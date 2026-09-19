Kinh tếLao động - Việc làm

Doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng lao động cuối năm

Những tháng cuối năm, thị trường lao động bước vào giai đoạn sôi động khi doanh nghiệp tăng tốc hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, nhu cầu tuyển dụng gia tăng, trải rộng từ lao động phổ thông đến các vị trí yêu cầu chuyên môn, tay nghề và kỹ năng. Đây cũng là thời điểm người lao động tìm kiếm việc làm nhưng đồng thời phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao từ thị trường.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Việt Hằng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doanh-nghiep-tang-toc-tuyen-dung-lao-dong-cuoi-nam-418379.htm