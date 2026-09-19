Doanh nghiệp tăng tốc, góp sức cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chủ động mở rộng thị trường, tìm động lực từ đơn hàng

Những tín hiệu phục hồi của thị trường nội địa đang tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp sản xuất củng cố niềm tin, xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư mở rộng hệ thống phân phối. Với Tổng công ty May 10 - CTCP, thị trường trong nước không chỉ là nơi tiêu thụ sản phẩm mà còn là một trụ cột phát triển được doanh nghiệp kiên trì đầu tư trong nhiều năm.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Hoàng Thế Nhu, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 nhận định sức mua trong nước đang có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng tích cực. Theo ông, mức tăng trưởng bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng khoảng 13,1-13,3%, sau khi loại trừ yếu tố giá, sức mua thực tế vẫn tăng khoảng 7,5-8%. Trong bối cảnh một số thị trường lớn trên thế giới tăng trưởng thấp, đây là tín hiệu đáng mừng đối với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất phục vụ nhu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu

“Với niềm tin vào sự ổn định chính trị, sự lãnh đạo quyết liệt của Bộ Chính trị và Chính phủ, chúng tôi kỳ vọng thị trường trong nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tạo thêm động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển thương hiệu Việt và khai thác hiệu quả tiềm năng tiêu dùng nội địa”, ông Hoàng Thế Nhu chia sẻ.

Thực tế, May 10 đã bắt đầu mở rộng mạng lưới phân phối từ năm 2022. Bên cạnh việc duy trì và phát triển những nhãn hiệu đã có từ năm 1993, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư thêm hai nhãn hiệu thời trang, phục vụ cả thị trường trong nước và quốc tế, trong đó có dòng thời trang cao cấp và thương hiệu dành cho giới trẻ.

Động thái này cho thấy, chiến lược phát triển thị trường không chỉ dừng ở việc tăng số lượng sản phẩm bán ra mà còn hướng đến mở rộng nhóm khách hàng, đa dạng hóa phân khúc và nâng cao khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Theo ông Hoàng Thế Nhu, doanh nghiệp đang tập trung vào bốn nhóm giải pháp: phát triển sản phẩm, bảo đảm chất lượng, tối ưu chi phí để nâng sức cạnh tranh về giá và phát triển hệ thống kênh bán hàng. Đáng chú ý, May 10 đầu tư đội ngũ nghiên cứu xu hướng cùng hơn 20 nhà thiết kế thời trang sáng tạo từ đầu năm 2022. Tổng số nhân sự của phòng thiết kế hiện có hơn 100 người, phục vụ nghiên cứu thị hiếu và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Từ thương hiệu vốn được biết đến với sản phẩm sơ mi, May 10 đang mở rộng sang thời trang nữ, veston và thời trang trẻ. Doanh nghiệp cũng phát triển những phân khúc giá phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, trong đó có người trẻ mới đi làm, thu nhập chưa cao.

Song song với thị trường nội địa, xuất khẩu tiếp tục là một hướng mở rộng đầu ra quan trọng. May 10 hiện đưa sản phẩm tới khu vực Trung Đông và khoảng 26 quốc gia. Việc tiếp cận nhiều thị trường giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội kinh doanh, đồng thời đặt ra yêu cầu không ngừng cải thiện chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Ở ngành gỗ, câu chuyện tăng tốc đơn hàng cũng gắn với yêu cầu giữ vững thị trường chủ lực và tìm kiếm những không gian tiêu thụ mới. Theo ông Ngô Sỹ Hoài, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, sau nhiều năm duy trì mức tăng trưởng trên 10%/năm, ngành gỗ đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm hơn.

Bảy tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt 10,1 tỷ USD, tăng 4,9%, trong khi mục tiêu cả năm là 18,5 tỷ USD. Khoảng cách giữa kết quả thực hiện và mục tiêu đặt ra cho thấy áp lực tăng tốc trong những tháng cuối năm, đặc biệt trong bối cảnh ngành phải ứng phó với những biến động của thị trường quốc tế.

Trước yêu cầu đó, Hiệp hội xác định ưu tiên trước mắt là giữ vững các thị trường chủ lực, đặc biệt là Mỹ, thông qua phối hợp với doanh nghiệp rà soát chuỗi cung ứng, tăng cường trao đổi với đối tác nhằm duy trì đơn hàng và hạn chế gián đoạn thương mại.

Cùng với việc củng cố thị trường truyền thống, ngành gỗ đẩy mạnh mở rộng sang Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, EU, Ấn Độ, Canada, Australia, Trung Đông và các thị trường mới nổi. Hoạt động xúc tiến thương mại được định hướng tăng cường kết nối trực tiếp doanh nghiệp với nhà nhập khẩu, nhằm gia tăng đơn hàng trong quý III và quý IV.

