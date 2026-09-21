Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất những tháng cuối năm

Chế biến nông sản tại Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. Ảnh: Anh Tuấn

Sản xuất, kinh doanh khởi sắc

Tại Công ty TNHH Great Global chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, không khí sản xuất những ngày này diễn ra khẩn trương. Trên các dây chuyền, công nhân tập trung hoàn thành từng công đoạn, bảo đảm sản phẩm đạt yêu cầu và đúng tiến độ giao hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của công ty tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.300 lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/ người/tháng.

Chị Trịnh Thị Loan, công nhân Công ty phấn khởi vì được tăng ca mỗi ngày kể từ hơn 1 tháng trở lại đây. Chị Loan chia sẻ, không khí làm việc trong công ty rất khẩn trương, ai cũng cố gắng hoàn thành tốt phần việc của mình, để mỗi sản phẩm làm ra đều đạt yêu cầu và đúng tiến độ. Với chúng tôi, có việc làm ổn định, được làm việc trong một tập thể đoàn kết là điều chúng tôi rất trân trọng.

Theo anh Đinh Quốc Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty, thời gian qua, công ty vừa tích cực mở rộng thị trường, vừa khơi dậy sức mạnh nội lực của tập thể cán bộ, công nhân. Công đoàn phối hợp với lãnh đạo công ty duy trì các hoạt động chăm lo đời sống, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vào các dịp lễ, góp phần tạo sự gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp.

Hiện nay, mỗi tháng công ty xuất khẩu từ 700-800 nghìn sản phẩm sang thị trường nước ngoài. Từ nay đến hết năm, đơn hàng truyền thống được duy trì ổn định; doanh nghiệp đồng thời đàm phán, tìm kiếm thêm những đơn hàng mới. Đây là cơ sở để tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Không chỉ các doanh nghiệp may mặc, da giày, những doanh nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu cũng đang bước vào giai đoạn sản xuất cao điểm.

Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) không chỉ duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống mà còn từng bước tìm kiếm thị trường mới. Sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở thị trường nội địa, sản phẩm ngô ngọt đóng hộp giấy sử dụng công nghệ Tetra Pak được doanh nghiệp xác định là một trong những sản phẩm chủ lực, đáp ứng xu hướng tiêu dùng và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, bao bì thân thiện với môi trường.

Những tháng cuối năm, nhu cầu thực phẩm phục vụ thị trường Tết tăng cao, các trung tâm chế biến của DOVECO tập trung cho những đơn hàng trong nước và xuất khẩu. Theo kế hoạch, trong quý 4, riêng DOVECO Ninh Bình sản xuất 27.500 tấn dứa, 6.800 tấn ngô ngọt, 3 nghìn tấn đậu tương rau, 2.700 tấn rau chân vịt, 12.300 tấn chanh leo và 5.200 tấn nước quả.

Để tạo động lực cho người lao động, doanh nghiệp chú trọng chế độ tiền lương, phúc lợi, tăng giá khoán trong thời gian cao điểm và phát động các phong trào thi đua, tạo động lực để người lao động hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, sự nhộn nhịp không chỉ thể hiện trên các dây chuyền sản xuất, hoạt động sản xuất, chế biến còn được triển khai theo hướng gắn chặt vùng nguyên liệu với nhà máy và thị trường tiêu thụ.

Hiện công ty tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu và liên kết sản xuất tại nhiều địa phương. Riêng tại Hà Tĩnh, đến giữa năm 2026, DOVECO đã liên kết phát triển 387ha dứa; doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển khoảng 2 nghìn ha dứa tại địa phương này trong giai đoạn 2025-2028.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, những tháng cuối năm 2026, DOVECO tập trung mở rộng quy mô, gia tăng sản lượng chế biến, đẩy mạnh chế biến sâu và vận hành tối đa công suất của các trung tâm chế biến tại Ninh Bình, Sơn La và Gia Lai. Công ty đồng thời triển khai và chuẩn bị khởi công các dự án mới, mở rộng vùng nguyên liệu liên kết và đẩy mạnh sản xuất vụ đông 2026 với các mặt hàng chủ lực như dứa, ngô ngọt, đậu tương Nhật, chanh leo... theo mô hình liên kết “4 nhà”.

