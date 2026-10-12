Doanh nghiệp tại Đại Lộc tạo việc làm ổn định cho 4.000 lao động

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: CÔNG TÚ

Đại Lộc hiện có 7 cụm công nghiệp (quy hoạch chi tiết 1/500) với tổng diện tích khoảng 240,22ha, thu hút 31 dự án và tổng vốn đăng ký 4.000 tỷ đồng. Trong đó, 15 dự án đi vào hoạt động; 15 dự án còn lại đang triển khai giải phóng mặt bằng hoặc hoàn thiện thủ tục đầu tư. Các doanh nghiệp đang hoạt động tạo việc làm cho khoảng 4.000 lao động, với mức lương bình quân từ 6-8 triệu đồng/người/tháng.

Ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Chủ tịch UBND xã Đại Lộc, cho biết thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư 4 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 100 tỷ đồng. Riêng dự án Nhà máy gỗ Minh Long Quảng Nam đã khởi công, tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: CÔNG TÚ

Đại Lộc đã phối hợp hoàn thiện hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho phần mở rộng 33,8ha của Cụm công nghiệp Đại An. Đồng thời, xã cũng hoàn tất hồ sơ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư phố chợ Đại An.

Tổng thu ngân sách 9 tháng qua của xã Đại Lộc đạt 383,5 tỷ đồng (91,23% dự toán); tổng chi ngân sách đạt 286,07 tỷ đồng (68,04% dự toán).

Về đầu tư xây dựng cơ bản, UBND xã đã triển khai 17 dự án, trong đó có nhiều công trình trọng điểm như: Đường tránh phía Tây Ái Nghĩa, kè khẩn cấp sông Vu Gia, và đường từ ĐT609B nối ĐT609 đến trung tâm Đại Lộc. Đáng chú ý, Đại Lộc phối hợp hoàn thành việc bàn giao mặt bằng Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn trước thời hạn.

Lãnh đạo xã khen thưởng 6 doanh nghiệp tiêu biểu. Ảnh: CÔNG TÚ

Tại hội nghị, chính quyền xã Đại Lộc thẳng thắn nhìn nhận hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong thời gian tới, địa phương xác định doanh nghiệp tiếp tục là đối tác đồng hành và nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của xã.

Chính quyền xã cam kết chủ động tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền và phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết vấn đề vượt thẩm quyền.