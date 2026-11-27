96% doanh nghiệp tại Việt Nam dự kiến tăng lương trong năm 2027, gần một nửa có kế hoạch mở rộng tuyển dụng. Tuy nhiên, mức đãi ngộ cao hơn chưa đủ giải quyết bài toán nhân sự khi doanh nghiệp thiếu lao động có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, còn người giỏi ngày càng khắt khe với môi trường và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Thị trường lao động Việt Nam năm 2027 được dự báo tiếp tục sôi động với kế hoạch tăng lương và mở rộng tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực là một thách thức đáng chú ý: doanh nghiệp sẵn sàng trả lương cao hơn nhưng vẫn khó tìm được người phù hợp, trong khi nguy cơ mất nhân sự giỏi ngày càng hiện hữu.

THIẾU NHÂN TÀI, ÁP LỰC GIỮ CHÂN GIA TĂNG

Theo Khảo sát Lương 2027 do Robert Walters thực hiện, 96% doanh nghiệp tại Việt Nam dự kiến tăng lương trong năm tới. Trong đó, 91% có kế hoạch điều chỉnh từ 3% trở lên và 35% sẵn sàng tăng trên 7% để giữ chân nhân sự chủ chốt. Mức tăng lương phổ biến của thị trường được dự báo dao động 5-10%.

Cùng với đó, 47% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng quy mô nhân sự từ 5% trở lên, trong đó 14% đặt mục tiêu tăng trên 10%. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các lĩnh vực công nghệ, bán dẫn, sản xuất, chuỗi cung ứng và logistics.

Dù vậy, tăng lương không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thể dễ dàng tuyển đủ người. Khảo sát cho thấy 78% doanh nghiệp gặp khó khăn khi tìm kiếm ứng viên vừa có chuyên môn vừa có kinh nghiệm thực tiễn. Những năng lực khó tuyển nhất gồm lãnh đạo và quản lý con người (47%), kinh doanh và phát triển thương mại (37%), phân tích dữ liệu (33%).

Khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng và chất lượng nguồn cung lao động đang khiến cuộc cạnh tranh nhân sự trở nên gay gắt hơn. Doanh nghiệp không chỉ cần người có bằng cấp hay kiến thức chuyên môn, mà còn cần những nhân sự có khả năng vận dụng kiến thức vào công việc, giải quyết vấn đề và tạo ra kết quả cụ thể.

Áp lực không chỉ nằm ở việc tìm người mới mà còn ở khả năng giữ chân đội ngũ hiện có. Có tới 71% doanh nghiệp tham gia khảo sát ghi nhận tỷ lệ nghỉ việc tự nguyện cao hơn dự kiến. Điều này buộc các công ty phải đồng thời tăng ngân sách lương, đẩy mạnh đào tạo nâng cao kỹ năng và mở rộng phạm vi tìm kiếm nhân lực.

Ở chiều ngược lại, người lao động cũng chủ động hơn trong các quyết định nghề nghiệp. Có 84% người được khảo sát tin tưởng vào triển vọng ngành nghề của mình, 74% sẵn sàng đón nhận cơ hội mới trong 12 tháng tới, trong đó 43% đang chủ động tìm việc.

Lương thưởng vẫn là yếu tố quan trọng trong quyết định chuyển việc. Có 51% người lao động xem lương và phúc lợi là ưu tiên hàng đầu, trong khi 63% cho rằng chênh lệch lương là rào cản lớn nhất khi tìm việc. Đáng chú ý, nhân sự chất lượng cao kỳ vọng mức tăng 15-25% khi chuyển sang vị trí mới, thậm chí lên tới 30% trong các lĩnh vực tăng trưởng nhanh như bán dẫn, AI, chuỗi cung ứng và quản trị vận hành.

