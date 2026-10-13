Doanh nghiệp tại xã Chiên Đàn tạo doanh thu gần 1.000 tỷ đồng/năm

Lãnh đạo xã Chiên Đàn biểu dương, khen thưởng 5 doanh nghiệp, hợp tác xã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Ảnh: N.ĐOAN

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương từ đầu năm đến nay; đồng thời biểu dương, khen thưởng 5 doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu, gồm: Công ty TNHH MTV Vast Apparel Việt Nam, Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung - Tây Nguyên, Công ty TNHH MTV U World Sports Việt Nam, Công ty TNHH Phúc Hoàng Ngân và Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh tổng hợp thị trấn Phú Thịnh.

Theo ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, các cụm công nghiệp của xã đã thu hút 26 dự án với tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, tạo doanh thu hằng năm gần 1.000 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho khoảng 4.000 lao động. Trong đó, Cụm công nghiệp Tam Đàn đã lấp đầy 100%, Cụm công nghiệp Đồi 30 lấp đầy 66%, Cụm công nghiệp Chợ Lò lấp đầy 64% và Cụm công nghiệp Hòa Bình đã được chấp thuận đầu tư đối với nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

Cùng với công nghiệp tập trung, các ngành công nghiệp ngoài cụm, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn như may mặc, chế biến nông - lâm sản, sản xuất đồ gỗ, vật liệu xây dựng, cơ khí chế tạo... tiếp tục phát triển.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ cũng được chú trọng đầu tư với 3 dự án triển khai (1 dự án đã đi vào hoạt động, 1 dự án đang xây dựng và 1 dự án đang thực hiện thủ tục về đất đai).