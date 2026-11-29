Tăng vốn lên 660 tỷ đồng trong 5 tháng và hai doanh nghiệp đứng sau TP Việt Nam

Theo thông tin công bố, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng TP Việt Nam (TP Việt Nam) là đơn vị vừa được chấp thuận đầu tư dự án Khu công nghiệp Thượng Lan tại Bắc Ninh, có quy mô gần 150 ha và tổng vốn đầu tư hơn 2.307 tỷ đồng. Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy pháp nhân này được thành lập ngày 16/1/2025, đặt trụ sở tại tầng 10, Tòa nhà Tài Tâm, số 39A Ngô Quyền, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của TP Việt Nam là ông Đỗ Hoàng Khải, sinh năm 1999. Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông gồm ông Đỗ Kim Ngọc góp 4,5 tỷ đồng (45%), ông Phạm Quang Thạnh góp 4,5 tỷ đồng (45%), Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Phương Bắc góp 500 triệu đồng (5%) và Công ty cổ phần Tập đoàn Tài Tâm góp 500 triệu đồng (5%). Đến tháng 6/2025, tức khoảng 5 tháng sau khi đi vào hoạt động, TP Việt Nam đã nâng quy mô vốn điều lệ lên 660 tỷ đồng, gấp 66 lần mức vốn ban đầu.

Tìm hiểu về hai tổ chức tham gia góp vốn sáng lập TP Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Tài Tâm (Tài Tâm Group) thành lập từ ngày 6/5/1996 với tiền thân là Công ty TNHH Tài Tâm, trụ sở tại số 72 Xuân Diệu, phường Tây Hồ, TP. Hà Nội. Cuối năm 2021, Công ty TNHH Tài Tâm tăng vốn điều lệ từ 109,9 tỷ đồng lên 366 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông ghi nhận tại thời điểm này gồm bà Lê Thị Ân góp hơn 170 tỷ đồng (tương ứng 46,59%), ông Đỗ Kim Ngọc góp hơn 162 tỷ đồng (44,4%) và ông Đỗ Lê Quân góp gần 33 tỷ đồng (9,01%).

Quá trình vận hành của Tập đoàn Tài Tâm ghi nhận sự chuyển giao vai trò quản trị qua ba thế hệ trong gia đình. Ông Đỗ Kim Ngọc, sinh năm 1943, gắn liền với giai đoạn hình thành và phát triển ban đầu của doanh nghiệp, sau đó vai trò điều hành chuyển sang ông Đỗ Lê Quân, sinh năm 1974. Từ tháng 7/2023, ông Đỗ Hoàng Khải tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc Tài Tâm Group thay cho ông Đỗ Lê Quân.

Đối tác đồng hành cùng Tập đoàn Tài Tâm là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Phương Bắc, thành lập vào tháng 4/2004. Doanh nghiệp do ông Phạm Quang Thạnh làm người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Đến cuối tháng 7/2021, Phương Bắc đã tăng quy mô vốn điều lệ từ 688 tỷ đồng lên mức 988 tỷ đồng.

Dấu ấn hợp tác của Tài Tâm và Phương Bắc tại loạt dự án điện gió quy mô lớn

Trước dự án Khu công nghiệp Thượng Lan tại Bắc Ninh, Tập đoàn Tài Tâm và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Phương Bắc đã nhiều lần bắt tay triển khai các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn trên cả nước.

Tại khu vực Nam Trung Bộ, liên danh Tập đoàn Tài Tâm và Phương Bắc là nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Phước Dân tại tỉnh Khánh Hòa, triển khai trên địa bàn các xã Phước Hậu, Ninh Phước và Phước Hữu với công suất 45 MW cùng tổng vốn đầu tư khoảng 1.760 tỷ đồng. Doanh nghiệp thực hiện dự án là Công ty TNHH Năng lượng Phước Dân Ninh Thuận, thành lập tháng 10/2025, trụ sở tại số 42 Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, do ông Đỗ Hoàng Khải giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật với tỷ lệ góp vốn sáng lập gồm Tài Tâm Group nắm 95% và Phương Bắc nắm 5%.

Ở khu vực Tây Nguyên, vào năm 2020, liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Hưng Bắc (thành viên Tài Tâm Group) và Phương Bắc từng được chấp thuận đầu tư cụm nhà máy điện gió Đắk N'Drung 1, 2 và 3 tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) có tổng công suất 300 MW và tổng mức đầu tư 10.500 tỷ đồng. Sau đó, cụm dự án ghi nhận sự tham gia nắm quyền chi phối của Sungrow Power (Việt Nam), thành viên Tập đoàn Sungrow Power (Trung Quốc). Dữ liệu cập nhật đến tháng 5/2021 cho thấy Sungrow Power (Việt Nam) sở hữu 70% vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Đắk N'Drung Đắk Nông và Đắk Nông 1, phần còn lại chủ yếu thuộc về các doanh nghiệp liên quan đến Hưng Bắc và Phương Bắc. Đối với Đắk N'Drung 3, cơ cấu cổ đông cập nhật tháng 9/2026 cũng ghi nhận Sungrow Power (Việt Nam) nắm 70% vốn và Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Hưng Bắc nắm phần còn lại.

Tại khu vực phía Nam, năm 2020, liên danh Công ty TNHH Tài Tâm và Phương Bắc đề xuất nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (cũ). Đến tháng 9/2022, liên danh tiếp tục bày tỏ sự quan tâm đối với dự án Trung tâm điện lực Long Sơn tại Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) với quy mô gần 200 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3,8 tỷ USD.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, hai doanh nghiệp này tiếp tục góp mặt ở hai dự án điện gió lớn là Nhà máy điện gió Thạnh Phú tại Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long) và Nhà máy điện gió Viên An tại Cà Mau. Trong đó, dự án Thạnh Phú do Công ty TNHH MTV Năng lượng Thạnh Phú Bến Tre làm chủ đầu tư, thành lập tháng 7/2020 và đặt trụ sở tại phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long. Pháp nhân này thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Thạnh Phú Bến Tre, thành lập trước đó một tháng với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, chia đều quyền sở hữu chính cho ông Đỗ Kim Ngọc (45%) và ông Phạm Quang Thạnh (45%), còn Phương Bắc và Công ty TNHH Tài Tâm mỗi bên nắm 5%.

Tương tự, Nhà máy điện gió Viên An do Công ty TNHH MTV Năng lượng Viên An Cà Mau làm chủ đầu tư và thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Viên An Cà Mau. Doanh nghiệp sở hữu này cũng có vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông sáng lập tương đồng dự án Thạnh Phú, gồm ông Đỗ Kim Ngọc và ông Phạm Quang Thạnh mỗi người nắm 45% vốn, Phương Bắc và Tài Tâm mỗi đơn vị sở hữu 5%.