Tuy nhiên, tiền lương không còn là yếu tố duy nhất quyết định việc đi hay ở. Người lao động ngày càng quan tâm đến chế độ làm việc linh hoạt và khả năng cân bằng cuộc sống (cùng 35%), chất lượng lãnh đạo (32%) và lộ trình thăng tiến rõ ràng (27%). Có 27% người được khảo sát cho biết sẽ cân nhắc tìm công việc mới nếu doanh nghiệp yêu cầu làm việc toàn thời gian tại văn phòng.

Những con số này cho thấy doanh nghiệp đang phải cạnh tranh trên nhiều phương diện. Mức lương hấp dẫn có thể giúp thu hút ứng viên, nhưng để giữ chân người giỏi, doanh nghiệp cần tạo ra môi trường làm việc có cơ hội phát triển, quản trị minh bạch và chính sách phù hợp với nhu cầu của nhân viên.

Ông Phạm Tuấn Phúc, Giám đốc Điều hành Robert Walters Việt Nam, nhận định nhu cầu tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế tiếp tục tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, kỹ thuật, bán dẫn, sản xuất và chuỗi cung ứng. Nhu cầu tập trung rõ nét ở nhóm chuyên gia kỹ thuật và nhân sự quản lý từ trung đến cao cấp.

Theo ông Phúc, thách thức lớn của doanh nghiệp hiện nay không chỉ là thu hút người giỏi mà còn phải chủ động hơn trong chiến lược đào tạo, phát triển và giữ chân nhân sự.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO THAY ĐỔI TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG

Bên cạnh sự dịch chuyển trong kỳ vọng của người lao động, công nghệ đang làm thay đổi cơ cấu nhu cầu nhân lực. Theo Robert Walters, hiểu biết và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng trở thành năng lực cơ bản trong các lĩnh vực tài chính, nhân sự, chuỗi cung ứng, vận hành kinh doanh và marketing.

Đáng chú ý, AI chưa dẫn đến làn sóng cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Thay vào đó, doanh nghiệp đang sử dụng công nghệ để nâng cao hiệu suất của đội ngũ hiện có, đồng thời từng bước chuyển một phần ngân sách từ nhân sự sang đầu tư công nghệ.

Sự thay đổi này cũng khiến tiêu chí tuyển dụng dịch chuyển. Trong lĩnh vực công nghệ, nhu cầu đang chuyển từ lập trình viên cấp cơ sở sang nhân sự giàu kinh nghiệm, có khả năng triển khai giải pháp AI, quản lý hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây và an ninh mạng. Trong sản xuất, bán dẫn và tự động hóa, doanh nghiệp cần những nhà quản lý có khả năng kiểm soát chất lượng, tối ưu năng suất và điều hành hoạt động.

Xu hướng tương tự cũng diễn ra trong tài chính, nhân sự và pháp chế, khi các vị trí ngày càng đòi hỏi sự kết hợp giữa chuyên môn, năng lực phân tích dữ liệu và tư duy kinh doanh.

Trước những thay đổi này, Robert Walters khuyến nghị doanh nghiệp rà soát chính sách lương thưởng, xác định những năng lực cần thiết cho định hướng phát triển, đồng thời đầu tư đào tạo và xây dựng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên.

Theo ông Phạm Tuấn Phúc, lợi thế cạnh tranh trong thu hút và giữ chân nhân tài năm 2027 không nhất thiết thuộc về doanh nghiệp trả lương cao nhất, mà nằm ở khả năng kết hợp giữa cơ hội phát triển sự nghiệp, chất lượng lãnh đạo, tính linh hoạt, cơ hội học hỏi và trải nghiệm nhân viên.

Như vậy, bài toán nhân sự năm 2027 không đơn thuần là doanh nghiệp cần tăng lương bao nhiêu, mà là làm thế nào để mức đãi ngộ tương xứng với năng lực, tạo được môi trường đủ sức giữ chân người giỏi và xây dựng đội ngũ thích ứng với những thay đổi của công nghệ. Khi nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng khan hiếm, khả năng phát triển và giữ chân nhân tài sẽ trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng của doanh nghiệp.