Doanh nghiệp tăng vốn, áp lực rút lui khỏi thị trường vẫn lớn

Cục Thống kê công bố số liệu kinh tế - xã hội quý III và chín tháng năm 2026. Ảnh: Cục Thống kê.

So với cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 3,2%, vốn đăng ký tăng 32,7%, nhưng số lao động đăng ký giảm 16,1%.

Vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong chín tháng đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1%.

Bên cạnh số doanh nghiệp thành lập mới, gần 74.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14% so với cùng kỳ.

Tính chung, cả nước có hơn 223.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong chín tháng, giảm 3,2%. Bình quân mỗi tháng có khoảng 24.900 doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường.

Vốn tăng nhưng lao động đăng ký giảm

Những con số trên cho thấy bức tranh doanh nghiệp có sự đan xen giữa các tín hiệu tích cực và những áp lực đáng chú ý.

Số doanh nghiệp thành lập mới vẫn tăng 3,2%, trong khi vốn đăng ký tăng tới 32,7% và vốn bình quân mỗi doanh nghiệp tăng 28,5%. Điều này cho thấy quy mô vốn đăng ký của nhóm doanh nghiệp mới đang tăng.

Tuy nhiên, tổng số lao động đăng ký tại các doanh nghiệp thành lập mới lại giảm 16,1%. Cùng với việc số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 14%, đây là những chỉ báo cần tiếp tục theo dõi khi đánh giá sức khỏe thực chất của khu vực doanh nghiệp.

Diễn biến trong riêng tháng 9 cũng cho thấy mức độ phân hóa rõ hơn. Cả nước có gần 11.600 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 4,9% so với tháng trước và giảm 31,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, 9.371 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 23,9% so với tháng trước và tăng 52,1% so với cùng kỳ. Có 7.918 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, dù giảm 17,8% so với tháng 8 nhưng tăng 89,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hơn 48.700 doanh nghiệp hoàn tất giải thể

Tính chung chín tháng, gần 89.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 9,7%; 33.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 37%.

Đáng chú ý, hơn 48.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 118,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Bình quân mỗi tháng có khoảng 19.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trong khi đó, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh đối với doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy 34,2% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh quý III tốt hơn quý II; 45,7% nhận định ổn định và 20,1% cho biết gặp khó khăn.

Nhìn sang quý IV, 39,2% doanh nghiệp dự báo tình hình sẽ tốt lên, 44,7% cho rằng hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ ổn định và 16,1% dự báo khó khăn hơn.

Sự gia tăng về vốn đăng ký cùng với quá trình gia nhập, rút lui và tái cơ cấu doanh nghiệp đang diễn ra đồng thời. Vì vậy, bên cạnh quy mô vốn được bổ sung vào nền kinh tế, khả năng chuyển dòng vốn đăng ký thành hoạt động đầu tư, sản xuất, việc làm và doanh thu thực tế sẽ là chỉ báo quan trọng hơn về sức khỏe của khu vực doanh nghiệp trong những tháng cuối năm.