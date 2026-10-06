Doanh nghiệp tăng tốc ứng dụng AI, dữ liệu để nâng hiệu quả kinh doanh

Nhà đầu tư có thể tra cứu dữ liệu thị trường SSI ngay trong cuộc trò chuyện với AI

AI kết nối dữ liệu, mở rộng cách doanh nghiệp tiếp cận tài chính số

AI đang chuyển từ công cụ hỗ trợ tra cứu thành một phần trong các bài toán thực tế của doanh nghiệp, từ tiếp cận dữ liệu thị trường, cấp tín dụng đến quản trị và vận hành. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI vừa giới thiệu SSI MCP, dịch vụ kết nối các nền tảng AI với nguồn dữ liệu thị trường do SSI trực tiếp cung cấp. Dữ liệu được chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng và cập nhật thường xuyên, giúp người dùng không chỉ nhận câu trả lời nhanh mà còn biết thông tin đến từ đâu và được cập nhật khi nào.MCP (Model Context Protocol) có thể hiểu là cầu nối giúp AI truy cập một nguồn dữ liệu cụ thể, thay vì chỉ dựa vào kiến thức sẵn có hoặc thông tin tổng hợp trên Internet. Thông qua SSI MCP, các nền tảng như ChatGPT, Claude và Gemini có thể truy xuất dữ liệu thị trường trực tiếp từ hệ thống SSI.

Thay vì phải tìm kiếm ở nhiều ứng dụng, nhà đầu tư có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên để tra cứu diễn biến giá, định giá, báo cáo tài chính hay thông tin doanh nghiệp ngay trong cuộc trò chuyện với AI. Dữ liệu được truy xuất theo chu kỳ cập nhật của từng nhóm thông tin, góp phần hạn chế tình trạng AI sử dụng dữ liệu cũ hoặc thiếu nguồn. SSI MCP hướng tới cả nhà đầu tư mới và người dùng có kinh nghiệm. Trong phiên bản đầu tiên, dịch vụ chỉ có chức năng đọc và tra cứu dữ liệu thị trường, không truy cập tài khoản giao dịch hay dữ liệu cá nhân, không đặt, sửa, hủy lệnh và không đưa ra khuyến nghị mua bán cụ thể.Theo SSI, trong lĩnh vực tài chính, chất lượng câu trả lời của AI phụ thuộc lớn vào chất lượng dữ liệu đầu vào.

Vì vậy, AI cần được kết nối với nguồn dữ liệu có cấu trúc, được quản lý rõ ràng và cập nhật phù hợp.“Điều chúng tôi muốn làm là giúp người dùng đi nhanh hơn từ câu hỏi đến dữ liệu cần thiết. Trong tài chính, một công cụ AI tốt không chỉ cần trả lời nhanh, mà còn phải giúp người dùng hiểu dữ liệu đến từ đâu và có thể tin cậy ở mức độ nào”, đại diện SSI chia sẻ.Dịch vụ hiện được cung cấp miễn phí cho khách hàng SSI, với yêu cầu kết nối và xác thực tài khoản một lần.

Đưa dữ liệu và AI vào cấp tín dụng, quản trị

Không chỉ hỗ trợ tra cứu, AI và dữ liệu đang được đưa vào sâu hơn trong hoạt động tài chính. Techcombank xác định dữ liệu và AI là nền tảng để phát triển các dịch vụ thông minh, cá nhân hóa, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị và quản lý rủi ro.Với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và doanh nghiệp siêu nhỏ (Micro SME), các rào cản tiếp cận vốn thường đến từ hạn chế về tài sản bảo đảm, hồ sơ phức tạp và thời gian xét duyệt kéo dài.

Để giải quyết bài toán này, Techcombank phát triển nền tảng dữ liệu Data Brain, có khả năng xử lý khoảng 8 tỷ điểm dữ liệu mỗi ngày và phân tích tới 12.500 thuộc tính trên mỗi khách hàng. Ngân hàng cũng phối hợp với đối tác triển khai MISA Lending, giải pháp cấp tín dụng dựa trên dữ liệu từ hóa đơn, báo cáo tài chính và giao dịch. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể được đánh giá nhu cầu vốn và năng lực tài chính theo thời gian thực, tiếp cận hạn mức tín dụng lên tới 48 tỷ đồng, trong đó hạn mức tín chấp tối đa 22 tỷ đồng. Thời gian phê duyệt tự động khoảng 5 phút.

Đến nay, MISA Lending đã hỗ trợ hơn 4.000 doanh nghiệp, với tổng hạn mức tín dụng 22.000 tỷ đồng. Với nhóm hộ kinh doanh, Techcombank giới thiệu T-shop - giải pháp chuyển đổi số dựa trên dữ liệu và AI, tích hợp quản lý đơn hàng, kho hàng, dòng tiền, hóa đơn điện tử và hỗ trợ kê khai thuế trên một nền tảng.Việc số hóa giao dịch giúp minh bạch doanh thu, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo cơ sở để hộ kinh doanh được xem xét cấp hạn mức ứng trước lên tới 500 triệu đồng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ & Ngân hàng Cao cấp Techcombank, cho biết dữ liệu và AI đang định hình lại cách các tổ chức tài chính vận hành và phục vụ khách hàng. Techcombank từng bước triển khai chiến lược AI-first, đưa dữ liệu và AI trở thành động lực phát triển hệ sinh thái tài chính số kết nối, minh bạch và toàn diện

Từ chuyển đổi số riêng lẻ đến doanh nghiệp tự vận hành

Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, lãnh đạo Công ty Cổ phần MISA cho rằng Nghị quyết 57-NQ/TW đã góp phần thay đổi nhận thức của doanh nghiệp về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.Thay vì tìm kiếm các phần mềm riêng lẻ cho tài chính, bán hàng hay nhân sự, doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến giải pháp tổng thể, có khả năng kết nối dữ liệu và quản trị toàn diện. AI cũng trở thành mối quan tâm lớn nhằm tăng tốc hoạt động, hỗ trợ ra quyết định và nâng năng suất.

Tuy nhiên, bài toán hiệu quả đầu tư vẫn được doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. Việc sử dụng các phần mềm rời rạc có thể khiến quy trình đứt gãy, dữ liệu phân tán và khó khai thác, từ đó hạn chế hiệu quả chuyển đổi số.Nghị quyết 57-NQ/TW xác định phát triển kinh tế số dựa trên dữ liệu, làm chủ công nghệ lõi và AI. Đây được xem là cơ hội để doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tham gia giải quyết các bài toán lớn của nền kinh tế.

Theo định hướng của MISA, AI, đặc biệt là các AI Agent tự chủ, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiến tới mô hình “tự vận hành”. Các bộ phận như tài chính, kế toán, nhân sự, bán hàng có thể được hỗ trợ bởi các AI Agent làm việc song song, độc lập, qua đó nâng cao năng suất. Mục tiêu là biến những công nghệ AI phức tạp thành các giải pháp đơn giản, dễ triển khai, giúp doanh nghiệp quản trị, quản lý dòng tiền, khai thác dữ liệu và ra quyết định mà không cần đội ngũ có chuyên môn sâu về công nghệ.Sự chuyển dịch này cho thấy AI và dữ liệu đang dần trở thành hạ tầng quan trọng của hoạt động kinh doanh. Khi dữ liệu được kết nối và AI được ứng dụng đúng bài toán, chuyển đổi số không chỉ dừng ở số hóa quy trình mà có thể trực tiếp tạo ra năng suất, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.