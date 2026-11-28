Quang cảnh tọa àm.

Ngày 28/11, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Sáng chế Việt Nam và Công ty TNHH Gia Thái DOCTORLOAN đã phối hợp tổ chức tọa đàm “Bảo vệ sáng chế - Bảo vệ thành quả nghiên cứu và động lực đổi mới sáng tạo”. Từ những hồ sơ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, các diễn giả làm rõ những vướng mắc trong quá trình thu thập chứng cứ, đánh giá dấu hiệu xâm phạm và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Ông Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho rằng việc chậm bảo vệ thành quả nghiên cứu có thể làm giảm niềm tin của nhà đầu tư và khiến doanh nghiệp dè dặt khi rót vốn cho các dự án mới. Ông đề nghị cơ quan quản lý, hiệp hội và tổ chức chuyên môn phối hợp giải quyết các vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải khi thực thi quyền. Một giải pháp được nêu tại tọa đàm là xây dựng cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị chứng cứ, tìm đúng đầu mối và theo dõi tiến độ xử lý.

Ông Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam chia sẻ giải pháp ngăn chặn xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Từ góc độ doanh nghiệp, Thạc sĩ, Bác sĩ (Ths.BS) Phạm Thị Kim Loan, Chủ tịch Công ty TNHH Gia Thái DOCTORLOAN, cho biết hiện nay, doanh nghiệp hướng đến vai trò tiên phong trong ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên ứng dụng công nghệ số vào phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, khi nghiên cứu ra sản phẩm mới và đưa ra thị trường thì một thời gian sau, sản phẩm của đơn vị sẽ bị làm nhái, làm giả thương hiệu và bị xâm phạm sở hữu trí tuệ. Việc xâm phạm hoặc làm nhái sản phẩm gây hậu quả nghiêm trọng khi làm mất niềm tin của khách hàng vào sản phẩm thật, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng khi dùng sản phẩm không đạt chuẩn, không đúng chất lượng.

"Vì vậy, để bảo vệ chính mình, đối với doanh nghiệp, trước đi đưa sản phẩm ra thị trường cần xác định, khảo sát các nhu cầu thực tế, kiểm chứng các sản phẩm làm nhái, bị xâm phạm sở hữu trí tuệ bằng các giải pháp bằng phương pháp khoa học. Đáng chú ý cần xây dựng kế hoạch bảo hộ ngay trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm. Khi sản phẩm ra thị trường, việc bảo vệ sáng chế kịp thời giúp doanh nghiệp duy trì nguồn lực cho các dự án tiếp theo", Ths. BS Kim Loan cho biết thêm.

Theo bà Nguyễn Thanh Tú, Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam Phong, thống kê sơ bộ trong 12 hồ sơ đề nghị giải quyết, doanh nghiệp đã nhận phản hồi đối với 7 hồ sơ, còn 5 hồ sơ chưa có văn bản trả lời chính thức tại thời điểm tổng hợp. Với các yêu cầu kiểm tra, xử lý xâm phạm, đơn vị chưa nhận được thông tin về việc kiểm tra thực tế. Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi và sản phẩm của chính mình, đề nghị chủ thể lưu hình ảnh quảng cáo, đường dẫn bán hàng, thời điểm phát hiện, mẫu sản phẩm và chứng từ giao dịch để đối chiếu với phạm vi bảo hộ. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng cần xác định rõ đầu mối, trách nhiệm phối hợp và thời hạn phản hồi cho các đơn vị.

Các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ thường bị làm nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau một thời gian tung ra thị trường.

Dưới góc độ cơ quan quản lý, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sáng chế Việt Nam, Viện trưởng Viện Sáng chế Việt Nam cho biết, hiện nay chi phí thu thập chứng cứ và tiếp cận giám định là trở ngại đối với nhiều nhà sáng chế độc lập, doanh nghiệp nhỏ. Vì vậy, các hội, hiệp hội cần kết nối hội viên với chuyên gia pháp lý, tổ chức giám định và đơn vị hỗ trợ thu thập chứng cứ ngay khi có dấu hiệu xâm phạm, đồng thời tổng hợp các vướng mắc thường gặp của doanh nghiệp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp chân chính.

Về phía nhà sáng chế, ông Nguyễn Thanh Bình khuyến nghị, các nhà sáng chế cần lưu hồ sơ kỹ thuật và kết quả thử nghiệm từ đầu, thỏa thuận rõ quyền sở hữu, phạm vi khai thác và trách nhiệm bảo mật khi hợp tác, đồng thời các nhà sáng chế phải theo dõi thị trường sau khi sản phẩm được thương mại hóa thì lợi nhuận, quyền lợi ra sao để tránh các tranh chấp sở hữu về sau.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, 10 tháng năm 2026, số vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị phát hiện là 9.943 vụ; trong đó, 9.284 vụ bị xử lý hành chính (tăng 104,5% so với cả năm 2025), với tổng số tiền phạt gần 139,86 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm lên tới hơn 634,35 tỷ đồng, số tổ chức, cá nhân bị xử lý là 9.536.