Những tín hiệu tích cực từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đang tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp bước vào chặng nước rút của năm. Theo số liệu thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 ước tăng 0,42% so với tháng trước và tăng 21,03% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 25,72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 26,13%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,08%.

Nhu cầu tuyển dụng tăng

Đà tăng trưởng của sản xuất công nghiệp cũng kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động những tháng cuối năm. Theo số liệu của cơ quan Thống kê tỉnh, trong tháng 8, chỉ số sử dụng lao động tăng 1,42% so với tháng trước và tăng 4,72% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, chỉ số sử dụng lao động toàn ngành công nghiệp tăng 4,02%. Công ty TNHH Hui Yao VN (xã Yên Mô) thành lập từ năm 2019, chuyên gia công đế giày cho các công ty sản xuất giày lớn nên có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông quanh năm. Mức lương người lao động hiện đang được hưởng dao động từ 6-20 triệu đồng/ người/tháng.

Chị Hoàng Thị Nhài, cán bộ phụ trách nhân sự công ty thừa nhận, việc tuyển dụng lao động chưa bao giờ khó khăn như thời điểm này, mặc dù công ty thường xuyên thực hiện các chiến dịch truyền thông bằng hình thức phát tờ rơi, qua mạng xã hội Facebook, từ sự quảng bá, giới thiệu của người lao động đang làm việc tại công ty.

Theo chị Nhài, hiện nay công ty sản xuất từ 800 nghìn đến 1 triệu đôi đế giày/năm. Nếu có đủ lao động, công ty sẽ mở rộng thêm dây chuyền để tăng năng suất lên 1,5-1,6 triệu đôi/năm. Nhưng vì thiếu lao động nên việc mở rộng dây chuyền chưa thể thực hiện. Vì vậy, công ty cũng không thể nhận thêm các đơn hàng mới.

Lý giải nguyên nhân khan hiếm lao động phổ thông, theo chị Nhài, lao động địa phương hiện có nhiều sự lựa chọn việc làm hơn. Nhiều doanh nghiệp được thành lập, phát triển và hoạt động tại những địa bàn thuận lợi cho việc đi lại; các chế đãi ngộ ngày được cải thiện. Vì vậy, việc cạnh tranh trong tuyển dụng nguồn lao động giữa các doanh nghiệp ngày càng lớn. Nhu cầu tuyển dụng lao động tăng tạo thêm sự sôi động cho thị trường nhân lực trên địa bàn.

Ông Lã Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cho biết, đây là thời điểm doanh nghiệp tăng nhu cầu tuyển dụng lao động để phục vụ sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm. Trung tâm đã tiếp nhận nhiều đơn hàng tuyển dụng đối với cả hai phân khúc toàn thời gian và bán thời gian tập trung ở các lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ... Những ngành từng phải cắt giảm lao động nhiều nhất như may mặc, điện tử... cũng đã đẩy chỉ tiêu tuyển dụng lên mức cao hơn để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tăng cường kết nối doanh nghiệp với người lao động thông qua phiên chợ việc làm online; trực tiếp tại phiên giao dịch định kỳ; tổ chức phiên chợ việc làm lưu động. Bước vào chặng nước rút của năm, doanh nghiệp không chỉ tăng sản lượng mà còn phải bảo đảm chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng và đời sống người lao động. Chủ động tổ chức sản xuất, bố trí nhân lực hợp lý, cải thiện chính sách phúc lợi sẽ giúp doanh nghiệp giữ chân lao động, nâng cao năng suất và tận dụng hiệu quả cơ hội thị trường.

Từ sự chủ động của doanh nghiệp đến nỗ lực kết nối cung - cầu lao động, những tín hiệu tích cực đang mở thêm cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm, thu nhập cho người lao động những tháng cuối năm.