Doanh nghiệp tài chính vượt trội về công bố thông tin

Ngày 24-9, tại TPHCM, Vietstock, Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi) tổ chức Lễ vinh danh IR Awards 2026, ghi nhận hành trình 16 năm thúc đẩy tính minh bạch và nâng cao chất lượng hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) tại Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, kỳ khảo sát IR Awards 2026 đánh giá hoạt động công bố thông tin (CBTT) của 685 DN niêm yết trên HoSE và HNX trong 12 tháng, từ ngày 1-5-2025 đến 30-4-2026.

Kết quả, có 459 DN, tương đương 67%, đạt Chuẩn CBTT 2026. Kết quả này cho thấy mức độ quan tâm của DN niêm yết đối với yêu cầu minh bạch thông tin và quản trị ngày càng được chú trọng.

Đáng chú ý, khi phân theo quy mô vốn hóa, nhóm Financial Large Cap (tài chính vốn hóa lớn) có tỷ lệ DN đạt chuẩn cao nhất, lên tới 86%. Đây là nhóm gồm các DN vốn hóa lớn trong lĩnh vực tài chính như ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm, vốn chịu sự giám sát chặt chẽ và yêu cầu cao về minh bạch.

Trong khi đó, nhóm Non-Financial Large Cap (phi tài chính vốn hóa lớn) chỉ có 35/55 DN đạt chuẩn, tương đương 64%, giảm đáng kể so với mức 72% của năm trước. Theo đánh giá của chương trình, việc duy trì mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn CBTT vẫn là thách thức đối với nhiều DN ngoài lĩnh vực tài chính.

Nhóm Mid Cap (vốn hóa trung bình) có 99/139 DN đạt chuẩn, tương đương 71%, giảm nhẹ so với năm trước nhưng vẫn duy trì tỷ lệ cao. Trong khi đó, nhóm Small Cap (vốn hóa nhỏ) ghi nhận 300/462 DN đạt chuẩn, tương đương 65%, tăng 2 điểm phần trăm so với năm trước.

Một điểm mới của IR Awards 2026 là hạng mục “Website IR được nhà đầu tư yêu thích nhất” được đưa vào đánh giá độc lập, bên cạnh 2 hạng mục truyền thống gồm “DN niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất” và “DN niêm yết có hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất”.

Website IR được đánh giá dựa trên 7 nhóm tiêu chí, gồm: thông tin DN, dữ liệu tài chính, CBTT, thông tin liên hệ, phát triển bền vững, quản trị DN và tiêu chuẩn người dùng.

Theo Ban tổ chức, việc bổ sung hạng mục Website IR phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của nền tảng số trong hoạt động quan hệ nhà đầu tư, khi website trở thành kênh trực tiếp để DN cung cấp dữ liệu, CBTT và kết nối với cộng đồng đầu tư.