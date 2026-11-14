Doanh nghiệp tại Lào Cai bị phạt 120 triệu đồng vì cung cấp game không phép

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Ngày 14/11, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phát hiện và xử lý Công ty TNHH T.S.W, có trụ sở tại thôn Mậu A 2, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai, về hành vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng trái quy định.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản có tên "T.S.W" có dấu hiệu cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh.

Quá trình xác minh xác định tài khoản này thuộc Công ty TNHH T.S.W. Làm việc với cơ quan Công an, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thừa nhận đã cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G4 trên mạng khi chưa được cấp Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử và chưa có Giấy xác nhận thông báo phát hành trò chơi điện tử G4 theo quy định.

Căn cứ Điều 98 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt doanh nghiệp tổng cộng 120 triệu đồng đối với hai hành vi vi phạm. Đồng thời, cơ quan chức năng tịch thu một phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Theo Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, hoạt động cung cấp trò chơi điện tử trên mạng phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép, giấy chứng nhận và thủ tục phát hành tương ứng với từng loại trò chơi. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khi chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý có thể bị xử phạt hành chính và áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung theo quy định.

Vụ việc tại Lào Cai cho thấy, các doanh nghiệp tham gia thị trường trò chơi trực tuyến cần hoàn thiện thủ tục pháp lý trước khi triển khai kinh doanh, đồng thời tuân thủ quy định về nội dung trò chơi, phân loại độ tuổi, quản lý thông tin người chơi và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp chủ động rà soát điều kiện hoạt động, thực hiện đầy đủ thủ tục cấp giấy chứng nhận và thông báo phát hành trò chơi điện tử, tránh phát sinh vi phạm trong quá trình kinh doanh.

Đối với người sử dụng, cơ quan Công an khuyến cáo không tải trò chơi không rõ nguồn gốc, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu hoặc mã OTP qua các đường dẫn lạ; đồng thời cảnh giác với những trò chơi có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cá cược hoặc lừa đảo trên không gian mạng.