”. Ông Trần Quốc Bảo — Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng

Nối nguồn lực ở cơ sở

Ở cấp cơ sở, bài toán kết nối được nhìn gần hơn với nhu cầu hằng ngày của doanh nghiệp. Ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo phường Tam Kỳ cho rằng, nhiều doanh nghiệp nhỏ đang cần khách hàng, đối tác, kinh nghiệm quản trị và công cụ công nghệ. Vì vậy hội tập trung vào kết nối giao thương, chia sẻ kiến thức và tạo thêm điểm gặp giữa hội viên với thị trường.

Nhiều doanh nghiệp có sự bứt phá nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. TRONG ẢNH: Hoạt động sản xuất tại nhà xưởng Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nhựa châu Á (Khu công nghiệp Hòa Khánh). Ảnh: CTV

Ông Vũ chia sẻ, doanh nghiệp địa phương muốn phát triển ổn định phải chủ động nâng chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ, AI và mở rộng thị trường. Liên kết giữa các hội viên có thể giúp từng đơn vị giảm thời gian tìm kiếm đối tác, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp cận cơ hội kinh doanh gần hơn.

“ “Doanh nghiệp muốn phát triển tốt thì phải chủ động đổi mới, nâng chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường. Khi các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu khách hàng, kết nối đối tác và hỗ trợ nhau trong kinh doanh, sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp địa phương sẽ lớn hơn. Hội sẽ cố gắng tạo những điểm gặp gỡ thực chất để hội viên tìm được người có thể hợp tác và tiếp cận thị trường phù hợp”. Ông Trần Quang Vũ — Chủ tịch Hội Doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo phường Tam Kỳ

Trong khi đó, ông Phạm Khắc Thịnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Điện Bàn Bắc cho rằng, điểm yếu khá phổ biến là quy mô doanh nghiệp nhỏ và liên kết chuỗi chưa sâu. Có đơn vị cần vốn, nơi khác cần công nghệ, nhân lực hoặc thị trường, trong khi nguồn lực từ ngân hàng, trường đại học, chuyên gia và doanh nghiệp khác vẫn chưa được nối đúng nhu cầu. Hội định hướng xây dựng dữ liệu hội viên theo ngành nghề, quy mô, nhu cầu và năng lực, từ đó hình thành các nhóm liên kết phù hợp. Với doanh nghiệp trẻ và startup, nhu cầu trải từ cố vấn, thử nghiệm sản phẩm đến tìm khách hàng đầu tiên. Hội cũng muốn tạo điều kiện để startup giải những bài toán cụ thể từ doanh nghiệp và địa phương.

Theo ông Thịnh, tổ chức hội cần biết doanh nghiệp đang thiếu gì, để tìm đúng đầu mối có thể giải quyết phần việc đó. Doanh nghiệp cần vốn thì kết nối với ngân hàng, quỹ đầu tư; cần công nghệ thì tìm chuyên gia, trường đại học hoặc tổ chức khoa học công nghệ; muốn mở thị trường thì tạo thêm cơ hội giao thương, kết nối chuỗi cung ứng. Nếu những kết nối này đi đúng nhu cầu, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí.

“ “Doanh nghiệp tìm được nhà cung cấp có thể giảm chi phí, nhà máy có lao động phù hợp sẽ khai thác công suất, startup gặp khách hàng có thể rút ngắn thử nghiệm. Chính quyền khơi thông nguồn lực, doanh nghiệp đầu tư và tổ chức hội nối nhu cầu với địa chỉ. Khi từng điểm nghẽn được xử lý, tăng trưởng sẽ có nền tảng vững hơn”. Ông Phạm Khắc Thịnh — Chủ tịch Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Điện Bàn Bắc

Nội dung: PHAN VINH - NAM PHƯỚC - AN NHIÊN

Trình bày: MINH TẠO