Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất cuối năm, cơ hội việc làm rộng mở hơn

Sản xuất tăng tốc, thêm cơ hội việc làm

Bước vào những tháng cuối năm, nhịp sản xuất tại nhiều nhà máy trở nên khẩn trương hơn khi doanh nghiệp tập trung hoàn thành đơn hàng và kế hoạch kinh doanh năm 2026. Đây cũng là thời điểm nhu cầu nhân lực có xu hướng gia tăng ở một số lĩnh vực như may mặc, chế biến thực phẩm, da giày, thủy sản, xây dựng và dịch vụ.

Nhu cầu nhân lực tại nhiều doanh nghiệp gia tăng trong những tháng cuối năm. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Tại Công ty TNHH Great Global, doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Ninh Bình, hoạt động sản xuất đang được duy trì với cường độ cao. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của doanh nghiệp tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.300 lao động.

Chị Trịnh Thị Loan, công nhân của công ty cho biết, hơn một tháng qua chị được tăng ca hằng ngày. Công việc bận rộn hơn nhưng việc duy trì đơn hàng cũng đồng nghĩa người lao động có thêm việc làm và thu nhập.

Theo anh Đinh Quốc Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Great Global, doanh nghiệp đang đồng thời mở rộng thị trường và phát huy nội lực của đội ngũ lao động. Công đoàn phối hợp với doanh nghiệp duy trì các hoạt động chăm lo đời sống, văn hóa, văn nghệ, thể thao, qua đó tăng sự gắn kết giữa người lao động với nơi làm việc.

Hiện mỗi tháng Great Global xuất khẩu khoảng 700.000-800.000 sản phẩm. Từ nay đến cuối năm, các đơn hàng truyền thống tiếp tục được duy trì, trong khi doanh nghiệp đàm phán tìm kiếm thêm khách hàng và đơn hàng mới.

Không chỉ may mặc, các doanh nghiệp chế biến nông sản cũng bước vào giai đoạn sản xuất cao điểm.

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO), nhu cầu thực phẩm phục vụ thị trường cuối năm và Tết đang thúc đẩy các trung tâm chế biến tập trung cho cả đơn hàng trong nước và xuất khẩu.

Theo kế hoạch, riêng trong quý IV, DOVECO Ninh Bình dự kiến sản xuất 27.500 tấn dứa, 6.800 tấn ngô ngọt, 3.000 tấn đậu tương rau, 2.700 tấn rau chân vịt, 12.300 tấn chanh leo và 5.200 tấn nước quả.

Cùng với tăng sản lượng, doanh nghiệp chú trọng chế độ tiền lương, phúc lợi, tăng giá khoán trong thời gian cao điểm và phát động các phong trào thi đua. Việc tổ chức sản xuất gắn với vùng nguyên liệu cũng tạo thêm sinh kế không chỉ cho lao động trong nhà máy mà cả người dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp.

Những chuyển động ở doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh sản xuất công nghiệp tại Ninh Bình ghi nhận mức tăng khá cao. Tháng 8/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh ước tăng 21,03% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 8 tháng tăng 25,72%.

Đáng chú ý, nhu cầu sử dụng lao động cũng tăng theo hoạt động sản xuất. Trong tháng 8, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại Ninh Bình tăng 4,72% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, chỉ số sử dụng lao động toàn ngành công nghiệp tăng 4,02%.

Diễn biến này cho thấy khi hoạt động sản xuất mở rộng, nhu cầu nhân lực cũng tăng theo. Tuy nhiên, từ nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đến khả năng tìm được lao động phù hợp vẫn còn một khoảng cách đáng kể.

Có đơn hàng nhưng khó tuyển đủ người

Thực tế tại một số doanh nghiệp cho thấy thiếu lao động đang trở thành một trong những yếu tố hạn chế khả năng mở rộng sản xuất.

Công ty TNHH Hui Yao VN, chuyên gia công đế giày tại Ninh Bình, có nhu cầu tuyển lao động phổ thông gần như quanh năm. Thu nhập của người lao động tại doanh nghiệp hiện dao động từ 6-20 triệu đồng/người/tháng tùy vị trí và năng lực.

Theo chị Hoàng Thị Nhài, cán bộ phụ trách nhân sự công ty, doanh nghiệp đã sử dụng nhiều cách để tìm người, từ phát tờ rơi, truyền thông trên mạng xã hội đến huy động chính người lao động đang làm việc giới thiệu nhân sự mới. Tuy nhiên, tuyển đủ lao động vẫn không dễ.

Hiện doanh nghiệp sản xuất khoảng 800.000-1 triệu đôi đế giày mỗi năm. Nếu tuyển đủ nhân lực, công ty có thể mở thêm dây chuyền, nâng công suất lên khoảng 1,5-1,6 triệu đôi/năm. Như vậy, thiếu lao động không chỉ là câu chuyện của bộ phận nhân sự mà có thể trực tiếp ảnh hưởng tới khả năng mở rộng công suất và nhận thêm đơn hàng.

Tình trạng tương tự đang xuất hiện tại Khánh Hòa. Tại Khu công nghiệp Suối Dầu, Công ty TNHH May mặc Đồ bơi Thống Nhất cần khoảng 200 lao động nhưng sau thời gian đăng tuyển chỉ nhận được 10-15 hồ sơ.

