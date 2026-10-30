Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, hoàn thành đơn hàng cuối năm

Công nhân Công ty CP Dụng cụ thể thao Delta gấp rút hoàn thiện đơn hàng xuất khẩu theo đúng tiến độ với đối tác.

Dồn lực sản xuất, bảo đảm tiến độ đơn hàng

10 tháng năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh đạt trên 6,6 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 225.400 tỷ đồng, tăng 22%. Những kết quả này cho thấy hoạt động xuất khẩu và tiêu dùng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo dư địa để DN đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Tại nhà máy sản xuất bóng của Công ty CP Dụng cụ thể thao Delta, những lô hàng xuất khẩu sang thị trường các nước châu Á, châu Mỹ đang được tập trung hoàn thiện để kịp giao hàng vào cuối tháng 11 năm nay. Việc tổ chức sản xuất trong giai đoạn nước rút đòi hỏi sự chủ động trong bố trí nhân lực, khai thác máy móc, thiết bị và chuẩn bị nguyên liệu. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh bóng Delta, cho biết: “Từng công đoạn sản xuất đều phải được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. Áp lực càng lớn khi nhiều đơn hàng tập trung trong cùng thời điểm. DN phải tăng năng suất, tổ chức sản xuất hợp lý, phấn đấu xuất khẩu đạt 1,2 triệu sản phẩm trong năm nay”.

Đối với Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức, yêu cầu tăng tốc sản xuất cũng gắn liền với nhiệm vụ hoàn thành các đơn hàng đúng thời hạn. Đặc thù sản phẩm nội thất, thiết bị giáo dục có nhiều chủng loại, quy cách và yêu cầu kỹ thuật khác nhau, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các khâu gia công, lắp ráp, hoàn thiện và kiểm tra chất lượng. “Việc chủ động nguồn vật tư, bố trí nhân lực phù hợp, khai thác hiệu quả máy móc, thiết bị và kiểm soát chất lượng ngay trong quá trình sản xuất có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là giải pháp giúp DN chúng tôi tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của khách hàng”, bà Vũ Thị Ngọc Anh, giám đốc công ty chia sẻ.

Mỗi lĩnh vực, mỗi ngành hàng có đặc thù riêng nhưng đều chịu sức ép chung trong quý IV, đó là đơn hàng phải hoàn thành đúng hạn, chất lượng phải được bảo đảm, chi phí phải được kiểm soát. Đây không chỉ là yêu cầu về tổ chức sản xuất mà còn là phép thử đối với năng lực quản trị, điều hành và khả năng giữ chữ tín của DN với đối tác.

Chủ động thích ứng, giữ nhịp tăng trưởng

Bên cạnh cơ hội từ thị trường cuối năm, DN vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn. Chi phí nguyên vật liệu, nhân công và logistics có thể tạo sức ép lên giá thành sản phẩm. Trong khi đó, sức mua ở từng thị trường, từng nhóm hàng chưa đồng đều; yêu cầu của khách hàng về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và thời gian giao hàng ngày càng cao.

Với các DN sản xuất công nghiệp, hàng xuất khẩu như xi măng, bia, dệt may, da giày, đồ gỗ, nội thất và thủy sản, việc duy trì đơn hàng phụ thuộc đáng kể vào khả năng cạnh tranh về giá và đáp ứng yêu cầu của đối tác. Khi chi phí đầu vào tăng, DN không dễ điều chỉnh giá bán tương ứng, nhất là với những hợp đồng đã ký kết. Biên lợi nhuận vì thế có nguy cơ bị thu hẹp, trong khi trách nhiệm giao hàng đúng tiến độ vẫn phải được bảo đảm.

Trước áp lực này, các DN đã chủ động rà soát đơn hàng, xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết theo từng công đoạn, chủ động nguồn nguyên liệu và bố trí nhân lực hợp lý. Ông Đỗ Trường Giang, Phó Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa, cho biết: “Cùng với duy trì hoạt động ổn định của dây chuyền sản xuất, công ty dự báo sát sức mua, điều tiết sản lượng và phối hợp với hệ thống phân phối để bảo đảm nguồn hàng. Dự kiến quý IV, cả sản lượng và doanh số tăng khoảng 20% so với cùng kỳ để đạt mục tiêu cả năm tăng trưởng 14 - 15%”.

Thông tin từ Sở Công Thương Thanh Hóa, giai đoạn sản xuất nước rút cuối năm, việc duy trì trao đổi thường xuyên với đối tác có ý nghĩa quan trọng trong việc cập nhật tiến độ, thống nhất kế hoạch giao nhận và xử lý những phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Về lâu dài, đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng quan hệ hợp tác ổn định sẽ giúp DN giảm phụ thuộc vào một số khách hàng, thị trường, tăng khả năng thích ứng trước biến động.

Với trên 22 nghìn DN đang hoạt động, khu vực DN là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chặng nước rút quý IV vì thế không đơn thuần là cuộc đua về sản lượng, mà còn là yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị, giữ vững chất lượng và thực hiện đúng cam kết với khách hàng. Chủ động nguồn lực, linh hoạt trong điều hành và kiểm soát tốt chi phí sẽ giúp các DN hoàn thành kế hoạch, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thanh Hóa trong năm 2026.