Nâng năng suất, giảm chi phí, củng cố sức cạnh tranh

Tăng tốc đơn hàng không đơn thuần là tìm kiếm thêm khách hàng hay mở rộng quy mô sản xuất. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp còn phải giải bài toán về năng suất, chi phí, chất lượng và khả năng đưa sản phẩm đến đúng thị trường với mức giá phù hợp.

Đối với May 10, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng. Nếu trước đây hệ thống cửa hàng và đại lý truyền thống giữ vai trò chủ yếu, hiện nay thương mại điện tử trở thành một bộ phận quan trọng trong chiến lược phân phối.

Ông Hoàng Thế Nhu cho biết: “Thương mại điện tử có lợi thế rất rõ là khả năng phủ thị trường trên phạm vi toàn quốc nhanh chóng, xóa bỏ khoảng cách địa lý và đưa thông tin về sản phẩm đến người tiêu dùng nhanh hơn”.

Tuy nhiên, cả kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến đều có những áp lực riêng. Chi phí thuê mặt bằng tại một số trung tâm thương mại lớn có thể cao hơn khoảng 1,5-2 lần so với mặt bằng bên ngoài. Trong khi đó, bán hàng qua sàn thương mại điện tử cũng phát sinh chi phí nền tảng, quảng cáo, vận hành và logistics; một số khoản phí có thể lên tới 25-27%.

Những chi phí này tác động trực tiếp đến giá thành và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Vì vậy, doanh nghiệp không thể chỉ mở rộng điểm bán hay đưa hàng lên các nền tảng trực tuyến, mà cần tính toán hiệu quả trên từng kênh, đồng thời cải thiện năng lực quản trị và tối ưu hoạt động kinh doanh.

Để giải bài toán này, May 10 đang đẩy mạnh cập nhật công nghệ mới, tự động hóa và số hóa trong các công đoạn từ quản trị, sản xuất đến bán hàng. Mục tiêu là tối ưu quy trình, giảm chi phí, qua đó tạo điều kiện đưa ra mức giá phù hợp hơn với nhiều nhóm khách hàng.

Chất lượng cũng được xác định là nền tảng để duy trì sức cạnh tranh. Theo ông Hoàng Thế Nhu, doanh nghiệp kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ nguyên liệu, phụ liệu, quy trình sản xuất đến dịch vụ khách hàng. Các nguyên liệu đầu vào được kiểm tra, đánh giá, trong đó có những tiêu chí liên quan đến dư lượng hóa chất và yêu cầu an toàn.

Đáng chú ý, doanh nghiệp không coi hàng nội địa là phân khúc có tiêu chuẩn thấp hơn hàng xuất khẩu. Với những dây chuyền có chất lượng tốt nhất, May 10 ưu tiên sản xuất cho thị trường trong nước; một số loại vải, vật tư được lựa chọn riêng để phù hợp với yêu cầu của người tiêu dùng Việt Nam.

Ở ngành gỗ, nâng cao năng suất và tối ưu nguyên vật liệu cũng đang góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh. Đại diện Công ty cổ phần Gỗ Đức Thành cho biết, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 cải thiện đáng kể so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 144,9 tỷ đồng, tăng 3%, nhờ khách hàng chủ động đặt hàng sớm để giảm thiểu rủi ro biến động giá nguyên vật liệu.

Thị trường nội địa tiếp tục được ngành gỗ xác định là dư địa tăng trưởng quan trọng, nhất là nhu cầu từ các dự án nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện, khách sạn và khu du lịch. Nguồn cầu này có thể góp phần duy trì công suất và dòng tiền cho doanh nghiệp, đồng thời đa dạng hóa đầu ra bên cạnh xuất khẩu.

Cùng với đó, yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng trở thành một phần quan trọng trong năng lực cạnh tranh quốc tế. Các doanh nghiệp ngành gỗ đang đẩy mạnh số hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng những quy định mới của thị trường, đặc biệt là Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Với May 10, mục tiêu phát triển thị trường còn gắn với khát vọng nâng cao vị thế thương hiệu Việt. Ông Hoàng Thế Nhu nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định là làm sao để người tiêu dùng Việt Nam cảm thấy tự hào khi sử dụng một thương hiệu Việt, chứ không phải chỉ khi sử dụng những thương hiệu quốc tế mới cảm thấy tự hào”.

Trong hành trình hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, mỗi đơn hàng được duy trì, mỗi thị trường được mở rộng và mỗi bước cải thiện năng suất đều góp phần tạo thêm động lực cho sản xuất. Tuy nhiên, tăng trưởng bền vững không chỉ được đo bằng quy mô đơn hàng, mà còn ở khả năng chuyển hóa cơ hội thị trường thành giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh và sức phát triển lâu dài của doanh nghiệp.