Công ty TNHH MTV Phát triển trang phục phụ nữ kiểu Pháp (FLD) hiện có hơn 400 lao động. Đơn hàng của doanh nghiệp được duy trì đến cuối năm và dự kiến kéo dài sang năm 2027, song để mở rộng sản xuất công ty vẫn cần thêm khoảng 100 lao động phổ thông.

Tại Khu công nghiệp Du Long, Công ty TNHH May Trilink Việt Nam mới thành lập từ tháng 3/2026, hiện có gần 130 lao động trong khi quy mô dự kiến cần 400-600 người. Doanh nghiệp đang cần gấp khoảng 200 công nhân may có tay nghề, với mức thu nhập 7-15 triệu đồng/tháng cùng các chế độ phúc lợi, nhưng lượng hồ sơ ứng tuyển còn hạn chế.

Không chỉ ngành may mặc, chế biến thủy sản cũng gặp bài toán tương tự. Công ty TNHH Cá Ngừ Việt Nam đang vận hành 5 nhà máy và thiếu khoảng 500 lao động. Doanh nghiệp đã thành lập trung tâm tuyển dụng, đào tạo, đồng thời trực tiếp về các địa phương kết nối tìm người nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Các trường hợp trên cho thấy một nghịch lý của thị trường lao động hiện nay: ở một số địa bàn, doanh nghiệp có đơn hàng và có khả năng mở rộng sản xuất nhưng nguồn lao động phù hợp lại chưa đáp ứng kịp.

Giữ người ngày càng quan trọng như tuyển người

Tình trạng thiếu nhân lực đang khiến cách thức cạnh tranh trên thị trường lao động thay đổi. Nếu trước đây doanh nghiệp có thể chủ yếu đăng thông tin tuyển dụng và chờ ứng viên, thì trong bối cảnh nguồn cung lao động ở một số ngành không còn dồi dào, doanh nghiệp phải chủ động hơn trong cả tuyển mới lẫn giữ chân lao động hiện hữu.

Tại Hà Nội, nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, cơ khí và giao thông tiếp tục được hỗ trợ bởi hoạt động sản xuất và tiến độ triển khai các dự án hạ tầng. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, từng nhận định cạnh tranh thu hút nhân lực ngày càng cao, đòi hỏi doanh nghiệp ngoài tiền lương còn phải quan tâm đến chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc.

Đặc biệt với ngành xây dựng, tình trạng thiếu nhân lực khiến các doanh nghiệp không chỉ phải nâng thu nhập mà còn chú trọng hơn tới điều kiện ăn ở, sinh hoạt và phụ cấp để thu hút lao động. Nhu cầu nhân lực cho các dự án hạ tầng lớn cũng tạo thêm cơ hội việc làm đối với lao động kỹ thuật và lao động có tay nghề.

Song tăng lương và phúc lợi mới chỉ giải quyết một phần bài toán. Về dài hạn, khoảng cách giữa nhu cầu của doanh nghiệp và nguồn cung lao động còn liên quan tới chất lượng đào tạo và kỹ năng nghề.

TS Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang nhận định đang tồn tại sự lệch pha nhất định giữa đào tạo và nhu cầu thực tế. Có những ngành doanh nghiệp cần người nhưng cơ sở đào tạo lại khó tuyển sinh, trong khi một bộ phận sinh viên sau khi tốt nghiệp gặp khó khăn khi tìm việc đúng chuyên ngành.

Ông Lê Quý Khả, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện Tomeco cho rằng cần tăng cường kết nối giữa trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp ngay từ khâu định hướng, tuyển chọn đến đào tạo lao động. Doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng yêu cầu kỹ năng đến hướng dẫn, đánh giá và tiếp nhận người học.

Đây cũng là hướng đi cần thiết khi thị trường lao động đang chuyển từ bài toán đơn thuần về số lượng sang chất lượng nhân lực. Trong điều kiện công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số được ứng dụng ngày càng sâu vào sản xuất, nhu cầu đối với lao động có kỹ năng, khả năng thích ứng và kinh nghiệm thực tế sẽ ngày càng lớn.

Những tháng cuối năm vì thế đang mở ra hai chiều chuyển động. Với người lao động, hoạt động sản xuất tăng tốc tại một số ngành tạo thêm lựa chọn việc làm và cơ hội cải thiện thu nhập. Với doanh nghiệp, có đủ nhân lực phù hợp lại trở thành điều kiện quan trọng để tận dụng đơn hàng, vận hành công suất và mở rộng sản xuất.

Khi cạnh tranh nhân lực gia tăng, tiền lương vẫn quan trọng nhưng khó còn là yếu tố duy nhất. Môi trường làm việc, phúc lợi, cơ hội học nghề và phát triển nghề nghiệp sẽ ngày càng quyết định khả năng thu hút và giữ chân người lao động. Về dài hạn, kết nối chặt hơn giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và hệ thống dịch vụ việc làm sẽ là chìa khóa để thu hẹp khoảng cách cung - cầu, qua đó giúp cơ hội từ sự phục hồi và mở rộng sản xuất thực sự chuyển thành việc làm ổn định cho người lao động.